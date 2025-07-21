Женская сборная Украины будет выступать в следующем розыгрыше Лиги наций

По итогу рейтингового сезона женская сборная Украины по волейболу квалифицировалась в следующий розыгрыш Лиги наций.

Об этом стало известно после минимальной победы Пуэрто-Рико над Мексикой. Пуэрториканки потеряли возможность обойти украинскую команду в мировом рейтинге.

Благодаря этому Украина стала лучшей среди команд, которые сейчас не выступают в Лиге наций, что и позволило подопечным Якуба Глушака выйти в Лигу наций-2026.

Сейчас украинки занимают 15 строчку в мировом рейтинге, имея 192,10 баллов в активе.

На пути к выходу в ЛН женская сборная Украины в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу, обыграв в финале Венгрию. В полуфинальных поединках украинки без проблем обыграли Швецию, не отдав соперницам ни одного сета.

Заметим, что финальный раунд нынешнего розыгрыша Лиги наций стартует 23 июля. В четвертьфиналах встретятся Италия – США, Польша – Китай, Бразилия – Германия и Япония – Турция.