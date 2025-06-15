Сборная Украины вышла в Финал четырех женской Золотой Евролиги 2025

Женская сборная Украины по волейболу обеспечила себе место в Финале четырех Золотой Евролиги 2025 года.

Украина победила Словакию со счетом 3:0 и завершила групповой этап на втором месте, набрав 15 очков. Украинок обошла только Румыния, у которой 16 баллов. Это означает, что "сине-желтые" квалифицировались в Финал четырех.

Также в турнире примут участие сборные Румынии и Швеции. А вот последний участник определится между Венгрией (10 баллов) и Словенией (8 очков), у которых еще есть игра в запасе.

Отметим, что в прошлом сезоне Украина заняла 5 место в турнирной таблице и не смогла пройти в Финал четырех.

Напомним, в конце января женская сборная получила нового главного тренера. "Сине-желтых" возглавил 39-летний польский специалист Якуб Глушак, который работает наставником польского клуба Таурон-Лиги "Радомка" из города Радома.