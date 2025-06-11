Сборная Украины сыграет исторический матч из США в Лиге наций

В среду, 11 июня, сборная Украины по волейболу сыграет свой первый матч в истории в Лиге наций. Соперником "сине-желтых" будет команда США.

Поединок состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) – в 20:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на Общественное Спорт.

Лига наций

Групповой этап, 11 июня

20:00 Украина – США

В этом сезоне Международная федерация волейбола увеличила список участников с 16 до 18. Команды разделили на три пула по шесть сборных. Каждая команда на групповом этапе проведет по 12 матчей, после чего определятся восемь стран, которые выйдут в плей-офф.

Календарь сборной Украины в Лиге наций-2025

Первая игровая неделя, пул 2.

11 июня, 20:00. Украина – США;

13 июня, 23:30. Украина – Куба;

14 июня, 23:30. Украина – Бразилия;

15 июня, 19:30. Украина – Иран.

Первая игровая неделя, пул 4.

25 июня, 12:30. Украина – Франция;

26 июня, 18:30. Турция – Украина;

27 июня, 16:00. Украина – Япония;

29 июня, 19:00. Болгария – Украина.

Первая игровая неделя, пул 8.

16 июля, 14:00. Украина – Нидерланды;

17 июля, 17:30. Украина – Италия;

18 июля, 17:30. Украина – Сербия;

20 июля, 14:00. Украина – Канада.

Напомним, в рамках подготовки к ЛН-2025 сборная Украины сыграла на международном турнире Silesia Cup-2025. В первом туре подопечные Рауля Лосано переиграли сборную Польши, во втором уступили команде Германии, а в третьем были сильнее Болгарии.