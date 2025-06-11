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Сборная Украины сыграет исторический матч из США в Лиге наций

Олександр Булава — 11 июня 2025, 09:42
Сборная Украины сыграет исторический матч из США в Лиге наций
Валерій Тодуа та Василь Тупчій
volleyball.ua

В среду, 11 июня, сборная Украины по волейболу сыграет свой первый матч в истории в Лиге наций. Соперником "сине-желтых" будет команда США.

Поединок состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) – в 20:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на Общественное Спорт.

Лига наций
Групповой этап, 11 июня

20:00 Украина – США

В этом сезоне Международная федерация волейбола увеличила список участников с 16 до 18. Команды разделили на три пула по шесть сборных. Каждая команда на групповом этапе проведет по 12 матчей, после чего определятся восемь стран, которые выйдут в плей-офф.

Календарь сборной Украины в Лиге наций-2025

Первая игровая неделя, пул 2.

  • 11 июня, 20:00. Украина – США;
  • 13 июня, 23:30. Украина – Куба;
  • 14 июня, 23:30. Украина – Бразилия;
  • 15 июня, 19:30. Украина – Иран.

Первая игровая неделя, пул 4.

  • 25 июня, 12:30. Украина – Франция;
  • 26 июня, 18:30. Турция – Украина;
  • 27 июня, 16:00. Украина – Япония;
  • 29 июня, 19:00. Болгария – Украина.

Первая игровая неделя, пул 8.

  • 16 июля, 14:00. Украина – Нидерланды;
  • 17 июля, 17:30. Украина – Италия;
  • 18 июля, 17:30. Украина – Сербия;
  • 20 июля, 14:00. Украина – Канада.

Напомним, в рамках подготовки к ЛН-2025 сборная Украины сыграла на международном турнире Silesia Cup-2025. В первом туре подопечные Рауля Лосано переиграли сборную Польши, во втором уступили команде Германии, а в третьем были сильнее Болгарии.

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