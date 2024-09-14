Сборная Украины узнала соперников на чемпионате мира-2025

Стали известны соперники мужской сборной Украины по волейболу на чемпионат мира-2025.

По результатам жеребьевки "сине-желтые" попали в группу F, где сыграют против действующих чемпионов мира - Италии и национальных сборных Бельгии и Алжира.

Результаты жеребьевки

Группа А: Филиппины, Иран, Египет, Тунис.

Группа В: Польша, Нидерланды, Катар, Румыния.

Группа С: Франция, Аргентина, Финляндия, Южная Корея

Группа D: США, Куба, Португалия, Колумбия.

Группа E: Словения, Германия, Болгария, Чили

Группа F: Италия, Украина , Бельгия, Алжир

, Бельгия, Алжир Группа G: Япония, Канада, Турция, Ливия

Группа H: Бразилия, Сербия, Чехия, Китай

Турнир пройдет в Филиппинах с 12 по 28 сентября 2025 года. Впервые в истории в нем примут участие 32 команды.