Сборная Украины узнала соперников на чемпионате мира-2025
ФВУ
Стали известны соперники мужской сборной Украины по волейболу на чемпионат мира-2025.
По результатам жеребьевки "сине-желтые" попали в группу F, где сыграют против действующих чемпионов мира - Италии и национальных сборных Бельгии и Алжира.
Результаты жеребьевки
- Группа А: Филиппины, Иран, Египет, Тунис.
- Группа В: Польша, Нидерланды, Катар, Румыния.
- Группа С: Франция, Аргентина, Финляндия, Южная Корея
- Группа D: США, Куба, Португалия, Колумбия.
- Группа E: Словения, Германия, Болгария, Чили
- Группа F: Италия, Украина, Бельгия, Алжир
- Группа G: Япония, Канада, Турция, Ливия
- Группа H: Бразилия, Сербия, Чехия, Китай
Турнир пройдет в Филиппинах с 12 по 28 сентября 2025 года. Впервые в истории в нем примут участие 32 команды.