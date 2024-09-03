Сборная Украины U-20 разгромила сверстников из Латвии в групповом туре Евро-2024

Мужская сборная Украины по волейболу U-20 победила сверстников из Латвии в шестом туре группового этапа молодежного чемпионата Европы 2024 года.

Матч завершился с разгромным счетом 3:0 (25:11, 25:19, 25:21).

Во всех трех сетах "сине-желтые" имели существенное преимущество, но некоторое время уступали третьему сету. Впрочем, украинцы взяли ситуацию под контроль и одержали победу, приблизившись к плей-офф чемпионата.

Волейбол. Евро-2024 (U-20).

Мужчины.

Врнячка Баня (Сербия).

Групповой этап. Шестой тур

Украина U-20 – Латвия U-20 3:0 (25:11, 25:19, 25:21)

Состав сборной Украины

Связующие: Денис Дегтярь, Денис Самсонов.

Доигратели: Ярослав Горобец, Максим Свиридов, Эдуард Штерик, Евгений Бойко, Никита Шаповалов.

Центральные блокирующие: Андрей Челеняк, Руслан Черватюк, Артем Рязанов, Иван Челеняк.

Диагональные: Максим Тонконог, Александр Бойко.

Либеро: Николай Джуль, Виталий Кравченко.

Отметим, что в заключительном туре группового этапа Украина сойдется в поединке против Австрии. Матч состоится 4 сентября, начало — в 21:00 по киевскому времени.

Украинцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков после четырех побед и поражения. Возглавляет рейтинг сборная Франции — на ее счету 15 баллов и 5 побед. В плей-офф чемпионата Европы выходят два первых места группы.