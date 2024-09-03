Сборная Украины U-20 разгромила сверстников из Латвии в групповом туре Евро-2024
Мужская сборная Украины по волейболу U-20 победила сверстников из Латвии в шестом туре группового этапа молодежного чемпионата Европы 2024 года.
Матч завершился с разгромным счетом 3:0 (25:11, 25:19, 25:21).
Во всех трех сетах "сине-желтые" имели существенное преимущество, но некоторое время уступали третьему сету. Впрочем, украинцы взяли ситуацию под контроль и одержали победу, приблизившись к плей-офф чемпионата.
Украина U-20 – Латвия U-20 3:0 (25:11, 25:19, 25:21)
Состав сборной Украины
Связующие: Денис Дегтярь, Денис Самсонов.
Доигратели: Ярослав Горобец, Максим Свиридов, Эдуард Штерик, Евгений Бойко, Никита Шаповалов.
Центральные блокирующие: Андрей Челеняк, Руслан Черватюк, Артем Рязанов, Иван Челеняк.
Диагональные: Максим Тонконог, Александр Бойко.
Либеро: Николай Джуль, Виталий Кравченко.
Отметим, что в заключительном туре группового этапа Украина сойдется в поединке против Австрии. Матч состоится 4 сентября, начало — в 21:00 по киевскому времени.
Украинцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков после четырех побед и поражения. Возглавляет рейтинг сборная Франции — на ее счету 15 баллов и 5 побед. В плей-офф чемпионата Европы выходят два первых места группы.