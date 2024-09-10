Украинки Сердюк и Романюк выиграли турнир по пляжному волейболу в Польше

Украинские пляжные волейболистки Ева Сердюк и Дарья Романюк стали победительницами турнира Beach ProTour Futures, проходившего в столице Польши.

В финале 20-летние уроженки Черноморска уверенно одолели полячок (21:12, 21:14). В общей сложности Сердюк и Романюк выиграли все 7 матчей и за турнир проиграли всего 1 сет.

Благодаря такому успешному выступлению они также заработали 400 рейтинговых очков.