Перуджа с Плотницким впервые в своей истории выиграла Лигу чемпионов

Итальянский волейбольный клуб Перуджа, в составе которого выступает украинец Олег Плотницкий, впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

В драматичном финале команда Анджело Лорензетти со счетом 3:2 одолела польский клуб Заверци.

Итальянцы уверенно взяли два стартовых сета, однако соперник сумел переломить ход матча. Команда из Польши вернула интригу в финал, выиграв третий и четвертый сеты и переведя матч в решающий тай-брейк.

В пятой партии Перуджа снова взяла контроль над ситуацией и все же довела дело до победы.

Олег Плотницкий набрал 18 очков, 15 в атаке и сделал 3 блока, а самым результативным игроком матча стал американский доигровщик Аарон Рассел, который набрал 25 очков.

Лига чемпионов-2025 по волейболу

Мужчины

Финал, 18 мая

Перуджа (Италия) – Заверци (Польша) 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 22:25, 15:10)

Напомним, Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной 25 марта.