Звездный велогонщик внезапно объявил о завершении карьеры

Известный австралийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Калеб Юэн решил немедленно завершить карьеру в возрасте 30 лет в разгар текущего сезона.

Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram.

Напомним, в январе текущего года Юэн неожиданно разыграл свой контракт с Jayco AlUla и впоследствии перешел в Ineos Grenadiers. В составе британской команды провел всего 7 гоночных дней, одержав в них 2 победы: на первом этапе Сеттимана Коппи э Бартали и на втором этапе Тура Страны Басков.

Профессиональная карьера Юэна продолжалась с 2014 года. Кроме Jayco AlUla и Ineos Grenadiers австралиец выступал за Lotto в 2019 – 2023 годах.

Юэн стал одним из лучших спринтеров своей эпохи в шоссейном велоспорте. За профессиональную карьеру одержал 65 побед, из которых 11 – на этапах Гран туров: по 5 на Джиро д'Италия и Тур де Франс и одну - на Вуэльте.

В 2012 и 2014 годах брал серебро групповых гонок чемпионатов мира среди юниоров и молодежи соответственно.