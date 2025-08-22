Вингегор против UAE Emirates, возвращение Ланды. Превью Вуэльты-2025

В субботу, 23 августа, в итальянском Турине стартует Вуэльта-2025 – третий и заключительный Гран тур велосезона-2025. Откровенно говоря, Вуэльта является третьей супермногодневкой не только хронологически, но и по статусу и исторической значимости. Многими спортсменами эта гонка рассматривается как утешительный приз в конце сезона – здесь часто пытаются реабилитироваться и спасти свой сезон гонщики, которые провалили Джиро или Тур, или не достигли своих целей на других престижных гонках сезона.

Несмотря на это, Вуэльта – гонка очень интересная, со своим особым и неповторимым колоритом и характерными чертами. В свое время именно организаторы испанской гонки задали тренд на более короткие и интенсивные групповые этапы. Этот тренд подхватил Тур де Франс, в то время как организаторы Джиро в этом плане остаются консерваторами и склонны и дальше рассматривать велоспорт как вид спорта на супервыносливость.

Что первое приходит на ум, когда заходит речь о Вуэльте? Прежде всего, это традиционные этапы формата "унипуэрто" (недаром это термин именно испаноязычный): равнинная большая часть маршрута и один финишный подъем в конце. Эти финишные подъемы очень часто – традиционные для испанских дорог "муритос", то есть маленькие стены: короткие, очень крутые, с нестабильными градиентами и часто узкими дорогами.

Такого рода подъемы разбросаны в большом количестве по всей территории Испании, и это создает еще одну характерную черту Вуэльты – равномерную разбросанность сложностей рельефа по всем трем неделям гонки. Часто бывает даже так, что из трех недель именно последняя в плане рельефа самая простая – явление, которого на Туре и, тем более, на Джиро, представить себе невозможно.

Еще одна характерная черта Вуэльты – высокая вероятность эшелонов на равнинных этапах. Центральная и южная части Пиренейского полуострова – это в основном плоскогорья с малым количеством растительности. А это значит, что по этим бескрайним просторам гуляют сильные ветры, которые и создают предпосылки для эшелонов.

История и факты

– История Вуэльты значительно короче, чем у Джиро и Тура. Как и большинство знаковых велогонок, испанский Гран тур появился благодаря газете. Идея проведения испанской супермногодневки принадлежит владельцу газеты Informaciones Оскару Пужолю и журналисту Клементе Лопесу.

Впервые гонка была проведена в 1935 году, тогда участники преодолели 14 этапов суммарной дистанцией 3411 км. Первым победителем стал бельгиец Густав Делоор. В следующем году он выигрывает Вуэльту во второй раз, впрочем, после этого гонка не проводилась в течение 5 лет из-за гражданской войны в Испании.

Зато, в отличие от Джиро и Тура, в годы Второй мировой Войны Вуэльта проводилась в штатном режиме. Жаль только, что из-за боевых действий участие в гонке могли принимать в основном только местные спортсмены.

В дальнейшем Вуэльта проводилась нерегулярно вплоть до 1955 года, когда проводить соревнования взялась баскская газета El Correo. С того времени гонка проходит ежегодно. В 1979 году Вуэльту выкупила испанская компания Unipublic, которая проводила ее до 2014 года. Тогда Вуэльту выкупил самый крупный организатор велогонок, французская компания ASO. В этом году Вуэльта пройдет в юбилейный, 80-й раз, в то время как Джиро и Тур еще в прошлом десятилетии провели свои сотые розыгрыши.

– Долгое время Вуэльта проводилась в апреле. Из-за этого гонка часто накладывалась на самые престижные весенние классики, а порой – и на Джиро д'Италия. Звездность состава участников Вуэльты от этого очень заметно страдала. Лишь в 1995 году гонку перенесли на нынешний слот в календаре – конец августа и начало сентября. Поэтому в этом году Вуэльта, можно сказать, празднует еще один юбилей – 30 лет с момента перевода на летне-осенний период.

– В отличие от Джиро и Тура, цвет лидерской майки на Вуэльте менялся очень часто, особенно на ранних этапах многодневки, когда она еще проводилась нерегулярно. После 1955 года организаторы решили ничего не придумывать, а просто копировать Тур де Франс с его желтой майкой.

Так продолжалось до 1999 года, когда Вуэльта все же решила начать работать над собственной идентичностью. Цвет лидерской майки изменился с желтого на золотой. Впрочем, прожила такая идея лишь 11 лет. Золотой цвет от желтого отличался не очень заметно, поэтому с 2010 года лидер общего зачета Вуэльты носит майку красного – цвета, который у многих тесно ассоциируется именно с Испанией.

– Долгое время на Вуэльте не существовало молодежного зачета – вместо этого белой майкой награждался лидер комбинаторного зачета. Им становился тот гонщик, у которого лучшая сумма мест в трех других зачетах – общем, спринтерском и горном. Когда-то такие зачеты существовали и на других Гран турах. Однако организаторы Джиро и Тура отказались от этой классификации в пользу молодежной уже давно, в то время как на Вуэльте комбинаторный зачет разыгрывался вплоть до 2018 года.

– Рекордсменами по количеству побед в общем зачете Вуэльты являются два гонщика, которые выигрывали ее по 4 раза. Это Роберто Эрас, который побеждал в 2000, 2003, 2004 и 2005 годах, а также действующий чемпион Примож Роглич, который, кроме прошлого года, также побеждал в 2019, 2020 и 2021.

При этом, в 2005 году Эрас попался на допинге, из-за чего последнюю из четырех побед у него отобрали, передав ее россиянину Денису Меньшову. Однако испанец с таким наказанием не смирился, и в течение многих лет добивался возвращения себе титула 2005 года. И в 2011 году таки достиг своей цели.

– Рекордсменом по количеству побед на этапах Вуэльты является Делио Родригес – он выиграл 39 этапов в 1941 – 1947 годах. Как уже было сказано выше, тогда зарубежные гонщики практически не имели возможности приезжать на испанскую гонку из-за Второй мировой войны, и Родригес этим воспользовался в полной мере.

Также Делио Родригесу принадлежит рекорд по преимуществу над 2 местом в итоговом общем зачете. В 1945 году он выиграл Вуэльту с преимуществом в 30 минут и 8 секунд над Хулианом Беррендеро. Наименьшее преимущество было зафиксировано в 1984 году – тогда француз Эрик Кариту выиграл у Альберто Фернандеса всего 6 секунд. При чем, это наименьшее итоговое преимущество не только в истории Вуэльты, а вообще всех Гран туров.

– Рекорд по количеству побед на одном розыгрыше Вуэльты установил Фредди Мартенс. Легендарный бельгиец приехал на Вуэльту лишь однажды за карьеру, в 1977 году, и победил целых 13 раз. Это рекорд не только Вуэльты, но и всех Гран туров.

– Больше всего дней в лидерской майке провел победитель Вуэльты 1996 и 1997 годов, швейцарец Алекс Цюлле – 48. Кроме лет своего чемпионства, он примерял лидерский наряд также в 1993 и 2000 годах. У Роглича – 42 дня в лидерской майке и шансы побить рекорд Цюлле. Правда, не в этом году – словенец Вуэльту-2025 пропускает.

– Самым возрастным победителем Вуэльты в истории является американец Крис Хорнер, который в 2013 году сенсационно победил в возрасте 41 года и 327 дней. Это с запасом рекорд не только Вуэльты, но и всех трех Гран туров.

– Чаще всего Вуэльту выигрывали хозяева, испанцы – 31 раз. 9 побед на счету французов, по 8 и 6 – у бельгийцев и итальянцев соответственно.

– Лидируют испанцы и по количеству побед на этапах – 563. 236 побед у бельгийцев, 190 – у итальянцев. Кроме них, преодолеть отметку в 100 побед сумели также французы и нидерландцы – 128 и 119 соответственно.

Маршрут

В этом году маршрут Вуэльты довольно привычный: много подъемов и этапов формата "унипуэрто", однако не очень много мультигорных маршрутов. И все эти сложности довольно равномерно разбросаны по трем неделям гонки. Суммарно Вуэльта-2025 – это 21 этап суммарной дистанцией 3151 км с 2 днями отдыха – после 9 и 15 этапов. Из 21 этапа 19 будут групповыми, еще 2 – это разделки: одна командная и одна – личная. Средняя дистанция группового этапа – 158 км, как и обычно, наименьшая из всех трех Гран туров.

x.com/lavuelta

Впервые в истории Вуэльта посетит территорию Италии: первые три этапа пройдут на территории региона Пьемонт. Старт гонки будет дан в столице региона, Турине. Организаторы не могли не воспользоваться близостью к Альпам – уже на второй день Вуэльты-2025 гонщиков ожидает первый горный финиш в Лимоне Пьемонте, где Джиро побывала еще в далеком 2005 году.

159 км классического этапа "унипуэрто", финальный подъем – это 7,6 км со средним градиентом в 5,4%. Не слишком впечатляющие цифры, особенно если учесть, что это лишь второй этап и гонщики еще на свежих ногах. Поэтому ожидать существенных разрывов в общем зачете здесь не стоит: скорее всего, либо победа отрыва, либо спринт в гору из группы в более чем 10 спортсменов.

Маршрут 2 этапа Вуэльты-2025 lavuelta.es

На 4 этапе гонщики приедут на территорию Франции – по-другому перебраться из Италии в Испанию невозможно. Стартовать этап будет в итальянской Сузе, а финишировать – во французском Вуароне. На первой половине дистанции гонщики преодолеют два известных альпийских перевала – Монженевр и Коль ду Лотаре. Однако вся вторая половина дистанции – это сплошной спуск и равнина, поэтому сценой битвы за общий зачет этот этап точно не станет. Не исключено, что вообще завершится более-менее массовым спринтом.

На 5 этапе гонщики наконец-то вернутся в Испанию, и сразу их ждет важный с точки зрения генеральной классификации этап – 20-километровая равнинная командная разделка со стартом и финишем в Фигересе. В последние годы этот вид программы практически исчез из маршрутов Гран туров. И тем более давно никто не решался ставить его настолько поздно – на 5 этап, к которому некоторые команды уже могут потерять нескольких важных гонщиков и оказаться в невыгодном положении по сравнению с соперниками.

Маршрут 5 этапа Вуэльты-2025 lavuelta.es

На территорию Испании гонщики заедут ненадолго – уже на следующий день их ждет вояж в Андорру, а это значит лишь одно: горы. 6 этап начнется с подъема 3 категории Кольяда де Сентигоса (11,3 км со средним градиентом в 4,1%). Именно на нем, скорее всего, будет формироваться отрыв дня.

Далее – марафонский, хотя и очень пологий перевал Кольяда де Тосес: 24,8 км, 3,5%. Потом – длинный спуск и равнина. За 36 км до финиша гонщики въедут на территорию Андорры, и там начнутся решающие события дня. Сперва – коротенький перевал Альто де ла Комелья (4,3 км, 7,4%), затем – финальный подъем Паль (9,7 км, 6,4%). Наверное, именно здесь мы станем свидетелями первой очной битвы грандов общего зачета.

Маршрут 6 этапа Вуэльты-2025 lavuelta.es

Хотя не исключено, что выяснение отношений они перенесут на следующий день, когда гонщиков ждет еще один, и еще более сложный горный этап. Стартовать он будет буквально на границе с Испанией, и на первых же километрах Вуэльта вернется в свою домашнюю страну. Очень скоро гонщикам предстоит штурмовать перевал 1 категории Порт дель Канто: 25 км со средним градиентом в 4,3%. Далее – немалый кусок равнины и очень пологий подъем Пуэрто де ла Креу де Первес: 23,1 км, 3,5%.

Затем – еще один несложный перевал Коль де л'Эспинья и, наконец, финальный подъем Арамон Серлер: 12,1 км, 5,9%. Градиенты на финальном подъеме очень нестабильные: на пути гонщиков будут две даже не полки, а мини-спуски.

Маршрут 7 этапа Вуэльты-2025 lavuelta.es

Завершать первую неделю будет еще один горный этап – классический "унипуэрто" с финишем на горнолыжной станции Вальдескарай. Финальный подъем не слишком крутой – 13,5 км со средним градиентом в 5,1%. Причем, самыми пологими являются именно последние его километры. Тем не менее, перед днем отдыха гранды общего зачета точно не будут беречь свои силы.

Маршрут 9 этапа Вуэльты-2025 lavuelta.es

Вторая неделя Вуэльты начнется еще одним, похожим по рельефу этапом. Перевал 3 категории Альто де ла Коронас за 48 км до финиша формально не дает права называть такой этап "унипуэрто", однако, безусловно, все будет решаться на финальном подъеме Ларра Белагуа (9,4 км, 6,3%) – новое название на карте Вуэльты.

Маршрут 10 этапа Вуэльты-2025 lavuelta.es

На следующий день гонщики заедут в Страну Басков, где их ждет типичный для этих краев маршрут: частокол коротких, но крутых подъемов. 7 категорийных перевалов и еще несколько подъемов, которые категории не получили. Заключительный из них – Альто де ла Пике (2,1 км, 9,4%) с вершиной за 8,5 км до финиша. Несмотря на то, что финиш будет равнинным в Бильбао, этот этап также может внести весьма существенные изменения в общий зачет.

Маршрут 11 этапа Вуэльты-2025 lavuelta.es

После короткого визита в Страну Басков участники Вуэльты-2025 отправятся на запад, в направлении Астурии. Фанаты велоспорта со стажем прекрасно знают, что это значит, однако за день до главного блюда Вуэльты-2025 гонщиков будет ждать "проходной" 12 этап. На пути гонщиков встретятся 2 перевала: Пуэрто де Алисас (8,3 км, 6%) на первой половине дистанции и Кольяда де Бренес (6,6 км, 8,3%) – на второй.

Вершина последнего перевала расположена за 23,5 км до финиша, после чего – только спуск и равнина. Типичный этап под отрыв: на первом перевале от будет формироваться, на втором – будет решаться судьба победы. Гранды общего зачета вряд ли будут вести активные действия – они прекрасно будут знать, какое адское испытание их ждет на следующий день.

На 13 этапе гонщиков ждет самое тяжелое испытание Вуэльты-2025: этап с финишем на легендарной Альто де ль'Англиру – одном из самых сложных подъемов, который используется в шоссейном велоспорте.

Первые две трети 204-километрового маршрута будут равнинными, после чего гонщиков будут ждать два перевала 1 категории: Альто ла Москета (6,6 км, 8,1%) и Альто дель Кордаль (5,6 км, 8,8). Впрочем, они будут лишь разминкой перед штурмом Англиру: 12,3 км со средним градиентом в 10,1% – настоящий ад, который уже стал классикой Вуэльты, даже несмотря на то, что впервые этот подъем появился на карте испанского Гран тура лишь в 1999 году.

Маршрут 13 этапа Вуэльты-2025 lavuelta.es

На следующий день – еще один горный этап, хоть и довольно короткий – всего 136 км. Главные испытания начнутся на второй половине дистанции. Сперва – перевал 1 категории Пуэрту де Сан Льяурьенсу (9,4 км, 8,8%), затем – финальный подъем Ла Фаррапона к Озерам Сомьедо: 7 км, 8,5%. Здесь также стоит ожидать решительных действий грандов, тем более, что 15 этап перед днем отдыха будет проходным, созданным для борьбы с отрыва.

Маршрут 14 этапа Вуэльты-2025 lavuelta.es

Третья неделя начнется очень непростым среднегорным этапом – 173 км из Пойо в Кастро де Эрвилье. На второй половине дистанции гонщиков ждет целый частокол подъемов, не все из которых получили категорию. Заключительный подъем – это 8,7 км со средним градиентом в 5,1%. В середине подъема – небольшой спуск, а вторая его половина значительно более пологая, чем первые 3 км, где средний градиент составляет 8,%. Классическая территория для панчеров, однако и в общем зачете возможны существенные изменения.

Впрочем, 16 этап вполне может завершиться перемирием между генеральщиками, поскольку дальше – два важных для общего зачета этапа. Сперва – горный маршрут с финишем на Альто де эль Моррадеро от Понферрады (18,1 км, 6,3%). Подъем ступенчатый, с нестабильными градиентами и даже небольшим спуском перед финальной 4-километровой рампой. Очень крутые участки здесь есть: например, первые 3,5 км со средним градиентом в 10,3%.

Маршрут 17 этапа Вуэльты-2025 lavuelta.es

На 18 этапе гонщиков будет ждать единственная на нынешней Вуэльте личная разделка – 23 км равнинной дистанции со стартом и финишем в Вальядолиде.

Маршрут 18 этапа Вуэльты-2025 lavuelta.es

После нее гонщиков ждет проходной 19 этап и решающая горная битва на предпоследнем, 20 этапе в окрестностях Мадрида. Уже на первой половине 161-километровой дистанции гонщиков ждут 3 не слишком сложных перевала, которые идеально подходят для формирования отрыва дня.

Решающие события начнутся на второй половине дистанции. Сначала гонщики преодолеют классический для Вуэльты подъем Пуэрто де Навасеррада (6,9 км, 7,6%). После спуска гонщиков ждет еще кусок равнины, после чего – еще один штурм Навасеррады, немного с другой стороны.

Маршрут 20 этапа Вуэльты-2025 lavuelta.es

Однако на этот раз на вершине Навасеррады гонщики не остановятся: их ждут очень крутые финальные 4 км до вершины Бола дель Мундо. В таком, удлиненном и усложненном формате, этот подъем появился на Вуэльте лишь дважды – в 2010 и 2012 годах. И оба раза – именно на 20 этапе, за день до традиционного финального спринтерского этапа в Мадриде. Так будет и в этот раз.

Действующие лица

Команды-дуэлянты

Вуэльта-2025, скорее всего, станет очередной главой противостояния двух лучших команд мира – Visma Lease a Bike и UAE Emirates. И если последняя приехала в Испанию без своей главной звезды, Тадея Погачара, то Visma Lease a Bike выйдет на старт в боевом составе во главе с Йонасом Вингегором.

Для датчанина это будет третье в карьере появление на Вуэльте. В 2020 году именно в Испании Йонас дебютировал на Гран турах, заняв скромное 46 место. Второй раз Вингегор приехал на Вуэльту в 2023 году, и финишировал вторым, хотя вполне мог ту гонку выиграть. Visma полностью доминировала, оккупировав все три места на подиуме, однако победу решили отдать Сеппу Куссу, для которого это был, вполне вероятно, единственный в карьере шанс выиграть Гран тур.

Тогда Вингегор согласился сделать подобный подарок партнеру по команде в статусе свежеиспеченного двукратного победителя Тура. Сейчас же ситуация совсем другая: Йонас дважды подряд проиграл Тур Погачару, и на фоне таких болезненных поражений точно не будет готов разбрасываться такими щедрыми подарками, как победа в Гран туре. Хотя и Visma Lease a Bike пока не выглядит настолько сильной, чтобы решать судьбу красной майки между собой в командном автобусе, а не на трассе в напряженной борьбе с соперниками.

Йонас Вингегор x.com/vismaleaseabike

Кусс на старт Вуэльты также выйдет, однако вряд ли с претензиями на общий зачет – американец сейчас далек от формы двухлетней давности. Поэтому на него рассчитывают, прежде всего, как на элитного горного грегари и, возможно, претендента на победы на отдельных этапах. Второй ставкой Visma Lease a Bike в генеральной классификации будет другой американец, Маттео Йоргенсон. На Туре у него в этом году не все сложилось, однако Вуэльта с малым количеством мультигорных этапов и многообразием "унипуэрто" должна подойти ему гораздо лучше.

Выйдет на старт и Вилко Келдерман, который в 2017 году остановился в шаге от подиума Вуэльты. Впрочем, нидерландский ветеран в последние годы превратился в чистого грегари, и в топ-10 общего зачета Гран туров не попадал со времен Тур де Франс-2021, где он стал пятым.

Главным соперником Вингегора и Visma Lease a Bike будет капитан UAE Emirates, Жоау Алмейда. На Тур де Франс португальцу вполне по силам было побороться за подиум даже в статусе элитного грегари Тадея Погачара, однако он сошел с дистанции на 9 этапе из-за перелома ребра. На Вуэльте же он вполне способен побороться и за победу. Безусловно, на бумаге Алмейда как многодневщик немного слабее Вингегора, однако фактор свежести (все-таки, проехать на Туре 9 этапов и все 21 – это совсем разные вещи) может эту разницу в классе нивелировать.

Жоау Алмейда Getty Images

Если у Visma Lease a Bike с внутренней командной иерархией все понятно, то у UAE Emirates претендентов на статус капитана двое – выйдет на старт и Хуан Аюсо. Как и Алмейда, он постарается реабилитироваться за неудачу на одном из предыдущих Гран туров – в случае испанца, речь идет о Джиро д'Италия.

Изначально Аюсо не должен был ехать Вуэльту – в том числе и из-за политики UAE Emirates не везти на более чем один Гран тур в сезоне молодых гонщиков. С Джиро Хуан сошел по ходу 18 этапа, то есть проехал почти полные 3 недели – казалось бы, не тот случай, чтобы делать исключения из правила. Тем не менее Аюсо решили все-таки поставить на гонку – не в последнюю очередь под давлением агента испанца, который занимается поисками новой команды для своего подопечного. В UAE Emirates Хуана, несмотря на его сложный характер и неудачи на супермногодневках в последние годы, терять не хотят.

На что же будет способен Аюсо на Вуэльте? Трудно сказать, учитывая, что после Джиро он провел всего два гоночных дня. На Джиро испанец выглядел претендентом на победу, однако повреждение колена постепенно снижало его производительность и в итоге заставило сдаться. Несмотря на неудачи на Гран турах в последние годы, огромный потенциал Аюсо сомнениям не подлежит, и домашняя Вуэльта в условиях любимой жары – отличная возможность для честолюбивого испанца напомнить миру о своих талантах.

Хуан Аюсо LaPresse

Однако присутствие одновременно Аюсо и Алмейды в составе UAE Emirates на Вуэльту – потенциально очень взрывоопасная ситуация для команды Мауро Джанетти. Если с Погачаром у Хуана просто напряженные отношения, то с Алмейдой, по слухам, едва ли не открытая вражда. И менеджменту UAE Emirates придется приложить немало усилий, чтобы сгладить все углы между двумя сокапитанами. А они, как известно, в микроменеджменте не очень сильны.

Другие генеральщики

Кто может вмешаться в борьбу двух лучших команд мира? Вариантов, на самом деле, достаточно. Интересный состав привезла Red Bull Bora. Предположительно, впервые за долгое время капитанский статус получит Джей Хиндли. Впрочем, последние два сезона в исполнении чемпиона Джиро-2022 были настолько невыразительными, что оценивать его перспективы крайне трудно.

Интересно будет понаблюдать за открытием нынешней Джиро, Джулио Пеллиццари. Решение Red Bull Bora отправить молодого таланта на второй Гран тур в сезоне вызывает много вопросов, хотя текущая форма в порядке: на недавнем Туре Бургоса Джулио стал четвертым в общем зачете.

Джулио Пеллиццари instagram.com/giulio_pellizzari

Значительно большего следует ждать он другого итальянца, Антонио Тибери, у которого из-за последствий падения Джиро не сложилась. И теперь капитан Bahrain Victorious хочет взять реванш на Вуэльте. К испанской гонке он подходит в хорошей форме, недавно заняв 2 место на Туре Польши. Тибери – гонщик темповый, не слишком взрывной. Обычно маршруты Вуэльты не очень хорошо ему подходят, однако в этом году коротких и крутых финишных подъемов, на которых Антонио может терять время, будет крайне мало.

Завершая итальянскую тему, нельзя обойти стороной и Джулио Чикконе. В мае он вполне мог попасть на подиум Джиро, однако из-за падения и травмы был вынужден сойти. Во второй половине сезона гонщик Lidl Trek выглядит еще сильнее: сначала он в красивом стиле выиграл Классику Сан-Себастьян, а затем победил на заключительном этапе и стал пятым в общем зачете Тура Бургоса. Мог бы побороться и за победу, если бы не падение на 1 этапе.

Несмотря на слабую разделку, Чикконе выглядит вполне реальным претендентом на подиум Вуэльты и сразу несколько побед на этапах. Сам Джулио перед стартом заявил, что идти на общий зачет не будет, а исключительно будет бороться за победы на отдельных этапах и майку горного короля. Хотя, вполне возможно, итальянец просто пытается снять со своих плеч давление и ответственность.

Джулио Чикконе x.com/dklasikoa

Войдет в состав Lidl Trek и Тао Геогеган Харт, который до сих пор не может вернуть себе оптимальную форму после перелома бедра в 2023 году. Форма британца остается полной загадкой: последний его гоночный день датируется еще 22 июня. А все то, что Геогеган Харт демонстрировал в первой половине сезона, на оптимистичный лад точно не настраивает.

Завершая итальянскую тему, нельзя не упомянуть и Лоренцо Фортунато. Гонщик XDS Astana и на Джиро был вполне готов бороться за топ-10 общего зачета, однако казахстанской команде крайне нужны были очки для сохранения прописки в Мировом туре, и в руководстве команды справедливо решили, что охота за отдельными этапами – более эффективный способ их насобирать. Сейчас же задача сохранения прописки в элитном дивизионе практически выполнена – можно подумать и о личных амбициях в общем зачете.

Капитаном Ineos Grenadiers будет Эган Берналь, который на Джиро в течение двух недель выглядел даже претендентом на подиум, однако в итоге финишировал лишь седьмым. Как бы там ни было, два Гран тура в одном сезоне на высокое место в общем зачете – это было бы важным шагом на пути к возвращению колумбийца на прежний уровень. Тем более, что Карлоса Родригеса или еще кого-то, кто мог бы поспорить с ним за статус капитана Ineos Grenadiers, в составе команды не будет.

Эган Берналь x.com/giroditalia

Приятной неожиданностью для многих стало участие в Вуэльте Микеля Ланды. В мае гонщик Soudal Quick Step получил непростую травму спины на старте Джиро. Тогда прогнозировалось, что, скорее всего, сезон для баска завершен. Однако Ланда восстановился после травмы со значительным опережением графика и уже в начале августа вернулся в гонки, выступив – хоть и не слишком убедительно – на Туре Бургоса.

Микель Ланда x.com/giroditalia

Трудно сказать, успеет ли Микель выйти на пиковые обороты до старта Вуэльты, однако опасаться его точно стоит – как минимум фактор свежести точно будет на его стороне. Хотя сам баск уверяет, что на общий зачет не пойдет. Не списываем со счетов и триумфатора этапа в Мон Вонту на недавнем Туре, Валентена Паре-Пентра. Француз может устроить как еще один сезон охоты за горными этапами, так и попытаться зацепиться за место в топ-10 общего зачета.

Второй Гран тур подряд поедет и Феликс Галль. Австрийскому горняку из Decathlon Ag2r точно понравится маршрут нынешней Вуэльты, где не так много коротких и взрывных "муритос", а гораздо больше длинных и темповых подъемов. Главное – не проиграть слишком много в разделках – как командной, так и личной. Хотя стоит отметить, что успешного опыта прохождения двух Гран туров в сезоне на общий зачет у Галля пока что нет.

Два потенциальных претендента на капитанство будет у Groupama FDJ, хотя шансы и Давида Годю, и Гийома Мартена выглядят довольно сомнительно. И если второй хотя бы может зацепиться за место в конце топ-10 генеральной классификации, то Годю проводит просто провальный сезон.

Попытается реабилитироваться за неубедительный сезон и прошлогодний вице-чемпион Бен О'Коннор. Безусловно, частично он уже сделал это победой на королевском этапе Тур де Франс, однако в целом в текущем сезоне он сделал очень значительный шаг назад по сравнению с прошлым, поэтому реабилитироваться точно есть за что. Будет в составе Jayco AlUla и еще потенциальный генеральщик – Эдди Данбар. Хотя он в конце года перейдет в Q36.5, и далеко не факт, что ирландец сможет найти в себе достаточно мотивации, уже находясь "на чемоданах".

Бен О'Коннор x.com/LeTour

Для лидера Israel Premier Tech Мэттью Риккителло Вуэльта будет первым Гран туром в сезоне. В отличие от большинства соперников, которые едут испанскую гонку по остаточному принципу, талантливый американец готовился к Вуэльте целенаправленно и приедет на гонку свежим. И недооценивать эти факторы точно не стоит – например, 15 лет назад они едва не принесли красную майку такому скромному гонщику, как Эсекьель Москера.

Снова попытается зацепиться за высокое место в общем зачете Гран тура Том Пидкок. На Джиро сделать этого не удалось, однако маршрут Вуэльты подходит британцу гораздо лучше. Да и сам Пидкок признает, что в первой половине сезона он ошибся, форсировав форму еще на начало весны, а к Джиро подошел уже на спаде. Том надеется, что на этот раз удастся избежать подобных промахов.

В отсутствие Энрика Маса капитаном Movistar станет либо чемпион далекого 2016 года Найро Кинтана, либо открытие прошлогодней Вуэльты Пабло Кастрильо. Хотя оба с точки зрения претензий на общий зачет выглядят неубедительно.

Охотники за этапами

Если говорить о спринтерах и охотниках за отдельными этапами, то здесь состав участников на Вуэльте, как и обычно, довольно скромный. Связано это в значительной степени с тем, шансов для гонщиков такого типа немного – на Вуэльте гораздо больше, чем на других Гран турах, этапов под генеральщиков.

Долгое время казалось, что безоговорочным фаворитом спринтерских этапов Вуэльты будет Мадс Педерсен. Учитывая универсализм экс-чемпиона мира, казалось, что ему вполне по силам выиграть 6-8 этапов. Однако в последний момент на Вуэльту решил заявиться Яспер Филипсен вместе со своим штатным разгоняющим Йонасом Рикартом. И этот факт очень существенно влияет на расклад сил на спринтерских этапах.

Мадс Педерсен Getty Images

Учитывая тот факт, что Филипсен решил заявиться на Вуэльту в последний момент, есть сомнения относительно того, будет ли он в оптимальной форме. Однако его класс автоматически делает его главным фаворитом немногочисленных равнинных этапов. Потенциальный урожай Мадса Педерсена от появления на Вуэльте Филипсена, безусловно, пострадает. Тем не менее можно не сомневаться в том, что без своих нескольких побед датчанин не останется. В первую очередь, за счет универсализма, который будет делать его фаворитом холмистых этапов низкой и средней сложности. Этот же фактор позволяет считать гонщика Lidl Trek главным претендентом на победу в очковом зачете Вуэльты.

Кто же может вмешаться в борьбу Педерсена и Филипсена? Например, сенсационный победитель этапа Джиро Каспер Ван Уден из Picnic PostNL или Брайан Кокар из Cofidis. Хотя француз скорее умеет стабильно заезжать на более-менее высокие места, чем хотя бы изредка одерживать победы.

Спринтерский состав Вуэльты откровенно скромный, поэтому может пошуметь даже ветеран Элия Вивиани, который в начале сезона уже был близок к завершению карьеры. Не стоит списывать со счетов и британца Итана Вернона – гонщик Israel Premier Tech умеет проявлять себя именно при таком слабом составе участников. Будут шансы проявить себя и у Орлуиса Аулара из Movistar, который на Джиро д'Италия четыре раза финишировал в топ-5 на холмистых этапах.

Главным фаворитом личной разделки будет Филиппо Ганна. Звездный итальянец явно жаждет реванша после схода с Тур де Франс уже на первом этапе. Помешать ему индивидуальной гонке может партнер по команде Магнус Шеффилд и дуэт именитых раздельщиков из Groupama FDJ – Реми Каванья и Штефан Кюнг.