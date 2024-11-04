Возвращение в Париж, "Провансальский гигант" и много гор. Каким будет маршрут Тур де Франс-2025

Общая информация

В прошлый вторник, 29 октября в Париже состоялась презентация маршрута Тур де Франс 2025 года. Гонка состоится с 5 по 27 июля полностью на территории Франции – в прошлый раз такое случалось в пандемическом 2020 году, когда пересечение границ государств было довольно проблематичным.

Суммарно за 23 дня состоится 21 этап совокупной дистанцией 3320 км с двумя днями отдыха. Первая неделя будет на один этап длиннее, чем обычно – 10 вместо 9. Это связано с тем, что 14 июля, когда во Франции отмечается национальный праздник, День взятия Бастилии, в 2025 году приходится на понедельник. Отказываться от проведения этапа в такой день организаторы не захотели: во-первых, этапы 14 июля традиционно собирают очень большую телеаудиторию, во-вторых - такие этапы являются по-особенному престижными и придают гонке дополнительный колорит.

На Туре 2025 года предусмотрены 19 групповых этапов (7 равнинных, 6 холмистых и 6 горных) и две индивидуальные разделки – равнинная на 33 км на пятом этапе и горная на 11 км на 13 этапе в Пиренеях. Таким образом, средняя дистанция групповых этапов составит 172,4 км – более чем на 8 км меньше, чем в этом году.

В 2024 году Тур де Франс впервые в своей истории финишировал не в Париже, что было связано с подготовкой столицы Франции к летней Олимпиаде. Однако в 2025 году все возвращается к привычному режиму: "Большая петля" будет завершаться традиционным "этапом дружбы" на Елисейских полях в Париже. Тур до 2024 года всегда финишировал в столице Франции, однако существует ошибочный стереотип о том, что гонка всегда завершалась именно на Елисейских полях. На самом деле эта локация в роли финишной впервые появилась в 1975 году, то есть в следующем году будет праздноваться 50-летие со времени первого финиша на Champs-Elysees.

Первая неделя: равнина, разделка и горы на День взятия Бастилии

Тур де Франс-2025 начнется на севере страны, в городе Лилль, который примет старт и финиш первого этапа. Grand depart в этом регионе давал возможность включить в маршрут участки брусчатки из Париж – Рубе, но организаторы решили от такого хода отказаться. Однако всех остальных атрибутов гонок на севере Франции стоит ждать: много равнины, сильные ветры, эшелоны и спринтерские баталии.

В 2024 году Тур собрал необычно слабый как для себя состав спринтеров, однако в следующем году все будет совсем по-другому. Равнинный групповой первый этап "Большой петли" даст спринтерам редкий шанс примерить желтую майку лидера, и, убежден, на это многие соблазнятся.

То же самое касается и чистых раздельщиков. На пятом этапе гонщиков будет ждать равнинная индивидуальная гонка на время на 33 км со стартом и финишем в Кане (не путать с Каннами), которая даст гонщикам типа Штефана Кюнга шанс также примерить желтую майку.

x.com/laflammerouge16

Однако, в отличие от спринтеров, им для этого нужно будет пройти без временных потерь предыдущие четыре этапа, на которых будут сложности рельефа. В частности, на четвертом этапе до Руана. Теоретически, именно здесь может состояться первая очная схватка грандов общего зачета, однако существует высокая вероятность того, что они не захотят тратить лишние силы перед разделкой и отдадут этап отрыву.

x.com/laflammerouge16

Холмистыми будут и следующие этапы после разделки: шестой с финишем в Вир-Норманде и седьмой с двойным прохождением (второе из них – финишное) знаменитого холма Мур де Бретань (2 км со средним градиентом 6,9%), который в прошлый раз был на карте Тура в 2021 году и принес первую и пока единственную победу на этапах "Большой петли" Матье Ван дер Пулу.

После этого – два подряд равнинных этапа, а завершится удлиненная первая неделя в понедельник, 14 июля первым горным (или, скорее, среднегорным) этапом между Эннеза и Ле Мон-Дор. Суммарный набор высоты на 163 км дистанции составит 4400 м – цифра, вполне достойная и классического высокогорного этапа. Решающей будет связка из перевала Коль де ла Круа Сан-Робер (5,1 км, 6,3%) и финишного подъема Пюи де Санси (3,3 км, 8%). Неплохая сцена для битвы грандов в День взятия Бастилии.

x.com/laflammerouge16

В целом, неплохая первая неделя: относительную простоту в плане рельефа организаторы компенсировали наличием разделки, повышенной продолжительностью (10 этапов вместо 9) и довольно тяжелым маршрутом перед днем отдыха.

Вторая неделя: Пиренеи

За счет удлиненной первой недели вторая будет сокращенной – 5 этапов вместо привычных 6. Однако простым второй блок Тура-2025 точно не назовешь. Начинаться и завершаться он будет равнинными этапами, а между ними будут три невероятно сложных дня в Пиренеях.

Начнется все на 12 этапе. За счет равнинной первой половины дистанции, суммарный набор высоты составит «всего» 3850 метров. Вторая часть дистанции будет очень сложной. Сначала – перевалы Коль ду Сулор (11,9 км, 7,3%) и Коль де Бордер (3,1 км, 7,6%), а затем – знаменитый финальный подъем на Отакам: 13,6 км со средним градиентом 7,8%.

x.com/laflammerouge16

Впрочем, не исключено, что этот этап пройдут в эконом-режиме, потому что на следующий день – горная разделка на 11 км между Луданвьелем и вершиной подъема Пейрагуд. Первые 3 км – равнинные, однако это слишком малая дистанция для того, чтобы стартовать на классической разделочной "рогатке" и менять велосипед на горный у подножия горы. Сам подъем на Пейрагуд – это 8 км со средним градиентом 7,9%. Сложная, рабочая гора, которая может подарить немалые разрывы в общем зачете.

x.com/laflammerouge16

Завершать этот безумный пиренейский триптих будет самый тяжелый из трех этапов с По до Супербаньера. Первые 70 км дистанции – равнинные, однако затем начинается связка из трех подряд легендарных перевалов: Коль ду Турмале со стороны Луз-Сен-Совюра (19 км, 7,4%), Коль д'Аспен (5 км, 7,6%) и Коль ду Пейресурд (7,1 км, 7,8%).

x.com/laflammerouge16

Финальный подъем к Супербаньеру не такой легендарный и на карте Тура появляется нечасто, однако он достаточно сложный: 12,4 км со средним градиентом 7,5%. Суммарный набор высоты на этапе составит 4950 метров. Сумасшедший маршрут, да еще и перед равнинным этапом и днем отдыха – экономиться не будет никто, очень вероятна эпическая битва грандов с атаками задолго до финального подъема: этому будет способствовать, в том числе, и полное отсутствие равнины между перевалами.

Третья неделя: " Провансальский гигант " и Альпы

Третья неделя Тура начнется с первого с 2021 года визита на одну из самых легендарных и мифических гор "Большой петли" – Мон Вонту. Как это часто бывает, заезд на "Провансальского гиганта" состоится в этапе формата унипуэрто: полностью равнинный подъезд и одна финальная гора.

Мон Вонту – подъем очень сложный: 15,7 км со средним градиентом в 8,8%. Первая его половина более крутая, после Шале Рейнар идет некоторое выполаживание, однако финальные километры имеют другую сложность: на них полностью отсутствует растительность. Под июльским французским солнцем гонщикам будет очень жарко, а возможный встречный или боковой ветер станет дополнительным испытанием для спортсменов. Правда, ветры могут стать и негативным фактором для зрелищности этапа. Если на лысую часть Мон Вонту гранды выедут вместе, то ветры могут нейтрализовать все попытки атак.

https://x.com/laflammerouge16/status/1851230463374786980

После штурма "Провансальского гиганта" гонщиков ждет один проходной этап, а затем – альпийская часть Тура. В 2025 году она будет состоять всего из двух этапов, зато каких! Сперва – 18-й этап, который можно назвать королевским. Именно он будет рекордным на Туре-2025 по набору высоты – 5500 метров.

Сначала – ступенчатый подъем на Коль ду Гландон: 21,7 км, 5,1% с двумя "полками". После спуска – знаменитый Коль де ла Мадлен (19,2 км, 7,9%), который, наоборот, известен своими максимально стабильными градиентами. После этого – очень тяжелый финальный подъем на Коль де ля Лоз над Куршевелем (26,2 км, 6,5%) на самую высокую точку маршрута нынешнего Тура – 2304 м. В 2023 году именно этот подъем похоронил шансы Тадея Погачара на "Большой петле" того сезона, поэтому за возвращением словенца на эту гору понаблюдать будет крайне интересно.

x.com/laflammerouge16

Последний горный этап Тура-2025 состоится на следующий день: еще один невероятно тяжелый маршрут между Альбервиллем и Ла Плань. По суммарному набору высоты он немного уступает предыдущему, однако будет на 40 км короче, поэтому в общем получится даже более насыщенным.

x.com/laflammerouge16

Сначала гонщиков ждет штурм перевала Коль де Сези (13,7 км, 6,4%), после этого – подъем на Корме де Рослан транзитом через Коль ду Пре. Далее – спуск, равнинный участок и финальный подъем на Ла Плань (19,1 км, 7,2%). Именно в этом известном горнолыжном курорте будет сформирован окончательный общий зачет Тура-2025: после этого гонщиков ждут два равнинных этапа, включая финишный в Париже.

В целом маршрут Тура-2025 можно назвать очень сложным, однако ему явно не хватает сбалансированности. Еще одна равнинная разделка, хоть и не слишком длинная, на 20-м этапе, могла бы заметно уравновесить гонку. Также не совсем понятно, почему, несмотря на старт на севере Франции, организаторы решили обойти брусчатку. Высокогорные этапы очень тяжелые, среди них не будет проходных с тяжелыми перевалами в середине и простым, равнинным финишем, но в целом уклон в сторону гор на Туре-2025 слишком ощутим.

Кто поедет?

Несмотря на то, что на дворе лишь начало ноября, многие звезды уже определились со своими планами на следующий сезон. Тадей Погачар планирует защищать свой титул на Тур де Франс, причем, от идеи снова ехать Джиро д'Италия словенец, похоже, таки отказался: в следующем году он попытается впервые выиграть Вуэльту и присоединиться к элитному клубу гонщиков, которые за карьеру выигрывали все три Гран тура.

Обещают появиться на "Большой петле" и три другие суперзвезды многодневок: Йонас Вингегор, Примож Роглич и Ремко Эвенепул. Тем не менее, все трое, по предварительной информации, планируют ехать Джиро, поэтому их перспективы на Туре будут под большим вопросом, а статус Погачара как фаворита №1 будет еще более ярко выраженным.

Тадей Погачар x.com/TeamEmiratesUAE

Также уже известно, что планирует пропускать Тур-2025 Матье Ван дер Пул, который хочет выступить на Вуэльте. Впрочем, как уже было сказано выше, его отсутствие может с запасом компенсировать звездный состав спринтеров.

Что с Джиро д'Италия?

Обычно маршрут Джиро также презентуют в конце октября, однако в этом году от традиции отошли. Изначально церемония презентации была запланирована на 12 ноября – и так необычно поздно. Однако на прошлой неделе организаторы "Корса роза", компания RCS Sport, объявили об отложении презентации на неопределенный срок.

Официальная версия – технические причины, однако, по информации инсайдеров, возникла проблема со стартовыми этапами. Джиро должна была начинаться в Албании, за что RCS Sport должны были получить 7 миллионов евро. Однако в последнее время между Италией и Албанией напряглись дипломатические отношения: яблоком раздора стал вопрос албанских мигрантов на Апеннинах. Сейчас организаторы Джиро ищут альтернативное место для старта гонки, наиболее вероятный вариант – юг континентальной части Италии.

Что касается маршрута в целом, то ожидается, что он будет проще, чем обычно. Таким образом организаторы пытаются заманить суперзвезд, таких как Вингегор, Эвенепул и Роглич. Для них хотят создать такой маршрут, который бы не похоронил их шансы на Туре и, таким образом, не заставил отказаться от участия в Джиро.

Полное расписание Тур де Франс-2025:

Суббота, 5 июля. 1-й этап: Лилль – Лилль, 185 км, равнина

Воскресенье, 6 июля. 2-й этап: Ловен-Планк – Булонь-сюр-Мер, 212 км, холмы

Понедельник, 7 июля. 3-й этап: Валенсьенн – Дюнкерк, 178 км, равнина

Вторник, 8 июля. 4-й этап: Амьен – Руан, 173 км, холмы

Среда, 9 июля. 5-й этап: Кан – Кан, 33 км, равнинная гонка с раздельным стартом

Четверг, 10 июля. 6-й этап: Байо – Вир Норманди, 201 км, холмы

Пятница, 11 июля. 7-й этап: Сен-Мало – Мур де Бретань, 194 км, холмы

Суббота, 12 июля. 8-й этап: Сен-Мен-ле-Гран – Лаваль, 174 км, равнина

Воскресенье, 13 июля. 9-й этап: Шинон – Шатору, 170 км, равнина

Понедельник, 14 июля. 10-й этап: Эннеза – Мон-Дор, 163 км, горы

Вторник, 15 июля. Первый день отдыха

Среда, 16 июля. 11-й этап: Тулуза – Тулуза, 154 км, равнинный этап

Четверг, 17 июля. 12-й этап: Ош – Отакам, 181 км, горы

Пятница, 18 июля. 13-й этап: Луданвьель – Пейрагуд, 11 км, горная гонка с раздельным стартом

Суббота, 19 июля. 14-й этап: По – Супербаньер, 183 км, горы

Воскресенье, 20 июля. 15-й этап: Муре – Каркассон, 183 км, холмы

Понедельник, 21 июля. Второй день отдыха

Вторник, 22 июля. 16-й этап: Монпелье – Мон Вонту. 172 км, горы

Среда, 23 июля. 17-й этап: Боллен – Валанс, 161 км, равнина

Четверг, 24 июля. 18-й этап: Виф – Куршевель (Коль де ля Лоз), 171 км, горы

Пятница, 25 июля. 19-й этап. Альбервиль – Ла Плань, 130 км, горы

Суббота, 26 июля. 20-й этап: Нантюа – Понтарлье, 185 км, холмы

Воскресенье, 27 июля. 21-й этап: Мант-ла-Виль – Париж, 120 км, равнина