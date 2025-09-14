Украинская правда
Велоспорт

Последний этап Вуэльты-2025 отменили из-за пропалестинских протестующих

Олег Дідух — 14 сентября 2025, 20:04
EFE Noticias

Заключительный этап Вуэльты-2025 был отменен из-за пропалестинских протестующих. В воскресенье, 14 сентября, гонщики должны были преодолеть 108 км равнинной дистанции из Алальпрадо в Мадрид.

Несмотря на серьезные опасения относительно безопасности гонщиков, этап стартовал. Однако довести его до завершения так и не удалось. Большое количество пропалестинских активистов прорвались на трассу и устроили там масштабную акцию протеста.

В итоге было принято решение отменить заключительный этап. Итоговым во всех зачетах было признано положение по состоянию на финиш субботнего 20 этапа. Победителем Вуэльты-2025 стал датчанин Йонас Вингегор из команды Visma Lease a Bike. При этом, был отменен не только заключительный этап, но и церемония награждения призеров гонки.

Напомним, из-за пропалестинских протестующих также был нейтрализован 11 этап Вуэльты, а 16 и 18 этапы пришлось сократить.

