Последний этап Вуэльты-2025 отменили из-за пропалестинских протестующих
Заключительный этап Вуэльты-2025 был отменен из-за пропалестинских протестующих. В воскресенье, 14 сентября, гонщики должны были преодолеть 108 км равнинной дистанции из Алальпрадо в Мадрид.
Несмотря на серьезные опасения относительно безопасности гонщиков, этап стартовал. Однако довести его до завершения так и не удалось. Большое количество пропалестинских активистов прорвались на трассу и устроили там масштабную акцию протеста.
В итоге было принято решение отменить заключительный этап. Итоговым во всех зачетах было признано положение по состоянию на финиш субботнего 20 этапа. Победителем Вуэльты-2025 стал датчанин Йонас Вингегор из команды Visma Lease a Bike. При этом, был отменен не только заключительный этап, но и церемония награждения призеров гонки.
Напомним, из-за пропалестинских протестующих также был нейтрализован 11 этап Вуэльты, а 16 и 18 этапы пришлось сократить.