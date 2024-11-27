Австралия пожизненно дисквалифицировала спортсмена, который принес стране три медали на Олимпийских играх 2024

Федерация велоспорту Австралии завершила проверку обстоятельств, при которых трековый велогонщик Мэтью Ричардсон объявил об изменении гражданства Австралии в Великобританию после Олимпийских игр в Париже. На него наложена пожизненная дисквалификация.

Об этом сообщила Auscycling.org.au.

Просмотр, предусматривавший тщательное расследование действий Ричардсона, определил, что он действовал способом, противоречащим ценностям AusCycling, национальной сборной Австралии и более широкому велосипедному сообществу.

Ключевые выводы обзора включают:

Ричардсон попросил, чтобы Всемирная организация Union Cycliste Internationale отложила официальное разглашение изменения гражданства до окончания Олимпийских игр. Этот запрос был поддержан British Cycling.

Он также скрыл новости о своем решении от AusCycling, своих товарищей по команде и ключевых заинтересованных сторон к Играм.

После Игр, но до того, как объявить о своем решении, Ричардсон попросил вывезти собственность AusCycling, включая велосипед и олимпийский спортивный костюм, в Великобританию. Это представляло собой неприемлемый риск для интеллектуальной собственности AusCycling.

О решении выступать под флагом Великобритании он сообщил через 10 дней после завершения Олимпийских игр 2024 года.

По результатам рассмотрения AusCycling наложил следующие санкции:

Ричардсон не сможет присоединиться к австралийской велокоманде в будущем.

Ему также запрещено использовать какие-либо ресурсы, связанные с Австралийской командой по велоспорту или ее партнерами.

Ричардсон не будет иметь права на какие-либо награды, связанные с AusCycling.

AusCycling расследовала введение положения о двухлетнем запрете на участие в соревнованиях, как указано в соглашении о членстве спортсмена Ричардсона, но такой запрет был признан юридически невыполнимым. Этот пункт будет пересмотрен для будущих сделок со спортсменами.

Запрет UCI помешал Ричардсону выступать за Великобританию на недавнем Чемпионате мира по легкой атлетике, и он не сможет представлять страну в начале следующего года.

Ричардсон родился в Англии, но в 9 лет вместе с семьей переехал в Австралию. В Париже он завоевал три медали: серебро в кейринге и спринте, а также бронзу в командном спринте.