Сухопалова победила на этапе Кубка мира по маунтенбайку

Украинская велогонщица Мария Сухопалова одержала победу на этапе Кубка мира по маунтенбайк-элиминатору (гонка на выбывание) в Сан-Паулу (Бразилия). В финале представительница Украины на 2,5 секунды опередила немку Марион Фромбергер. Топ-3 замкнула хозяйка соревнований, Марсела Лима из Бразилии.

В общем зачете Кубка мира Сухопалова по-прежнему идет на второй позиции, отставание от Фромбергер составляет 140 баллов. Лима в Кубке мира занимает лишь девятую позицию.

Общий зачет Кубка мира:

Отметим, что Сухопалова является действующей чемпионкой мира в МТБ-элиминаторе. Свой титул она завоевала на мундиале-2025 в Сакарии (Турция) в конце июня. В той же гонке бронзу завоевала другая представительница Украины, Мария Шелестюк.