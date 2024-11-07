У Red Bull новый мегапроект: теперь они спонсируют топовую велокоманду

26 июня 2024 года, за несколько дней до старта Тур де Франс, в велокоманде Bora Hansgrohe официально наступила новая эра. Новым титульным спонсором клуба стал Red Bull, с того момента проект Ральфа Денка называется Red Bull Bora Hansgrohe. Производитель энергетических напитков на протяжении многих лет спонсирует команды и спортсменов во многих различных видах спорта, поэтому его появление в шоссейном велоспорте ни для кого не стало большим сюрпризом. Если что-то и удивляло, то, скорее, то, почему австрийский бренд решил начать инвестировать в такой популярный в Европе вид спорта только сейчас.

Появление Red Bull стало большим событием не только для Bora Hansgrohe, но и для всего мирового велоспорта. Еще до прихода австрийского гиганта проект Ральфа Денка располагал очень солидным по меркам Мирового тура бюджетом примерно в 25 миллионов евро в год. По информации СМИ, присоединение к команде Red Bull позволило увеличить бюджет вдвое. А это уже 50 миллионов евро, которые максимально приближают немецко-австрийский проект к самой богатой команде мира, Ineos Grenadiers. Учитывая то, что в последние годы у британцев, несмотря на огромные финансовые ресурсы в распоряжении, дела идут откровенно плохо, Red Bull Bora получила шанс стать велокомандой №1 в мире. Тем более, что и до появления австрийского бренда команда Ральфа Денка по соотношению бюджет/результат была достаточно эффективной.

Опыт футбола, Формулы-1 и многих других видов спорта заставил нас привыкнуть к тому, что Red Bull уделяет большое внимание воспитанию молодых талантов, создавая целую вертикаль в разных возрастных категориях. Этим же австрийцы занялись и в велоспорте. В Bora Hansgrohe уже существовала юниорская команда (возрастная категория – U19) GRENKE - Auto Eder.

Однако Red Bull решил создать еще и молодежную команду (возрастная категория – U23), которой дали название Red Bull Bora Hansgrohe Rookies. Она уже получила на 2025 год лицензию Континентального дивизиона – третьей по силе лиги мирового велоспорта. Эта команда призвана стать связующим звеном между юниорской GRENKE - Auto Eder и основным составом. Первым гонщиком новой команды стал итальянский суперталант Лоренцо Финн, который в конце сентября стал чемпионом мира среди юниоров в групповой гонке. Сезон-2024 17-летний спортсмен провел именно в GRENKE - Auto Eder, и заработал себе славу едва ли не главного таланта нового поколения.

Впрочем, практика тех же футбола или Формулы-1 показывает, что Red Bull не только создает вертикаль молодежных команд, но и пытается окутать вид спорта, в который заходит, сетью из нескольких клубов взрослого уровня. Похоже, этим путем австрийцы решили пойти и в велоспорте. В середине октября в СМИ появилась информация о том, что детище Дитриха Матешица планирует стать спонсором команды Tudor Cycling, которая выступает в Проконтинентальном туре – втором по силе дивизионе мирового велоспорта. Кстати, владельцем клуба является легендарный Фабиан Канчеллара.

Пока эта информация никакого официального подтверждения не получила, однако между первыми слухами о том, что Red Bull будет спонсировать Bora Hansgrohe и официальным объявлением прошло приблизительно девять месяцев. Поэтому вычеркивать такой вариант развития событий из числа вероятных точно не стоит, особенно зная почерк и стиль работы австрийцев.

Red Bull захотел с ноги открыть для себя двери в мировой велоспорт и сразу же осуществить очень громкий трансфер. Поскольку переманить Тадея Погачара из UAE Emirates было нереальной задачей, австрийцы выбрали Ремко Эвенепула из Soudal Quick Step: проект Патрика Лефевра сейчас располагает далеко не безграничными финансовыми ресурсами.

Ремко Евенепул instagram.com/remco.ev

Условия бельгийцу предложили королевские: зарплата в 10 миллионов евро в год и возможность пригласить с собой в новом команду трех человек из Soudal Quick Step. Зарплата в 10 миллионов евро в год сделала бы Эвенепула самым высокооплачиваемым велогонщиком мира: даже Погачар по новому контракту с UAE Emirates получит "всего" 50 миллионов за шесть лет. Для того, чтобы убедить Ремко сменить команду, Red Bull Bora даже переманила в свою структуру менеджмента главного тренера сборной Бельгии Свена Вантуренхаута.

Попытки Red Bull Bora подписать Эвенепула возмутили генерального менеджера Soudal Quick Step Патрика Лефевра, который публично раскритиковал поведение своего коллеги, Ральфа Денка:

" Вы знаете моего друга Ральфа Денка? Он уже дважды делал то, что обычно не принято делать – предлагал контракт с очень высокими бонусами гонщику, у которого уже есть контракт. Он сделал это впервые четыре года назад и сделал это снова в этом году – он предлагал контракт Ремко. А на прошлой неделе я слышал, что он встречался с Томом Пидкоком. Думаю, мне Денк не нравится " .

Однако Эвенепул довольно неожиданно решил остаться в Soudal Quick Step на зарплате в 5 миллионов евро в год. Впрочем, ставить точку в этой истории еще точно рано. Вполне вероятно, что переговоры возобновятся в следующем году. А возможно и раньше: в ростере Red Bull Bora на 2025 год до сих пор есть пять свободных мест.

Долгое время на роль звездного подписания Red Bull Bora претендовал другой бельгиец, Воут Ван Арт. Такой трансфер выглядел бы максимально логичным. На протяжении многих лет Red Bull является личным спонсором гонщика Visma Lease a Bike, логотип австрийского бренда изображен на шлеме Воута. Еще в конце прошлого года Bora Hansgrohe, казалось бы, заложила фундамент под такой трансфер, при подписании Приможа Роглича переманив Марка Ламбертса, который на протяжении 12 лет был личным тренером Ван Арта. Однако все это тоже не сработало: бельгиец решил продлить контракт с Visma Lease a Bike.

Воут Ван Арт instagram.com/woutvanaert

Хотя переход Ван Арта был бы очень удачным решением для Red Bull Bora. В составе команды уже есть огромное количество сильных многодневщиков и горняков, а вот ярко выраженного лидера на классики, особенно северные, очень не хватает.

Что касается тех трансферов, которые Red Bull Bora все-таки удалось осуществить, то здесь супергромких имен нет, однако интересных переходов достаточно. Из той же Visma Lease a Bike переманили 24-летних нидерландских братьев-близнецов Мика и Тима Ван Дейке – усиление именно под северные классики. Интересным приобретением выглядит Ойер Ласкано из Movistar. В 2024 году он сильно проявил себя как на фламандских однодневках (третье место на Куурне – Брюссель – Куурне), так и на горных по маршруту многодневках (девятое место в общем зачете Критериума Дофине). При правильной работе 24-летний испанец может вырасти в кого-то похожего по степени универсализма на Маттео Йоргенсона.

Еще одно интересное подписание – молодой итальянский талант Джулио Пеллиццари, призер Тур де ль'Авенир (Тур де Франс для молодых) 2023 года. Для него 2024 год был дебютным в профессионалах, 20-летний проспект выступал за проконтинентальную VF Group Bardiani CSF, и выглядел довольно неплохо. В частности, на Джиро д'Италия, где Пеллиццари финишировал вторым в горном зачете и был очень близок к победе на 16 этапе до Санта Кристины, уступив лишь непревзойденному Погачару. Переход в Red Bull Bora даст возможность Джулио выйти на качественно новый уровень.

Примож Роглич явно будет доволен подписанием своего соотечественника и прекрасного грегари Яна Тратника, которого также переманили из Visma Lease a Bike. Усилят команду два новозеландских таланта – Финн Фишер-Блэк и Лоуренс Пити.

Довольно сомнительным выглядит подписание Джанни Москона. Да, еще несколько лет назад итальянец был гонщиком очень высокого уровня, был близок к победе в Париж – Рубэ-2021, однако последние три года в его карьере были откровенно провальными. Не помог даже переход в Soudal Quick Step: за весь 2024 год Москон ни разу не финишировал выше 34-го места в гонке любого уровня. Поэтому, хотя потенциал у Джанни есть, возраст далеко не ветеранский (всего 30 лет), в возрождение итальянца верится слабо.

redbullborahansgrohe.com

Потери в Red Bull Bora довольно громкие по именам. Прежде всего, стоит отметить, что команда в значительной степени потеряла свое немецкое лицо: проект покинули Максимильян Шахманн, Эмануэль Бухманн и Леннард Кемна. Хотя, учитывая результаты Бухманна в последние несколько лет, его переход в Cofidis точно не станет трагедией для команды Ральфа Денка. Также проект покинули Рене Игита и Боб Юнгельс.

Несмотря на то, что осуществить чрезвычайно громкий трансфер Red Bull Bora пока что не удалось, состав у команды и так очень сильный. Впрочем, за 2024 год в коллективе назрели несколько потенциальных конфликтов, и менеджменту придется проявить большую гибкость, чтобы сгладить углы.

Дело в том, что в прошлом году тогда еще Bora Hansgrohe подписала Приможа Роглича, который при живом Йонасе Вингегоре не мог получить капитанский статус в Visma Lease a Bike на Тур де Франс, и при этом горел желанием еще раз попробовать выиграть "Большую петлю".

Подписав звездного словенца, Bora Hansgrohe распланировала весь сезон-2024 под его цель выиграть Тур. Ради этого забыть о личных амбициях заставили даже таких сильных многодневщиков как Джей Хиндли или Александр Власов. И, ходили слухи, что Хиндли это не очень понравилось, и провести еще один сезон без единого Гран тура с капитанским статусом он не готов.

В СМИ уже появилась информация о том, что в 2025 году Роглич планирует ехать Джиро и Тур, а это значит, что как минимум на одной из этих гонок словенцу придется толкаться локтями с Хиндли. Вероятно, Джей пропустит "Корса роза" и поедет Тур в статусе сокапитана команды с Рогличем. Учитывая, что у словенца за плечами будет итальянский Гран тур, его шансы на общий зачет на французских дорогах будут весьма сомнительными.

Прімож Рогліч redbullborahansgrohe.com

Не забываем о том, что есть еще и Дани Мартинес, который в 2024 году стал вторым в общем зачете Джиро. Также по ходу завершившегося сезона внезапно и очень ярко выстрелил Флориан Липовитц. Немецкий экс-биатлонист уже доказал, что способен успешно ехать Гран туры на общий зачет, финишировав седьмым на Вуэльте, и также, вероятно, захочет получить определенную свободу действий. Поэтому, хотя Red Bull Bora до сих пор даже близко не реализовала свои новые, значительно большие финансовые возможности, у команды уже возникают проблемы слишком большого количества гонщиков с серьёзными личными амбициями. Независимо от того, насколько успешно менеджмент Red Bull Bora сможет решить эти проблемы, наблюдать за развитием австрийско-немецкого проекта в последующие годы будет очень интересно.