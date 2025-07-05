Погачар vs Вингегор, эпизод №5. Превью Тур де Франс-2025

В субботу, 5 июля в Лилле стартует главное событие мирового велоспорта – Тур де Франс. Старт Тура на территории Франции в последние годы стал довольно небанальным явлением: Grand Depart "Большой петли" пройдет на домашней территории впервые с 2021 года. Также впервые с 2020 года гонка будет проходить полностью на территории Франции.

Тур де Франс достоин многих эпитетов высшей степени сравнения: самая престижная, самая легендарная, самая легендарная, самая хейповая велогонка мира. И ни один из этих эпитетов не будет преувеличением.

От своего главного конкурента, Джиро д'Италия, Тур всегда отличался заметно. Если итальянская супермногодневка всегда считалась, прежде всего, горной, то на "Большой петле" пытались создать баланс между горами и гонками с раздельным стартом. Однако в современную эпоху эта разница в подходах к формированию маршрутов стерлась, а то и вообще можно констатировать, что Джиро и Тур поменялись ролями.

instagram.com/letourdefrance

Горы на двух главных гонках сезона также разные. Если Джиро – это территория очень сложных и крутых подъемов, то на Туре гонщики имеют дело с более пологими, длинными и ритмичными перевалами со стабильными градиентами.

Сейчас главное отличие между маршрутами Джиро и Тура заключается не в соотношении между горами и разделками, а в дистанции этапов. Если итальянцы остаются консерваторами и делают ставку на длинные и изнурительные этапы, то организаторы "Большой петли" отдают предпочтение более коротким, динамичным и интенсивным маршрутам. В этом году средняя дистанция групповых этапов Тура на 5 км короче чем на Джиро (173 км против 178), и это еще далеко не самая большая разница за последние годы. Подробнее с маршрутом Тур де Франс-2025 Чемпион уже знакомил своих читателей сразу после его презентации осенью прошлого года.

Впрочем, после презентации в маршрут было внесено одно довольно весомое изменение. Финальный этап в Париже перестал быть столообразным, к нему добавили тройное прохождение брусчатого подъема Монмартр (1 км, 5,7%), который был изюминкой прошлогодней олимпийской трассы. Он может заметно изменить характер заключительного этапа, лишить традиционного статуса "этапа дружбы" и превратить его из фестиваля спринтеров в сцену борьбы даже за общий зачет, если разрывы на тот момент будут небольшими.

Погодные условия, в которых проходит Тур, также заметно отличаются от того, что мы привыкли видеть на Джиро. Майская "Корса роза" часто бывает прохладной и дождливой, в то время как на Туре гонщикам приходится сталкиваться с адской июльской жарой. Спортсменам она жизнь, конечно, усложняет, а вот организаторам – наоборот, упрощает: на Туре, в отличие от Джиро, не приходится сталкиваться со снегами на вершинах горных перевалов и необходимостью перекраивать маршрут решающих этапов.

История и факты

– Впервые Тур де Франс был проведен в 1903 году. После этого гонка не проводилась лишь в годы Первой (1915 – 1918) и Второй (1940 – 1946) мировых войн. В 2025 году "Большая петля" состоится в 112-й раз в истории.

– Само прозвище "Большая петля" (франц. La Grande Boucle) Тур получил благодаря маршрутам гонки в первые годы ее существования. В те времена Тур непременно стартовал в Париже, проходил приближенными к границам Франции городами в основном по часовой стрелке, не заезжая в центральную часть страны, и возвращался в столицу. На карте такие маршруты действительно выглядели как большая петля.

Маршрут Тур де Франс-1903 x.com/LeTour

Впервые от такой концепции организаторы Тура отошли аж в 1926 году. Сейчас маршруты гонки очень разнообразны, крайне редко напоминают ту самую большую петлю, однако историческое прозвище прочно укоренилось и активно используется до сих пор.

– Идея проведения Тур де Франс принадлежит газете L'Auto, которая искала пути повышения продаж своего издания в конкуренции с Le Velo. Однодневные велогонки на тот момент были очень популярными, поэтому идея провести многодневку в сжатый отрезок времени, казалось бы, лежала на поверхности. И ее предложил 26-летний журналист газеты Жео Лефевр, который курировал велоспорт в издании.

Впрочем, основные лавры достались главному редактору L'Auto Анри Дегранжу, несмотря на то, что сначала он воспринял идею Тур де Франс со скепсисом, и нужно было приложить немало усилий, чтобы убедить его в целесообразности проведения гонки.

💛 Pensée pour le créateur du Tour de France, Henri Desgrange, décédé il y a 80 ans aujourd'hui, le 16 août 1940.



💛 The Tour de France pays tribute to its creator Henri Desgrange, who passed away on August 16 1940, 80 years ago. pic.twitter.com/BVGDLFF6Rk — Tour de France™ (@LeTour) August 16, 2020

С 1947 года на Туре разыгрывается специальный приз – Сувенир Анри Дегранжа, аналог Чима Коппи на Джиро д'Италия. Его обладателем становится гонщик, который первым преодолеет самую высокую точку каждого издания маршрута Тура. В 2025 году Сувенир Анри Дегранжа будет разыгран на финише 18 этапа, на вершине альпийского перевала Коль де ля Лоз на высоте 2304 метра над уровнем моря.

L'Auto неизменно проводила Тур до Второй мировой войны. После освобождения Франции из-под немецкой оккупации газету закрыли как слишком лояльную к нацистскому режиму. После этого право на проведение гонки получила газета L'Equipe.

В 1965 году ее приобрел Этьен Амори, который впоследствии создал компанию Amaury Sport Organization (ASO), которая до сих пор владеет как Туром, так и L'Equipe. Сейчас ASO является крупнейшим организатором велогонок в мире. Кроме Тур де Франс, компании принадлежат Вуэльта, Париж – Рубэ, Льеж – Бастонь – Льеж, Париж – Ницца, Критериум Дофине, Флэш Валлонь, Тур Каталонии и другие знаменитые велогонки.

– Первым победителем Тур де Франс в 1903 году стал местный велогонщик Морис Гарен. В том году до финиша гонки добрался лишь 21 гонщик – наименьшее количество в истории.

– Желтый был выбран цветом лидерской майки Тур де Франс не случайно. Именно на страницах такого цвета выходила L'Auto. Впервые лидерская майка появилась на Туре в 1919 году.

– Рекорд по количеству побед в общем зачете Тур де Франс делят четверо гонщиков, которые побеждали по 5 раз. Это французы Жак Анкетиль (побеждал в 1957, 1961 – 1964 годах) и Бернар Ино (1978, 1979, 1981, 1982, 1985), бельгиец Эдди Меркс (1969 – 1972, 1974) и испанец Мигель Индурайн (1991 – 1995).

Эдди Меркс x.com/LeTour

В период с 1999 по 2005 год 7 раз подряд выигрывал Тур американец Лэнс Армстронг, однако в 2012 году все победы у него отобрали из-за систематического употребления допинга. При этом, победы Армстронга не передали гонщикам, которые занимали вторые места в те годы, поскольку у большинства из них также есть доказанное допинговое прошлое. В исторических справочниках напротив годов побед Амстронга остались пустые строки.

– Меркс суммарно за карьеру выиграл 34 этапа Тур де Франс и долгое время был рекордсменом по этому показателю. В прошлом году превзойти рекорд "Каннибала" сумел легендарный британский спринтер Марк Кэвендиш, на счету которого 35 побед. Меркс до сих пор остается рекордсменом по количеству дней в желтой майке лидера – 96.

Марк Кэвендиш x.com/LeTour

Также Мерксу принадлежит еще один рекорд Тура, который невозможно превзойти, только повторить. В 1969 году он выиграл все зачеты Тур де Франс: общий, очковый (спринтерский), горный, комбинаторный (вручался по лучшей сумме мест в трех предыдущих зачетах), командный в составе Faema, а также приз самому агрессивному гонщику Тура.

– Рекорд по количеству побед на этапах одного Тура – 8. Столько раз побеждали Шарль Пелисье (1930 год), Эдди Меркс (1970 и 1974) и Фредди Мартенс (1976). Лишь одному гонщику в истории удавалось выиграть четыре этапа Тура подряд – легендарному итальянскому спринтеру Марио Чиполлини в 1999 году.

– Учитывая дисквалификацию Армстронга, лишь три гонщика из-за пределов Европы выигрывали Тур. Это американец Грег Лемонд (1986, 1989 и 1990 годы), австралиец Кадел Эванс (2011) и колумбиец Эган Берналь (2019).

Эган Берналь x.com/giroditalia

– Именно Лемонд выиграл Тур де Франс с наименьшим отрывом в истории: в 1989 году он опередил Лорана Финьона всего на 8 секунд, перехватив у него желтую майку на заключительном этапе – гонке с раздельным стартом в Париже. Всего лишь 10 раз в истории преимущество победителя над вторым местом в общем зачете составило менее минуты, причем, половина этих случаев приходится на ХХІ век.

– Четырем гонщикам удавалось удерживать желтую майку лидера от первого до последнего этапа. Это Оттавио Боттеккья (1924), Николя Франц (1928), Ромен Мас (1935) и Жак Анкетиль (1961).

Жак Анкетиль x.com/LeTour

– Чаще всего Тур выигрывали хозяева, французы – 36 раз. Впрочем, последняя французская победа датирована аж 1985 годом, когда свой пятый Тур выиграл Бернар Ино. 18 побед на счету бельгийцев, при чем, последняя из них еще более древняя – ее одержал в 1976 году Люсьен Ван Имп.

– Французы лидируют и по количеству побед на этапах Тура – 716. 494 победы у бельгийцев, 271 – у представителей Италии.

– Чаще всего участие в Туре принимал француз Сильвен Шаванель – 18 раз в период с 2001 по 2018 год. Также он делит с Йоопом Зотемелком рекорд по количеству финишей в Туре – 16. Причем, легендарный голландец доезжал до финиша каждый из Туров, в которых выходил на старт.

– Чаще всего зеленую майку лучшего спринтера Тура выигрывал словак Петер Саган – 7 раз: в 2012 – 2016, 2018 и 2019 годах. 6 раз очковый зачет выигрывал немец Эрик Цабель (1996 – 2001).

– Рекордсменом по количеству побед в горном зачете Тура является француз Ришар Виранк. Он выигрывал гороховую майку 7 раз – в 1994 – 1997, 1999, 2003 и 2004 годах. По 6 раз в этом зачете побеждали испанец Федерико Баамонтес (1954, 1958, 1959, 1962 – 1964) и бельгиец Люсьен Ван Имп (1971, 1972, 1975, 1977, 1981, 1983).

Украинский след

По сравнению с Джиро д'Италия, на Тур де Франс украинские велогонщики выступали менее успешно. Однако свои успехи тоже есть. Большинство из них связаны с 2006 годом, когда наши соотечественники выиграли три этапа. Ярослав Попович выиграл этап до Каркассонна в День взятия Бастилии, а Сергей Гончар победил в обеих разделках. Причем, после первой из них Гончар даже на три дня перехватил желтую майку лидера. Ни одному другому украинскому гонщику не удавалось примерить этот почетное одеяние.

Ярослав Попович instagram.com/yaropopovych

Годом ранее, в 2005-м, Ярослав Попович на своем дебютном Туре не только помог партнеру по Discovery Channel Лэнсу Армстронгу выиграть седьмую "Большую петлю" подряд, но и завоевал белую майку лучшего молодого гонщика, заняв в общем зачете 12 место. В 2007 году Попович в генеральной классификации стал восьмым, что является национальным рекордом Украины на "Большой петле".

Кроме Гончара и Поповича, побеждал на этапе Тура еще один украинец – Владимир Пульников в 1995 году. В 1993 и 1994 годах он также замыкал топ-10 общего зачета.

Действующие лица

Дуэлянты

В очередной раз в статусе двух главных фаворитов к старту Тура подходят два гонщика, которые на двоих выиграли последние 5 Туров, причем в последние 4 года именно они неизменно забирали первое и второе места. Речь идет, конечно же, о Тадее Погачаре и Йонасе Вингегоре.

Каждый год их дуэли были невероятно интересными, однако постоянно находились какие-то "но", которые позволяли говорить о том, что гонка могла сложиться по-другому. Победа Вингегора в 2022 году многими воспринимается не как его личный триумф, а именно как командный успех Jumbo Visma, а также как тактическое поражение Погачара, который слишком поверил в свою непобедимость на эпическом этапе до Коль ду Гранон.

Йонас Вингегор и Тадей Погачар x.com/LeTour

В 2023 году словенец подходил к Туру не в оптимальной форме из-за перелома запястья в конце апреля, в прошлом году уже подготовка Вингегора к гонке была проблемной из-за тяжелых травм в результате падения на Туре Страны Басков в апреле. В этом году подготовка двух дуэлянтов наконец была идеальной: никаких травм, болезней или других проблем. Оба подойдут к Туру в идеальной форме, никаких "но" и "если бы" уже не будет. И остается лишь надеяться, что они не появятся по ходу гонки. И при таких, абсолютно равных условиях подготовки, в статусе фаворита к старту Тура подходит его действующий и трехкратный чемпион, Погачар, выигравший генеральную репетицию "Большой петли", Критериум Дофине.

В 2022 и 2023 годах Вингегору удалось раскрыть слабые стороны Погачара как многодневщика: его нелюбовь к жаре, мультигорным этапам и склонность к кризисным дням. Тем не менее, в 2024 году словенец совершил колоссальный качественный скачок, и выглядел монстром абсолютно без слабых мест. Таким Тадей был и в первой половине текущего сезона, поэтому, каким бы сильным ни был Вингегор – трудно придумать, за счет чего он может обыграть Погачара на Туре.

Тадей Погачар x.com/LeTour

Мини-версию их дуэли мы уже увидели на Критериуме Дофине, и генеральная репетиция Тура завершилась убедительной победой лидера UAE Emirates. Единственная слабость, которая проявилась у Погачара на Дофине – это его разделка. Словенец, который практически не тренировался на разделочном велосипеде Colnago, чувствовал себя некомфортно, проиграл немало времени и несколько раз даже мог упасть.

Однако на Туре-2025 гонщики проедут на разделочных велосипедах всего 33 км. И, если соотношение сил между двумя дуэлянтами в горах будет примерно таким же, как на Дофине или прошлогоднем Туре, то тех секунд, которые Вингегор может выиграть у Погачара на 5 этапе, точно будет недостаточно для итоговой победы.

Тадей Погачар x.com/LeTour

В целом маршрут нынешнего Тура точно подходит Тадею лучше. И речь не только о малом количестве разделочных километров, но и о большом количестве холмистых этапов, где более резкий и взрывной словенец сможет набирать секунды преимущества – как чистым временем, так и бонификациями.

На что надеяться Вингегору? Прежде всего, на то, что за отрезок времени между завершением Дофине и стартом Тура он прибавит заметнее, чем его соперник. А это вполне возможно, учитывая, что Погачар – гонщик всесезонный, а Йонас – спортсмен, который точечно выводит себя на пик формы к главным стартам.

Йонас Вингегор x.com/LeTour

Если сравнивать команды двух дуэлянтов, то у обоих в распоряжении будет настоящий дримтим. При чем, и у Погачара, и у Вингегора есть партнеры по команде, которые и сами могут побороться за высокие места в общем зачете.

В составе UAE Emirates это, прежде всего, Жоау Алмейда. Португалец в текущем сезоне уже выиграл три такие престижные многодневки как Тур Страны Басков, Тур Романдии и Тур Швейцарии. Алмейда будет последним вагоном в горном поезде Погачара. Адам Йейтс в 2023 году в аналогичном статусе сам заехал на подиум Тура.

Жоау Алмейда Getty Images

Нынешний Алмейда кажется точно не слабее, однако повторить тот успех британца будет непросто – в этом году конкуренция в борьбе за третье место ожидается гораздо серьезнее. Сам Адам, кстати, также в составе, однако с Джиро д'Италия в ногах, да и в целом сейчас он значительно слабее, чем два года назад, поэтому высоких мест в генеральной классификации от него вряд ли стоит ждать.

Главным помощником Вингегора будет Маттео Йоргенсон. В прошлом году он финишировал на Туре восьмым. И, несмотря на то, что в нынешнем сезоне американец немного уступает самому себе образца 2024 года, повторить тот результат ему точно по силам.

Будут в помощниках Вингегора два гонщика, которые и сами выигрывали Гран туры. Это чемпион Вуэльты-2023 Сепп Кусс, который провалил прошлый сезон, однако на Дофине уже начал напоминать самого себя лучших образцов. А пиковый Кусс - это, возможно, лучший горный грегари современного велоспорта.

Саймон Йейтс Getty Images

Также в распоряжении Вингегора будет свежеиспеченный победитель Джиро, Саймон Йейтс. Впрочем, в его способности пойти на общий зачет есть сомнения. Все же, если вынести за скобки прошлогоднего Погачара, успешных кейсов езды Джиро и Тура на генеральную классификацию в одном сезоне в современном велоспорте не так и много.

Претенденты на подиум

Борьба за третье место также может превратиться в дуэль. При чем, дуэль, скорее, не двух гонщиков, а двух команд: Soudal Quick Step и Red Bull Bora. С командной иерархией Soudal Quick Step все понятно: ставка на Ремко Эвенепула и только на него. В горах у бельгийца будут такие сильные помощники как Илан Ван Вилдер и Валентен Паре Пентр.

Однако, учитывая, что в горах Ремко будет действовать от обороны, присутствие обоих в пелотоне может не принести бельгийцу никаких реальных дивидендов. В прошлом году с Ван Вилдером было именно так: он просто держался в пелотоне, сколько мог, а как только начинались решающие атаки – выпадал из него, так ничем и не помогши капитану.

На что может рассчитывать Эвенепул на нынешнем Туре? Прежде всего, на победу в разделке на пятом этапе и несколько дней в желтой майке лидера – тот факт, что индивидуальная гонка состоится на такой ранней стадии, дает Ремко отличный шанс примерить желтое одеяние.

Ремко Эвенепул x.com/LeTour

Однако довести его до Парижа – вряд ли. Да, в этом году на Дофине Эвенепул выглядел лучше, чем в прошлом, однако связано это не в последнюю очередь с тем, что в 2024 году Ремко в апреле получил тяжелую травму и в процессе подготовки к Туру постоянно отставал от графика.

В горах преимущество Погачара и Вингегора в классе слишком велико. Для того, чтобы помечтать о победе в общем зачете, Эвенепулу нужен маршрут с явным уклоном в сторону разделки вроде 2012 года. Реальная цель на этот год – повторение прошлогоднего результата (третье место).

Для того, чтобы достичь этой цели, Ремко нужно быть более внимательным и не проваливаться в глубину пелотона в решающие моменты на многочисленных холмистых этапах. В текущем сезоне у бельгийца проявилась такая проблема. При чем, как на арденских классиках, так и на Дофине.

Также у Эвенепула периодически возникают проблемы с восстановлением. В этом плане на руку капитану Soudal Quick Step тот факт, что на Туре-2025 ключевые этапы расположены не в заключительные дни каждой из гоночных недель.

А вот у Red Bull Bora с командной иерархией все не так очевидно. На бумаге и по статусу капитан – Примож Роглич. Однако словенец едет на Тур, проехав более 2/3 Джиро д'Италия: там он сошел на 16 этапе из-за последствий целой серии падений. Серьезных травм у Роглича не было, однако сможет ли 35-летний словенец с почти полной Джиро в ногах выйти на пик формы к Туру? Уверенности в этом точно нет.

Примож Роглич x.com/LeTour

Поэтому и капитанский статус под вопросом: в составе Red Bull Bora есть гонщик, способный бросить Рогличу вызов в борьбе за звание главной ставки команды. Это Флориан Липовитц, который прекрасно проявил себя на Дофине и финишировал третьим в общем зачете, опередив того же Эвенепула. Немецкий экс-биатлонист вел гонку активно, ездил в отрывы дня и поздние атаки: с такой манерой ведения гонки у него есть хорошие шансы не только на подиум Тура, но и на победу на этапе.

Также в составе Red Bull Bora на Тур есть Александр Власов. Однако его выступления в текущем сезоне не позволяют помечтать о высоких местах в общем зачете. Тем более, когда в команде есть два столь явных претендента на капитанство.

Да и в целом состав Red Bull Bora на Тур де Франс-2025 несколько удивил. Два таких сильных капитана, как Роглич и Липовитц, получили в поддержку лишь одного топового горного грегари – Власова. Команда с двумя претендентами на общий зачет сформирована вокруг спринтера второго (если не третьего) эшелона Йорди Меуса. Red Bull Bora точно не планирует ехать в горах с позиции силы.

Другие генеральщики

На этом список претендентов на общий зачет не заканчивается. Среди остальных стоит выделить, прежде всего, Карлоса Родригеса, который способен заехать в топ-6, однако в целом недотягивает до статуса капитана такой финансово мощной команды как Ineos Grenadiers – собственно, поэтому британцы и пытаются подписать Эвенепула. Кроме испанца, в составе Ineos Grenadiers будет победитель Тура-2018 Герейнт Томас, который проводит свой последний сезон в карьере. Ни один из результатов британского ветерана в текущем сезоне не позволяет рассчитывать на то, что его прощальная "Большая петля" будет успешной.

Герейнт Томас x.com/LeTour

Да, Томас на поздних стадиях карьеры стал настоящим мастером точечно выходить на пик формы к главным гонкам сезона. Однако в шансы 39-летнего ветерана при таком уровне конкуренции откровенно не верится. Выйдет на старт и Таймен Арменсман, однако после фиаско на Джиро д'Италия нидерландец вряд ли сможет рассчитывать на что-то большее, чем статус элитного грегари в горах.

Ставкой Lidl Trek на общий зачет будет Маттиас Скьелмосе. На серьезную поддержку в горах датчанину рассчитывать не стоит: команда будет построена вокруг спринтера Джонатана Милана. Впрочем, даже в одиночку победителю Амстел Голд Рейс вполне по силам финишировать в топ-6.

Последние три визита Энрика Маса на Тур де Франс завершились провалами, однако испанец продолжает настойчиво штурмовать "Большую петлю" и пытаться хотя бы повторить свои результаты 2020 – 2021 годов, когда он занимал 5 и 6 места соответственно.

Впрочем, в этом году его в составе Movistar будет кому подстраховать. Например, Пабло Кастрильо, который недавно финишировал 9-м на Туре Швейцарии. Не списываем со счетов и Эйнера Рубио, который в мае стал восьмым на Джиро д'Италия. Впрочем, вряд ли колумбиец сможет проехать два Гран тура подряд на общий зачет.

x.com/Movistar_Team

Форма Феликса Галля в последнее время наконец начинает напоминать его кондиции образца лета 2023 года. Австриец вполне может заехать в топ-10 общего зачета, однако для борьбы за что-то более серьезное у гонщика Decathlon Ag2r слишком узкая специализация: он может ловить большие отставания не только в разделках, но и на холмистых этапах. Поэтому не исключено, что он перейдет на охоту за отдельными этапами и гороховой майкой горного короля.

Попробует впервые пойти на общий зачет Гран тура еще один герой недавнего Тура Швейцарии, Оскар Онли, который после завершения карьеры Ромена Барде превратился в главную ставку Picnic PostNL. Леннерт Ван Этвелт будет иметь немало шансов побороться за победы на холмистых этапах, а вот его способность пойти на общий зачет вызывает сомнения.

Точно будет пытаться бороться за генеральную классификацию Бен О'Коннор, однако один из героев 2024 года после перехода в Jayco AlUla является лишь бледной тенью самого себя. На фоне тех выступлений, которые демонстрирует австралиец в текущем сезоне, даже место в конце топ-10 генеральной классификации можно будет расценивать как успех. Подстраховывать его будет Эдди Данбар, который в 2023 году стал седьмым на Джиро, а в прошлом году остановился в шаге от попадания в топ-10 Вуэльты.

Французские надежды

В этом году исполняется ровно 40 лет с момента последней победы француза в общем зачете Тур де Франс. И, откровенно говоря, шансов прервать эту черную серию у хозяев нет никаких. Более того, даже гонщиков, способных показать хоть что-то в генеральной классификации, мало. Проваливает нынешний сезон Давид Годю. Все настолько плохо, что он решил вообще не ехать нынешний Тур. В его отсутствие главной ставкой Groupama FDJ будет Гийом Мартен, который в лучшем случае зацепится за места в конце топ-10.

Бывший гонщик Groupama FDJ Ленни Мартинес проводит очень неплохой дебютный сезон в Bahrain Victorious, и вполне может выиграть на Туре горный или холмистый этап. Не исключено, что молодой француз попробует свои силы и в общем зачете, однако там главной ставкой команды будет Сантьяго Буйтраго, который замыкал топ-10 на прошлогоднем Туре и на Вуэльте-2023.

Ленни Мартинес x.com/TourDeRomandie

Следует обратить внимание и на Кевина Воклена из Arkea, который недавно стал вторым в общем зачете Тура Швейцарии. 24-летний француз способен как побороться за топ-10 генеральной классификации, так и побороться за победу на холмистом или высокогорном этапе. В прошлом году на дебютном для себя Туре его охота на этапом "Большой петли" увенчалась успехом уже на второй день гонки.

Охотники за этапами

Будет на нынешнем Туре также немало звездных гонщиков, которым нечего ловить в общем зачете, однако которые могут побороться за победы на отдельных этапах. Речь идет, прежде всего, о спринтерах, хотя в этом году шансов у них будет меньше, чем обычно: даже финальный этап в Париже под вопросом после появления в его маршруте подъема на Монмартр.

Однако, как ни парадоксально, даже несмотря на меньшее количество шансов, спринтерский состав нынешнего Тур невероятно сильный и очень контрастирует с прошлогодним. Связано это, прежде всего, с тем, что первый этап Тура будет равнинным: это даст спринтерам довольно редкую возможность хотя бы на день надеть желтую майку лидера.

В этом году выйдут на старт Тура все три лучших спринтеры мира на данный момент. Яспер Филипсен из них – самый успешный на "Большой петле". За предыдущие три года он наколотил суммарно 9 побед на этапах, а в 2023 году также стал обладателем зеленой майки лучшего в очковой классификации. На Туре его спринтерский поезд традиционно усиливает и звездный Матье Ван дер Пул, однако по чистым скоростям Филипсен сейчас не выглядит самым мощным.

Яспер Филипсен x.com/LeTour

Что касается Ван дер Пула, то он не будет забывать и о собственных амбициях. Тем более, что на нынешнем Туре будет немало холмистых этапов, на которых гонщик Alpecin Deceuninck сможет побороться за победу. Например, 7 этап с финишем на Мур де Бретань – подъеме, который в 2021 году принес звездному нидерландцу первую и пока единственную в карьере победу на этапах "Большой петли". Присутствует в составе Alpecin Deceuninck и еще один звездный спринтер, Кейден Гроувз. Хотя австралийцу на Туре, скорее всего, придется забыть о собственных амбициях и работать на Филипсена.

Лишь одну победу (и та была одержана в далеком 2021 году) на этапах Тур де Франс имеет в своем пальмарес Тим Мерлир. Тем не менее сейчас бельгиец находится на пике карьеры, и вполне может пополнить свой послужной список. Спринтерский поезд Soudal Quick Step сейчас далеко не такой, как в лучшие годы, однако Мерлир в этом году неоднократно доказывал свою способность побеждать даже при откровенно плохом лидауте и с глубоких позиций.

А вот у Джонатана Милана за плечами нет не только ни одной победы на Туре, но и ни одного участия. Шансы на то, что дебют получится удачным, довольно высоки. Милан на уровне с Мерлиром на данный момент кажется самым быстрым спринтером мира. Да, итальянец более зависим от качественного развоза, однако у Lidl Trek с лидаутом сейчас полный порядок. На холмистых этапах немецко-американская команда будет работать на панчера Тибо Ниса.

Джонатан Милан x.com/uae_tour

На топовом уровне по чистым скоростям в спринте находится Дилан Груневеген, однако с выбором позиции у него в последние годы большие проблемы. Примерно то же самое можно сказать и о немцах Филе Баухаусе и Паскале Аккерманне – с той только разницей, что по классу они все же уступают нидерландцу.

У Фернандо Гавирии после золотых лет в Quick Step часто возникали проблемы именно со скоростями. После перехода в Movistar физически колумбиец начал гораздо больше напоминать самого себя лучших образцов, только вот с развозом у команды Эусебио Унсуэ огромные проблемы, поэтому Гавирии регулярно приходится спринтовать с очень глубоких позиций.

Большим талантом считается Арно Де Ли. Однако на протяжении всего текущего сезона гонщик Lotto борется не за победы, а с проблемами с собственным здоровьем. Его выступление на недавнем Туре Швейцарии поводов для оптимизма не дало.

В прошлом году зеленую майку Тура неожиданно завоевал Биньям Гирмай. Учитывая умение эритрейца терпеть рельеф и большое количество холмистых этапов на Туре-2025, никто не удивится, если гонщик Intermarche Wanty повторит свой успех.

Биньям Гирмаи x.com/IntermarcheW

Большой загадкой Тура-2025 является Йорди Меус. Несмотря на сенсационную победу на Елисейских полях в 2023 году, бельгиец долгое время считался спринтером даже не второго, а третьего эшелона. Однако прямо сейчас он в отличной форме, и в июне одержал две громкие победы за три дня: сначала – на этапе Тура Швейцарии, затем – на вновь созданной однодневке Мирового тура в Копенгагене.

Последняя победа – со скандальным привкусом. Сначала бельгиец сошел с Тура Швейцарии, а затем UCI почему-то наплевала на собственные правила и позволила Меусу заявиться на следующую гонку еще до завершения предыдущей.

В Red Bull Bora, судя по составу на Тур, очень верят в Меуса, и выглядит это довольно странно. Да, форма у Йорди сейчас довольно неплохая, однако обе июньские победы он все же одержал при довольно слабом поле соперников. И в его шансы на Туре против таких монстров, как Милан, Мерлир и Филипсен верится слабо.

Йорди Меус instagram.com/friesoooooooo

Как уже неоднократно отмечалось выше, на Туре-2025 будет немало холмистых этапов, на которых свои шансы получат такие звезды как Воут Ван Арт и Жулиан Алафилипп. Оба сейчас переживают ренессанс в своей карьере. Ван Арт классно выглядел на Джиро, где выиграл этап до Сиены, а Алафилипп продемонстрировал неожиданно классную форму на Туре Швейцарии.

Разделка на пятом этапе позволяет Филиппо Ганне помечтать о желтой майке. Хотя для того, чтобы иметь на нее шансы, итальянцу нужно будет не проиграть время на холмистых втором и четвертом этапах. Тем не менее, даже если дойти до разделки звезде Ineos Grenadiers удастся без потерь, в противостоянии с Эвенепулом Ханна не выглядит фаворитом. Филиппо недавно в очередной раз стал чемпионом Италии, однако перед этим на Туре Бельгии неожиданно проиграл разделку Итану Хейтеру.