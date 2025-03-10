"Гонка двух морей". Превью велобагатоденки Тиррено – Адриатико-2025
В понедельник, 10 марта, в Италии стартует одна из самых престижных недельных многодневок велокалендаря – Тиррено – Адриатико. Название говорит само за себя: эта гонка стартует на побережье Тирренского моря, за 7 соревновательных дней пересекает Апеннинский полуостров поперек и финиширует на побережье Адриатики. За это многодневка получила прозвище "Гонка двух морей".
Каждый год победителю Тиррено-Адриатико вручают трофей в виде большого позолоченного трезубца – оружия древнеримского бога моря, Нептуна. Официально этот приз называется "трофеем повелителя морей".
Тиррено – Адриатико обычно проходит в начале марта, параллельно с другой очень престижной недельной многодневкой, французской Париж – Ницца. Проводит "Гонку двух морей" один из двух крупнейших организаторов велогонок, итальянская компания RCS Sport. И проведение, возможно, двух самых престижных недельных многодневок параллельно является своего рода символом противостояния двух крупнейших организаторов – RCS Sport и ASO, которая проводит самые престижные французские гонки, включая Париж – Рубэ и Тур де Франс.
Концепция Тиррено – Адриатико также во многом похожа на Париж – Ницца: обычно здесь не обходится без высоких гор, однако бывают сезоны, когда маршрут не слишком сложный, что значительно расширяет список претендентов на самые высокие места в общем зачете. Так, например, было в позапрошлом десятилетии, когда Тиррено – Адриатико выигрывали такие гонщики, как Оскар Фрейре, Филиппо Поццато и Фабиан Канчеллара.
История и факты
– Тиррено – Адриатико – гонка более молодая, чем ее прямой конкурент, Париж – Ницца. Впервые "Гонка двух морей" была проведена в 1966 году, в текущем году она пройдет в юбилейный, 60-й раз в истории. Первым победителем Тиррено-Адриатико стал итальянец Дино Дзандегу, в первом издании гонка состояла всего из трех этапов суммарной дистанцией в 604 км. На то время она называлась Три дня Юга. Это связано с тем, что в то время большинство главных гонок Италии проходили на севере страны, и Тиррено – Адриатико, которая проходила значительно южнее, противопоставляла себя Милан – Сан Ремо, Ломбардии и другим однодневкам.
– Самым успешным гонщиком в истории Тиррено – Адриатико является легендарный бельгиец Роджер Де Флэминк, который побеждал в общем зачете шесть раз подряд в период с 1972 по 1977 год. Тот факт, что на заре существования "Гонки двух морей" на ней доминировал гениальный классик, однако откровенно скромный горняк, четко иллюстрирует то, насколько другим был характер многодневки в те времена. Ни один другой гонщик не триумфовал в генеральной классификации более двух раз.
– Чаще всего Тиррено-Адриатико выигрывали хозяева, итальянцы – 24 раза. 8 побед на счету бельгийцев, 5 – у швейцарцев. Последние победы Италии датированы 2012 и 2013 годами, когда дважды подряд побеждал великий Винченцо Нибали.
– Главный успех в истории Украины на Тиррено-Адриатико – победа Дмитрия Грабовского в горном зачете в 2010 году. Ближе всего к победе на этапе подобрался в 2009 году Владимир Дума, который занял второе место на первом этапе, в борьбе с отрывом уступив французу Жюльену Эль Фаресу.
Маршрут
Тиррено – Адриатико-2025 – это 7 этапов суммарной дистанцией 1142 км и совокупным набором высоты в 14250 метров. Из этих 7 этапов 6 будут групповыми. 12-й раз подряд "Гонка двух морей" будет стартовать в Лидо ди Камайоре, и в четвертый раз подряд первый этап пройдет в формате разделки. Ее дистанция составит 11,5 км.
Маршрут разделки абсолютно столообразный – на морском побережье иначе и не может быть. И тот факт, что маршрут гонки будет пролегать полностью вдоль побережья Тирренского моря, делает дистанцию очень продуваемой. Фактор силы и направления ветра может очень ощутимо повлиять на итоговые результаты, а менеджменту команд придётся консультироваться с синоптиками, прежде чем решить, в какую стартовую группу заявлять капитанов своих команд.
Из шести групповых этапов два будут равнинными – второй и заключительный, седьмой, с финишем в Сан Бенедетто дель Тронто.
Непростым будет третий этап – 239 км с суммарным набором высоты в более 3300 метров. После двух горных премий на первой половине дистанции гонщиков будет ждать 18-километровый тягун со средним градиентом в 3% перед финишем в Фолиньо. Сам по себе он простой, за исключением первых двух километров со средним уклоном в 8,1%. Если бы не фактор дистанции в 239 км – вряд ли здесь стоило бы ждать какой-то селекции. Хотя в любом случае шансы увидеть спринт из довольно большой группы высоки.
Четвертый этап из Норчии в Тразакко также принесет гонщикам непростое испытание в плане рельефа – чего стоит хотя бы перевал Валико Ла Крочетта (12,4 км, 5%). Впрочем, расположены все подъемы на первой половине дистанции, а финишная часть – равнинная. Поэтому, скорее всего, и на четвертом этапе мы увидим массовый спринт.
На следующий день массового спринта ждать уже точно не стоит. Гонщикам предстоит преодолеть 205 км классического панчерского маршрута с суммарным набором высоты в 3400 метров. В развязке гонщики преодолеют два подряд подъема – Монте Санта Кроче (3,4 км, 8,8%) и Монте делла Серра (4,7 км, 6,6%). Спринтерам здесь точно ловить нечего, а кто-то из грандов общего зачета может проиграть время прямым конкурентам.
Впрочем, решающим станет шестой этап: 167 км с горным финишем в подъем Фронтиньяно: 7,6 км со средним градиентом в 8%. Безусловно, главное испытание Тиррено – Адриатико-2025 и сцена решающей битвы за позолоченный трезубец Нептуна. На следующий день гонка финиширует спринтерским этапом в Сан Бенедетто дель Тронто.
Фавориты
Как и на Париж – Ницца, на Тиррено – Адриатико также ожидаем увидеть дуэль двух лучших команд мира – Visma Lease a Bike и UAE Emirates. Впрочем, в Италии в статусе главного фаворита будет выступать UAE Emirates, которая привезла прошлогоднего вице-чемпиона Хуана Аюсо. Талантливый испанец снова очень сильно начинает сезон – на его счету всего 3 гоночных дня в 2025 году, и при этом уже две победы – на французской Фон Дром Классик и итальянской Трофео Лайгуэлья. Именно испанца можно считать главным фаворитом "Гонки двух морей".
Кроме него, побороться за золотой трезубец может также вице-чемпион Тиррено-Адриатико-2019, Адам Йейтс, который в текущем сезоне уже победил в общем зачете Тура Омана, где состав участников был достаточно солидным. Также можно ждать сюрпризов от мексиканского суперталанта Исаака Дель Торо, который проводит свой второй сезон в профессионалах.
Чем будет отвечать Visma Lease a Bike? Прежде всего, братом-близнецом Адама, Саймоном Йейтсом, который выигрывал Тиррено – Адриатико в 2020 году. Саймон начинает свой первый сезон в Visma Lease a Bike, и пока что в 2025 году не провел ни одного гоночного дня. Альтернативный вариант – бельгийский талант Киан Уйтдебрукс, который замкнул топ-5 на Туре Омана и в целом выступает на недельных многодневках очень стабильно. Также не стоит забывать о венгре Аттиле Вальтере.
Кто может бросить вызов двум топ-командам? Прежде всего, Bahrain Victorious во главе с лучшим многодневщиком Италии, Антонио Тибери. Кроме него, за высокие места способны побороться Пельо Бильбао и вице-чемпион Тиррено-Адриатико 2018 года, Дамьяно Карузо. Капитаном Red Bull Bora будет третий призер "Гонки двух морей" прошлого года, Джей Хиндли. Не стоит также недооценивать Максима Ван Гилса, хотя он недавно переболел и был вынужден пропустить Страде Бьянке.
Может побороться за высокие места Ричард Карапас, который лишь под конец своего второго сезона в EF Education EasyPost преодолел длительный спад в карьере. Впрочем, равнинная разделка может стать для него проблемой, тем более, что чрезвычайно тяжелых горных этапов в маршруте нет. На отдельных этапах могут пошуметь также Бен Хили и Эстебан Чавес. Капитаном Soudal Quick Step будет Микель Ланда, хотя он также может проиграть слишком много на первом этапе. Альтернативой баску в составе экс-команды Патрика Лефевра может стать новичок команды, Валентен Паре-Пентр.
В составе Ineos Grenadiers присутствует победитель Тиррено – Адриатико 2018 года, Михал Квятковски, хотя польский ветеран уже давно не показывает высоких результатов на многодневках. Тем более, что в субботу он неприятно упал на Страде Бьянке. Капитаном Israel Premier Tech будет одно из открытий прошлого сезона, Дерек Джи. Нынешний сезон 27-летний канадец начал с победы в общем зачете испанской многодневки Гран Каминьо.
Groupama FDJ довольно неожиданно отправила своего капитана, Давида Годю, не на Париж – Ницца, а на Тиррено – Адриатико, где 28-летний француз выступит впервые. На Туре Омана в феврале Годю стал третьим в общем зачете, и, похоже, подходит к дебюту на итальянской гонке в хорошей форме.
Три потенциальных претендента на общий зачет у Movistar. Найро Кинтана выигрывал Тиррено-Адриатико в 2015 и 2017 годах. Пусть лучшие времена в карьере колумбийского ветерана остались позади, однако заехать в топ-10 генеральной классификации ему по силам. Кроме него, в составе Movistar также присутствуют Давиде Формоло и Эйнер Рубио, который в прошлом сезоне заехал в топ-10 общего зачета Джиро д'Италия.
Наряду с Тибери, главной надеждой Италии на домашней гонке будет Джулио Чикконе, который приехал в статусе единоличного капитана Lidl Trek. Сейчас он в отличной форме, в феврале стал вторым в общем зачете Тура ОАЭ, проиграв лишь Погачару. Хотя разделка на первом этапе может ударить по призовым шансам Джулио.
Также итальянцы могут рассчитывать на Лоренцо Фортунато из XDS Astana, молодого таланта Андреа Пиганцоли из Polti и Филиппо Дзану, который будет делить капитанские полномочия в Jayco AlUla с Эдди Данбаром. Не забываем про опытного баска Йона Исагирре, в формате недельной многодневки могут приятно удивить Том Пидкок и Марк Хирши, тем более, что первый недавно блестяще выступил на Страде Бьянке.
Кроме них, к звездным охотникам за отдельными этапами следует отнести Матье Ван дер Пула, который подходит к Тиррено-Адриатико всего с одним гоночным днем в сезоне. Филиппо Ганна будет делать ставку на победу в разделке в первый день, тем более, что трасса ему прекрасно подходит.
Звездных спринтеров также будет немало. Прежде всего, речь идет о Джонатане Милане, который выиграл два этапа на Туре ОАЭ, а также об Олаве Коойе. Может побороться с ними лучший спринтер прошлогоднего Тур де Франс, Биньям Гирмай. Не списываем со счетов также Сэма Беннетта и Дилана Груневегена. Последний по чистой скорости способен бороться с тем же Миланом, однако часто имеет проблемы в позиционной борьбе. Высоких мест на равнинных этапах также ожидаем от Паскаля Аккерманна, Брайана Кокара и итальянцев из Q36.5 – Джакомо Ниццоло и Маттео Москетти.