"Гонка двух морей". Превью велобагатоденки Тиррено – Адриатико-2025

В понедельник, 10 марта, в Италии стартует одна из самых престижных недельных многодневок велокалендаря – Тиррено – Адриатико. Название говорит само за себя: эта гонка стартует на побережье Тирренского моря, за 7 соревновательных дней пересекает Апеннинский полуостров поперек и финиширует на побережье Адриатики. За это многодневка получила прозвище "Гонка двух морей".

Каждый год победителю Тиррено-Адриатико вручают трофей в виде большого позолоченного трезубца – оружия древнеримского бога моря, Нептуна. Официально этот приз называется "трофеем повелителя морей".

The two seas are calling: the legends clash

once again. It's time for Tirreno Adriatico @CA_Ita 2025 🔱



I due mari chiamano: le leggende tornano a sfidarsi. È tempo di Tirreno Adriatico @CA_Ita 2025 🔱#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/HtqQoPRsqo — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) February 7, 2025

Тиррено – Адриатико обычно проходит в начале марта, параллельно с другой очень престижной недельной многодневкой, французской Париж – Ницца. Проводит "Гонку двух морей" один из двух крупнейших организаторов велогонок, итальянская компания RCS Sport. И проведение, возможно, двух самых престижных недельных многодневок параллельно является своего рода символом противостояния двух крупнейших организаторов – RCS Sport и ASO, которая проводит самые престижные французские гонки, включая Париж – Рубэ и Тур де Франс.

Концепция Тиррено – Адриатико также во многом похожа на Париж – Ницца: обычно здесь не обходится без высоких гор, однако бывают сезоны, когда маршрут не слишком сложный, что значительно расширяет список претендентов на самые высокие места в общем зачете. Так, например, было в позапрошлом десятилетии, когда Тиррено – Адриатико выигрывали такие гонщики, как Оскар Фрейре, Филиппо Поццато и Фабиан Канчеллара.

История и факты

– Тиррено – Адриатико – гонка более молодая, чем ее прямой конкурент, Париж – Ницца. Впервые "Гонка двух морей" была проведена в 1966 году, в текущем году она пройдет в юбилейный, 60-й раз в истории. Первым победителем Тиррено-Адриатико стал итальянец Дино Дзандегу, в первом издании гонка состояла всего из трех этапов суммарной дистанцией в 604 км. На то время она называлась Три дня Юга. Это связано с тем, что в то время большинство главных гонок Италии проходили на севере страны, и Тиррено – Адриатико, которая проходила значительно южнее, противопоставляла себя Милан – Сан Ремо, Ломбардии и другим однодневкам.

– Самым успешным гонщиком в истории Тиррено – Адриатико является легендарный бельгиец Роджер Де Флэминк, который побеждал в общем зачете шесть раз подряд в период с 1972 по 1977 год. Тот факт, что на заре существования "Гонки двух морей" на ней доминировал гениальный классик, однако откровенно скромный горняк, четко иллюстрирует то, насколько другим был характер многодневки в те времена. Ни один другой гонщик не триумфовал в генеральной классификации более двух раз.

x.com/TirrenAdriatico

– Чаще всего Тиррено-Адриатико выигрывали хозяева, итальянцы – 24 раза. 8 побед на счету бельгийцев, 5 – у швейцарцев. Последние победы Италии датированы 2012 и 2013 годами, когда дважды подряд побеждал великий Винченцо Нибали.

– Главный успех в истории Украины на Тиррено-Адриатико – победа Дмитрия Грабовского в горном зачете в 2010 году. Ближе всего к победе на этапе подобрался в 2009 году Владимир Дума, который занял второе место на первом этапе, в борьбе с отрывом уступив французу Жюльену Эль Фаресу.

Маршрут

Тиррено – Адриатико-2025 – это 7 этапов суммарной дистанцией 1142 км и совокупным набором высоты в 14250 метров. Из этих 7 этапов 6 будут групповыми. 12-й раз подряд "Гонка двух морей" будет стартовать в Лидо ди Камайоре, и в четвертый раз подряд первый этап пройдет в формате разделки. Ее дистанция составит 11,5 км.

Маршрут 1 этапа Тиррено - Адриатико-2025 tirrenoadriatico.it

Маршрут разделки абсолютно столообразный – на морском побережье иначе и не может быть. И тот факт, что маршрут гонки будет пролегать полностью вдоль побережья Тирренского моря, делает дистанцию очень продуваемой. Фактор силы и направления ветра может очень ощутимо повлиять на итоговые результаты, а менеджменту команд придётся консультироваться с синоптиками, прежде чем решить, в какую стартовую группу заявлять капитанов своих команд.

Из шести групповых этапов два будут равнинными – второй и заключительный, седьмой, с финишем в Сан Бенедетто дель Тронто.

Непростым будет третий этап – 239 км с суммарным набором высоты в более 3300 метров. После двух горных премий на первой половине дистанции гонщиков будет ждать 18-километровый тягун со средним градиентом в 3% перед финишем в Фолиньо. Сам по себе он простой, за исключением первых двух километров со средним уклоном в 8,1%. Если бы не фактор дистанции в 239 км – вряд ли здесь стоило бы ждать какой-то селекции. Хотя в любом случае шансы увидеть спринт из довольно большой группы высоки.

Маршрут 3 этапа Тиррено - Адриатико-2025 tirrenoadriatico.it

Четвертый этап из Норчии в Тразакко также принесет гонщикам непростое испытание в плане рельефа – чего стоит хотя бы перевал Валико Ла Крочетта (12,4 км, 5%). Впрочем, расположены все подъемы на первой половине дистанции, а финишная часть – равнинная. Поэтому, скорее всего, и на четвертом этапе мы увидим массовый спринт.

На следующий день массового спринта ждать уже точно не стоит. Гонщикам предстоит преодолеть 205 км классического панчерского маршрута с суммарным набором высоты в 3400 метров. В развязке гонщики преодолеют два подряд подъема – Монте Санта Кроче (3,4 км, 8,8%) и Монте делла Серра (4,7 км, 6,6%). Спринтерам здесь точно ловить нечего, а кто-то из грандов общего зачета может проиграть время прямым конкурентам.

Маршрут 5 этапа Тиррено - Адриатико-2025 tirrenoadriatico.it

Впрочем, решающим станет шестой этап: 167 км с горным финишем в подъем Фронтиньяно: 7,6 км со средним градиентом в 8%. Безусловно, главное испытание Тиррено – Адриатико-2025 и сцена решающей битвы за позолоченный трезубец Нептуна. На следующий день гонка финиширует спринтерским этапом в Сан Бенедетто дель Тронто.

Маршрут 6 этапа Тиррено - Адриатико-2025 tirrenoadriatico.it

Фавориты

Как и на Париж – Ницца, на Тиррено – Адриатико также ожидаем увидеть дуэль двух лучших команд мира – Visma Lease a Bike и UAE Emirates. Впрочем, в Италии в статусе главного фаворита будет выступать UAE Emirates, которая привезла прошлогоднего вице-чемпиона Хуана Аюсо. Талантливый испанец снова очень сильно начинает сезон – на его счету всего 3 гоночных дня в 2025 году, и при этом уже две победы – на французской Фон Дром Классик и итальянской Трофео Лайгуэлья. Именно испанца можно считать главным фаворитом "Гонки двух морей".

Кроме него, побороться за золотой трезубец может также вице-чемпион Тиррено-Адриатико-2019, Адам Йейтс, который в текущем сезоне уже победил в общем зачете Тура Омана, где состав участников был достаточно солидным. Также можно ждать сюрпризов от мексиканского суперталанта Исаака Дель Торо, который проводит свой второй сезон в профессионалах.

x.com/TeamEmiratesUAE

Чем будет отвечать Visma Lease a Bike? Прежде всего, братом-близнецом Адама, Саймоном Йейтсом, который выигрывал Тиррено – Адриатико в 2020 году. Саймон начинает свой первый сезон в Visma Lease a Bike, и пока что в 2025 году не провел ни одного гоночного дня. Альтернативный вариант – бельгийский талант Киан Уйтдебрукс, который замкнул топ-5 на Туре Омана и в целом выступает на недельных многодневках очень стабильно. Также не стоит забывать о венгре Аттиле Вальтере.

Кто может бросить вызов двум топ-командам? Прежде всего, Bahrain Victorious во главе с лучшим многодневщиком Италии, Антонио Тибери. Кроме него, за высокие места способны побороться Пельо Бильбао и вице-чемпион Тиррено-Адриатико 2018 года, Дамьяно Карузо. Капитаном Red Bull Bora будет третий призер "Гонки двух морей" прошлого года, Джей Хиндли. Не стоит также недооценивать Максима Ван Гилса, хотя он недавно переболел и был вынужден пропустить Страде Бьянке.

Может побороться за высокие места Ричард Карапас, который лишь под конец своего второго сезона в EF Education EasyPost преодолел длительный спад в карьере. Впрочем, равнинная разделка может стать для него проблемой, тем более, что чрезвычайно тяжелых горных этапов в маршруте нет. На отдельных этапах могут пошуметь также Бен Хили и Эстебан Чавес. Капитаном Soudal Quick Step будет Микель Ланда, хотя он также может проиграть слишком много на первом этапе. Альтернативой баску в составе экс-команды Патрика Лефевра может стать новичок команды, Валентен Паре-Пентр.

Микель Ланда instagram.com/landameana

В составе Ineos Grenadiers присутствует победитель Тиррено – Адриатико 2018 года, Михал Квятковски, хотя польский ветеран уже давно не показывает высоких результатов на многодневках. Тем более, что в субботу он неприятно упал на Страде Бьянке. Капитаном Israel Premier Tech будет одно из открытий прошлого сезона, Дерек Джи. Нынешний сезон 27-летний канадец начал с победы в общем зачете испанской многодневки Гран Каминьо.

Groupama FDJ довольно неожиданно отправила своего капитана, Давида Годю, не на Париж – Ницца, а на Тиррено – Адриатико, где 28-летний француз выступит впервые. На Туре Омана в феврале Годю стал третьим в общем зачете, и, похоже, подходит к дебюту на итальянской гонке в хорошей форме.

Три потенциальных претендента на общий зачет у Movistar. Найро Кинтана выигрывал Тиррено-Адриатико в 2015 и 2017 годах. Пусть лучшие времена в карьере колумбийского ветерана остались позади, однако заехать в топ-10 генеральной классификации ему по силам. Кроме него, в составе Movistar также присутствуют Давиде Формоло и Эйнер Рубио, который в прошлом сезоне заехал в топ-10 общего зачета Джиро д'Италия.

Наряду с Тибери, главной надеждой Италии на домашней гонке будет Джулио Чикконе, который приехал в статусе единоличного капитана Lidl Trek. Сейчас он в отличной форме, в феврале стал вторым в общем зачете Тура ОАЭ, проиграв лишь Погачару. Хотя разделка на первом этапе может ударить по призовым шансам Джулио.

Джулио Чикконе instagram.com/ciccone_giulio

Также итальянцы могут рассчитывать на Лоренцо Фортунато из XDS Astana, молодого таланта Андреа Пиганцоли из Polti и Филиппо Дзану, который будет делить капитанские полномочия в Jayco AlUla с Эдди Данбаром. Не забываем про опытного баска Йона Исагирре, в формате недельной многодневки могут приятно удивить Том Пидкок и Марк Хирши, тем более, что первый недавно блестяще выступил на Страде Бьянке.

Кроме них, к звездным охотникам за отдельными этапами следует отнести Матье Ван дер Пула, который подходит к Тиррено-Адриатико всего с одним гоночным днем в сезоне. Филиппо Ганна будет делать ставку на победу в разделке в первый день, тем более, что трасса ему прекрасно подходит.

Джонатан Милан x.com/uae_tour

Звездных спринтеров также будет немало. Прежде всего, речь идет о Джонатане Милане, который выиграл два этапа на Туре ОАЭ, а также об Олаве Коойе. Может побороться с ними лучший спринтер прошлогоднего Тур де Франс, Биньям Гирмай. Не списываем со счетов также Сэма Беннетта и Дилана Груневегена. Последний по чистой скорости способен бороться с тем же Миланом, однако часто имеет проблемы в позиционной борьбе. Высоких мест на равнинных этапах также ожидаем от Паскаля Аккерманна, Брайана Кокара и итальянцев из Q36.5 – Джакомо Ниццоло и Маттео Москетти.