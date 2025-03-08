"Гонка к солнцу": превью веломногодневки Париж – Ницца-2025

В воскресенье, 9 марта в Перре-эн-Ивелин начнется знаменитая веломногодневка Париж – Ницца. Она традиционно стартует в окрестностях столицы Франции, направляется на юг и финиширует в Ницце, на Лазурном берегу Средиземного моря. В первые дни гонщики обычно сталкиваются с суровой мартовской северной погодой – дождями и сильными ветрами, что создает предпосылки для эшелонов. Постепенно спортсмены двигаются все южнее, и юг Франции обычно встречает их солнечной и теплой погодой. За это Париж – Ницца получила прозвище "Гонка к солнцу".

☀️ Qui brillera sur la Course au Soleil ?

💛 Rendez-vous à partir de dimanche pour le savoir !



☀️ Who will shine on the Race to the Sun?

💛 See you on Sunday to find out! #ParisNice pic.twitter.com/8TIPf8Y7SH — Paris-Nice (@ParisNice) March 4, 2025

За свою более чем 90-летнюю историю Париж – Ницца заработала реноме одной из самых престижных недельных многодневок в календаре. Гонку проводит французская компания Amaury Sport Organization (ASO), которой принадлежат также Тур де Франс, Париж – Рубэ, Вуэльта, Критеруим Дофине и другие престижные гонки.

На протяжении своей истории концепция гонки несколько менялась. Далеко не каждый год в маршрут Париж – Ниццы ставили высокогорные этапы, что позволяло побеждать в общем зачете даже таким людям, как Давиде Ребеллин или Шон Келли. Впрочем, в своей современной версии "Дорога к солнцу" это все же гонка, которую слабый или даже посредственный горняк выиграть не сможет.

История и факты

– Впервые Париж – Ницца была проведена в 1933 году, тогда победителем стал бельгиец Альфонс Схеперс. В период с 1939 по 1946 годы гонка не проводилась в связи со Второй мировой войной.

"Гонка к солнцу" возобновилась в 1946 году, однако состоялась лишь однажды, после чего возродилась лишь в 1951 году усилиями городских властей Ниццы, которые видели в велогонках возможность дополнительной рекламы своего курорта. Таким образом, в 2025 году Париж – Ницца состоится в 83-й раз в истории.

– Самым успешным гонщиком в истории Париж – Ницца является легендарный ирландец Шон Келли, который побеждал в общем зачете многодневки 7 раз подряд в период с 1982 по 1988 год. 5 побед на счету великого француза Жака Анкетиля.

– Чаще всего Париж – Ницца выигрывали хозяева, французы – 21 раз. Однако последняя победа хозяев датирована далеким 1997 годом, когда Лоран Жалабер завершил свою серию из трех подряд успехов в общем зачете.

14 раз Париж – Ницца выигрывали представители Бельгии. При этом, последняя победа бельгийцев всего на год "свежее" последней французской: в 1998 году победил Франк Ванденбруке. 8 побед на счету представителей Ирландии, причем все они были одержаны подряд в период с 1981 по 1988 год: до 7-летней серии Келли гонку выиграл Стивен Роч.

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– Самым молодым в истории победителем Париж – Ницца является француз Рене Виетто, который выиграл в 1935 году в возрасте 21 года. Самый старый – легендарный Раймон Пулидор, который победил в 1973 году в возрасте 37 лет.

– Главные успехи Украины на Париж – Ницца связаны с именем Ярослава Поповича, который в сезоне-2007 выиграл пятый этап, а в следующем году финишировал третьим в общем зачете. Кроме него, одну победу на этапе принес Украине Андрей Чмиль в 1996 году. На протяжении своей карьеры он представлял 5 разных государств (СССР, Россия, Украина, Бельгия и Молдова), однако в 1996 году выступал именно под украинским флагом.

Маршрут

Париж – Ницца-2025 – это 8 этапов суммарной дистанцией в 1206,2 км. Из 8 этапов 7 будут групповыми, еще один – командная гонка с раздельным стартом. Три групповых этапа будут равнинными, 3 – высокогорными и еще один – холмисттым.

Начнется гонка с двух равнинных этапов на севере Франции, которые могут повлиять на общий зачет только в случае сильных ветров, которые могут привести к образованию эшелонов. А вот третий этап гарантированно станет важным с точки зрения генеральной классификации. Третий раз подряд в маршруте Париж – Ниццы будет присутствовать командная разделка. На этот раз дистанция составит 28 км с двумя холмами. Стартовать гонка будет на знаменитой трассе Маньи-Кур, которая до 2008 года принимала этапы Формулы-1.

Маршрут 3 этапа Париж - Ницца-2025 paris-nice.fr

На следующий день – первый горный финиш. Гонщиков ждут 164 км с почти полным отсутствием равнины. Спортсмены преодолеют 4 перевала третьей категории, один – второй, после чего будут штурмовать финальный подъем Лож де Гард: 7,7 км со средним градиентом в 6,4%.

Маршрут 4 этапа Париж - Ницца-2025 paris-nice.fr

Пятый этап будет не менее сложным: еще более густой частокол коротких, но в основном крутых холмов. 7 категорийных подъемов, из которых первые шесть – третьей категории, а финальный – второй: 1,9 км со средним уклоном в 10,2%. При наличии инициативы у кого-то из грандов общего зачета такие этапы бывают не менее селективными, чем высокогорные.

Маршрут 5 этапа Париж - Ницца-2025 paris-nice.fr

Шестой этап нельзя назвать столоподобным, однако, даже несмотря на три перевала третьей категории (последний – за 50 км до финиша), он станет последним шансом для спринтеров и своего рода передышкой для грандов общего зачета накануне двух решающих дней на юге Франции.

В субботу гонщики окажутся в Ницце, где стартует высокогорный седьмой этап. Короткий, но динамичный и сложный – то, что французские организаторы из ASO в последнее время очень любят. Два перевала второй категории, после чего – штурм знаменитого подъема первой категории Ла Кольмьян (7,4 км, средний градиент – 7,0%). Один из классических подъемов Париж – Ниццы, однако не последнее испытание этапа. После спуска – более 25 км тягуна с небольшими градиентами и финальный подъем Орон: 7,3 км со средним уклоном в 6,9%.

Маршрут 7 этапа Париж - Ницца-2025 paris-nice.fr

Окончательно судьба победителя Париж – Ницца-2025 определится на заключительном, восьмом этапе. Традиционный финал для "Гонки к солнцу": частокол перевалов и финиш на знаменитой улице Променад дез Англе на Лазурном побережье в Ницце.

Маршрут 8 этапа Париж - Ницца-2025 paris-nice.fr

В середине этапа гонщиков будет ждать связка из двух перевалов первой категории – Коль де ла Порт (7 км, 7,0%) и Кот де Пей (6,5 км, 6,8%). После этого – классический перевал Коль д'Эз, который считается настоящей визитной карточкой Париж – Ницца. Обычно именно он является последним и решающим подъемом многодневки, однако не в этом году. После вершины Коль д'Эз гонщики спустятся в Ниццу и отправятся на еще одну 15-километровую петлю с подъемом Коль де Катр Шемен (3,6 км, 8,8%), вершина которого расположена за 9,5 км до финиша. Не самая сложная развязка, поэтому существует вероятность того, что существенных изменений в общий зачет заключительный день не принесет.

Расписание этапов Париж – Ницца-2025:

Воскресенье, 9 марта: 1-й этап, Перре-эн-Ивелен – Перре-эн-Ивелен, 156,5 км, равнина

Понедельник, 10 марта: 2-й этап, Монтессон – Бельгард, 183,9 км, равнина

Вторник, 11 марта: 3-й этап, Маньи-Кур – Невер, 28,4 км, командная разделка

Среда, 12 марта: 4-й этап, Виши – Лож де Гард, 163,4 км, горный этап

Четверг, 13 марта: 5-й этап, Сен-Жюст-эн-Шевале – Кот Сен Андре, 196,5 км, холмы

Пятница, 14 марта: 6-й этап, Сен-Жюльен-эн-Сан-Альбан – Берр ль'Этанг, 209,8 км, равнина

Суббота, 15 марта: 7-й этап, Ницца – Орон, 147,8 км, горный этап

Воскресенье, 16 марта: 8-й этап, Ницца – Ницца, 119,9 км, горный этап

Фавориты

В статусе безоговорочных фаворитов на старт Париж – Ницца выйдет команда Visma Lease a Bike, в составе которой выступит действующий чемпион многодневки, Маттео Йоргенсон. Впрочем, американский универсал будет лишь запасным вариантом для нидерландского коллектива, поскольку в стартлисте присутствует имя двукратного чемпиона Тур де Франс Йонаса Вингегора. Тадей Погачар Париж – Ницца пропускает, поэтому статус датчанина как фаворита №1 сомнениям не подлежит. Тем более, что при наличии в составе Visma Lease a Bike таких людей как Виктор Кампенартс и Эдоардо Аффини в командной разделке Вингегор и Йоргенсон должны как минимум не терять время относительно прямых конкурентов, а то и зарабатывать себе преимущество.

Йонас Вингегор instagram.com/jonasvingegaard

Главными соперниками Visma Lease a Bike, как и обычно, будут UAE Emirates, хотя команда Мауро Джанетти привезла во Францию не самый сильный состав. Капитаном будет Жоау Алмейда. Его главные помощники – Павел Сиваков и Брэндон Макналти, которые и сами могут побороться за высокое место в общем зачете. Особенно это касается француза российского происхождения. На холмистых этапах будет бороться за победы и Джонатан Нарваэс. С точки зрения общего зачета эквадорца также не стоит списывать со счетов, тем более, что в текущем сезоне он уже выиграл январский Тур Даун Андер.

Два претендента на общий зачет есть и в составе Red Bull Bora. Одним из них будет Александр Власов. Гонщик он очень стабильный, в его способности заехать в топ-10 генеральной классификации сомнений нет никаких, однако потолок его возможностей относительно невысок, поэтому в борьбе за подиум он вряд ли будет участвовать. Его партнер по команде, Флориан Липовитц, стал одним из главных открытий прошлого сезона, и теперь уровень требований к 24-летнему немецкому экс-биатлонисту значительно выше. В своей пиковой форме Липовитц в горах способен выступать лучше Власова, поэтому именно немец может стать главной ставкой команды.

У Lidl Trek претендент на общий зачет только один, но очень серьезный – Маттиас Скьелмосе. Датчанин уже несколько лет демонстрирует классные результаты на недельных многодневках, в прошлом году на Париж – Ницца он стал четвертым, и в этом году имеет неплохие шансы подняться на подиум. Хотя стоит отметить, что под командную разделку у Lidl Trek состав далеко не самый сильный. Лишь один гонщик с претензиями на генеральную классификацию и у Ineos Grenadiers – это Таймен Аренсман, который начал сезон с четвертого места на Вольте Валенсиане. Тобиас Фоос себя как многодневщика в последние годы полностью дискредитировал.

Маттиас Скьелмосе instagram.com/skjelmose_

Сразу три генеральщика есть в составе Bahrain Victorious. Среди них – опытный Джек Хэйг и Сантьяго Буйтраго, который месяц назад выиграл Вуэльту Валенсиану. Также в составе – одна из главных надежд французов, 21-летний талантливый новичок Bahrain Victorious Ленни Мартинес, который в текущем сезоне уже выиграл Тур де Альп Маритим. Кроме него, хозяева также надеются на опытного Гийома Мартена, который и заменил Мартинеса в составе Groupama FDJ. Также могут побороться за самые высокие места дуэт горняков из Picnic PostNL – Ромен Барде и Воррен Баргиль.

Капитаном французской команды Decathlon Ag2r на Париж – Ницца будет австрийский горняк Феликс Галль, которому на руку пойдет отсутствие личной разделки. В командной гонке такие люди как Штефан Биссеггер и Бруно Армирай помогут минимизировать потери. Не стоит также забывать о старшем из братьев Паре-Пентр, Орельене.

Два претендента на общий зачет есть у Movistar. Это новобранец команды Пабло Кастрильо и молодой талант Иван Ромео. Оба в феврале удачно выступили на Туре ОАЭ, заняв седьмое и четвертое места в общем зачете соответственно.

Пабло Кастрильо instagram.com/pablo__castrillo

Илану Ван Вилдеру нечасто дают свободу действий в Soudal Quick Step, однако сейчас Ремко Эвенепул восстанавливается после травмы, поэтому главной ставкой команды будет именно бельгиец, которому пора оправдывать все щедрые авансы, которые выдавались ему в последние годы. Альтернативный вариант для Soudal Quick Step – двукратный победитель Париж – Ницца Максимильян Шахманн. Впрочем, последние несколько лет карьеры 31-летнего немца были откровенно неудачными. Капитаном Jayco AlUla будет звездный новичок команды, Бен О'Коннор.

2-3 шанса выиграть этап на Париж – Ницца-2025 будет у спринтеров. Главным фаворитом равнинных этапов будет Тим Мерлир, который дважды победил в очной борьбе с Джонатаном Миланом на Туре ОАЭ. Побороться с ним могут универсалы Арно Демар, Мадс Педерсен, Александер Кристофф и Майкл Мэттьюз. Возможно, наконец-то увидим возрождение Фабио Якобсена, хотя надежды на это становятся все более призрачными. На холмистых этапах за победу будет бороться звездный Жулиан Алафилипп, который проводит свой первый сезон в Tudor Cycling и пока что ничем в новой команде не отметился.