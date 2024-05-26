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Чемпион Велоспорт

Погачар выиграл общий зачет Джиро д'Италия-2024

Игорь Чернявский — 26 мая, 20:17
Погачар выиграл общий зачет Джиро д'Италия-2024

Словенский велогонщик Тадей Погачар команды UAE Team Emirates стал победителем Джиро д'Италия-2024.

25-летний словенец возглавил общий зачет еще в начале велобагатодневки и до ее конца больше никому не отдавал лидерскую розовую майку.

Заключительный этап в Риме, который прошел сегодня, 26 мая, выиграл бельгиец Тим Мерлир (Soudal Quick Step). На последних километрах спринта с ним боролся Джонатан Милан из команды Lidl-Trek, спортивным директором которой является Ярослав Попович.

Общий зачет Джиро д'Италия-2024

  1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)
  2. Даниэль Мартинес (Колумбия, (BORA - hangsgrohe)
  3. Томас Герейнт (Великобритания, INEOS Grenadiers)
  4. Бен О'Коннор (Decathlon)
  5. Антонио Тибери (Италия, Bahrain - Victorious)
  6. Таймен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers)
  7. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar Team)
  8. Ян Гирт (Soudal Quick-Step)
  9. Ромен Барде (Франция, Team dsm-firmenich PostNL)
  10. Майкл Шторер (Австралия, Tudor Pro Cycling Team)
Джиро д'Італія Тадей Погачар Джонатан Мілан

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