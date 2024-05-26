Погачар выиграл общий зачет Джиро д'Италия-2024
Словенский велогонщик Тадей Погачар команды UAE Team Emirates стал победителем Джиро д'Италия-2024.
25-летний словенец возглавил общий зачет еще в начале велобагатодневки и до ее конца больше никому не отдавал лидерскую розовую майку.
Заключительный этап в Риме, который прошел сегодня, 26 мая, выиграл бельгиец Тим Мерлир (Soudal Quick Step). На последних километрах спринта с ним боролся Джонатан Милан из команды Lidl-Trek, спортивным директором которой является Ярослав Попович.
Общий зачет Джиро д'Италия-2024
- Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)
- Даниэль Мартинес (Колумбия, (BORA - hangsgrohe)
- Томас Герейнт (Великобритания, INEOS Grenadiers)
- Бен О'Коннор (Decathlon)
- Антонио Тибери (Италия, Bahrain - Victorious)
- Таймен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers)
- Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar Team)
- Ян Гирт (Soudal Quick-Step)
- Ромен Барде (Франция, Team dsm-firmenich PostNL)
- Майкл Шторер (Австралия, Tudor Pro Cycling Team)