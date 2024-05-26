Погачар выиграл общий зачет Джиро д'Италия-2024

Словенский велогонщик Тадей Погачар команды UAE Team Emirates стал победителем Джиро д'Италия-2024.

25-летний словенец возглавил общий зачет еще в начале велобагатодневки и до ее конца больше никому не отдавал лидерскую розовую майку.

Заключительный этап в Риме, который прошел сегодня, 26 мая, выиграл бельгиец Тим Мерлир (Soudal Quick Step). На последних километрах спринта с ним боролся Джонатан Милан из команды Lidl-Trek, спортивным директором которой является Ярослав Попович.

“An awesome finish to quite the race at this Giro d’Italia!”



Tim Merlier wins the final stage in a battle with Jonathan Milan! 🚴‍♂️#Giro pic.twitter.com/1Tko1dvEMH — Eurosport (@eurosport) May 26, 2024

Общий зачет Джиро д'Италия-2024