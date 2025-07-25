Эвенепул сменит команду в конце сезона

Звездный бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул покинет команду Soudal Quick Step в конце текущего сезона.

Об этом сообщает Чиро Сконьямильо.

По его информации, следующей командой абсолютного олимпийского чемпиона Парижа будет Red Bull Bora. Эвенепул подписал с австро-немецкой командой контракт минимум на три года, то есть будет выступать за проект Ральфа Денка как минимум до конца 2028 года.

Соглашение уже можно считать заключенным, однако Red Bull Bora не имеет права объявлять о переходе до 1 августа, когда официально открывается трансферный рынок. Соглашение Эвенепула с Soudal Quick Step действует до конца 2026 года, поэтому бельгийская команда получит компенсацию за досрочное расторжение контракта.

25-летний Эвенепул выступает за Soudal Quick Step на протяжении всей своей профессиональной карьеры – с 2019 года. Главные успехи спортсмена – победа в общем зачете Вуэльты-2022, титул чемпиона мира-2022 в групповой гонке, две золотые медали мундиалей в разделке (2023 и 2024 годы), два олимпийских золота Парижа и две победы на Льеж – Бастонь – Льеж.

На прошлой неделе Эвенепул досрочно сошел с Тур де Франс-2025.