Представлен маршрут Тур де Франс-2025

Во вторник, 29 октября, в Париже состоялась презентация маршрута Тур де Франс-2025.

Об этом сообщает официальный сайт гонки.

В следующем году "Большая петля" состоится с 5 по 27 июля. В этот период состоится 21 этап суммарной дистанцией 3320 км с двумя днями отдыха.

Тур-2025 начнется на севере Франции, в Лилле. Из 21 этапа 2 будут индивидуальными гонками с раздельным стартом: равнинная дистанция на 33 км со стартом и финишем в Кане на 5 этапе и горная разделка на 11 км между Луданвьелем и горной вершиной Пейрагуд на 13 этапе.

В конце второй недели пелотон заедет в Пиренеи, на третьей неделе – в Альпы. Третья неделя начнется с этапа с финишем на легендарной горе Мон Вонту в Провансе.

Суммарно из 21 этапа 7 будут по рельефу горными, 8 – равнинными и 6 – холмистыми.

Завершится Тур-2025 традиционным спринтерским "этапом дружбы" на Елисейских полях в Париже. Напомним, в 2024 году "Большая петля" впервые в своей истории финишировала за пределами столицы Франции – в Ницце. Это было связано с подготовкой Парижа к летней Олимпиаде.

14 июля, когда во Франции отмечается национальный праздник, День взятия Бастилии, в 2025 году придется на понедельник. В связи с этим первый день отдыха состоится на день позже обычного – после десятого этапа.

Тур-2025 ни разу не покинет территорию Франции. В этом году гонка стартовала в Италии.

Напомним, действующим победителем Тур де Франс является Тадей Погачар, в текущем году он выиграл гонку в третий раз в карьере.