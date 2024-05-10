Погачар уверенно выиграл седьмой этап Джиро д'Италия-2024
Состоялся седьмой этап веломногодневки Джиро д'Италия-2024. Победу одержал спортсмен команды UAE Team Emirates Фаддей Погачар, возглавляющий общий зачет соревнований. Словенец завершил заезд за 51 минуту 44 секунды.
Второе, третье и четвертое место заняли велогонщики команды INEOS Grenadiers, Филиппо Ганна, Магнус Шеффилд и Тимен Аренсман соответственно.
Индивидуальная гонка с раздельным стартом на 40,6 км проходила по маршруту Фолиньо – Перуджа.
Общий зачет (после 7-го этапа)
- Фаддей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 24.12,36
- Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA–Hansgrohe) – 2,36
- Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 2,46
- Бен О'Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 3,33
- Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla) – 3,42
- Алексей Луценко (Казахстан, Астана Казахстан) – 3,49
- Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 3,50
- Антонио Тибери (Италия, Bahrain-Victorious) – 4,11
- Филиппо Дзана (Италия, Jayco AlUla) – 4,41
- Лоренцо Фортунато (Италия, Астана Казакстан) - 4,44
Напомним, испанец Пелайо Санчес выиграл шестой этап.
Француз Бенджамин Томас из команды Cofidis победил на 5 этапе веломногодневки Джиро д'Италия-2024.
Ранее итальянский спринтер Джонатан Милан из Lidl-Trek выиграл 4 этапа (спортивным директором команды является украинец Ярослав Попович ).
Накануне на третьем этапе веломногодневки Джонатан занял второе место, уступив Тиму Мерлиру.
Лидерскую розовую майку после 6 этапов сохраняет словенец Фаддей Погачар, уверенно выигравший 2 этап .
А в первый день сенсационную победу одержал Хонатан Нарвайес из команды Ineos Grenadiers.