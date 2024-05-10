Погачар уверенно выиграл седьмой этап Джиро д'Италия-2024

Состоялся седьмой этап веломногодневки Джиро д'Италия-2024. Победу одержал спортсмен команды UAE Team Emirates Фаддей Погачар, возглавляющий общий зачет соревнований. Словенец завершил заезд за 51 минуту 44 секунды.

Второе, третье и четвертое место заняли велогонщики команды INEOS Grenadiers, Филиппо Ганна, Магнус Шеффилд и Тимен Аренсман соответственно.

Индивидуальная гонка с раздельным стартом на 40,6 км проходила по маршруту Фолиньо – Перуджа.

🚴🇮🇹 | Het kan niet...? Het kan wel, zeker wel! Pogacar maakt zijn eigen wetten en wint de tijdrit door de klim keihard op te rijden! 🙌🌸 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/EQ8gjgZCVz — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2024

Общий зачет (после 7-го этапа)

Фаддей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 24.12,36 Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA–Hansgrohe) – 2,36 Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 2,46 Бен О'Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 3,33 Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla) – 3,42 Алексей Луценко (Казахстан, Астана Казахстан) – 3,49 Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 3,50 Антонио Тибери (Италия, Bahrain-Victorious) – 4,11 Филиппо Дзана (Италия, Jayco AlUla) – 4,41 Лоренцо Фортунато (Италия, Астана Казакстан) - 4,44

Напомним, испанец Пелайо Санчес выиграл шестой этап.

Француз Бенджамин Томас из команды Cofidis победил на 5 этапе веломногодневки Джиро д'Италия-2024.

Ранее итальянский спринтер Джонатан Милан из Lidl-Trek выиграл 4 этапа (спортивным директором команды является украинец Ярослав Попович ).

Накануне на третьем этапе веломногодневки Джонатан занял второе место, уступив Тиму Мерлиру.

Лидерскую розовую майку после 6 этапов сохраняет словенец Фаддей Погачар, уверенно выигравший 2 этап .

А в первый день сенсационную победу одержал Хонатан Нарвайес из команды Ineos Grenadiers.