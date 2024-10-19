Милан завоевал золото с рекордом на чемпионате мира по велотреку

В третий день чемпионата мира 2024 года по велотреку в датском Баллерупе было разыграно пять комплектов наград.

У мужчин хит на 1 км выиграл нидерландец Харри Лаврейсен, опередивший партнера по команде Джеффри Хоогланда и британца Джозефа Трумэна. Это позволило Лаврейсену стать самым титулованным гонщиком в истории чемпионатов мира по велотреку.

Мужскую гонку по очкам выиграл испанец Себастьян Мора. Серебро – у датчанина Никласа Ларсена, бронза – у нидерландца Филиппа Хейнена. Украинец Виталий Гринов набрал 25 очков и занял 12 место из 23 участников.

Индивидуальное преследование завершилось победой звездного шоссейника Джонатана Милана, установившего новый мировой рекорд – 3:59,153. В финале он обыграл британца Джоша Чарльтона. Дэниел Бигем в прощальной гонке в карьере выбором бронзы в противостоянии с другим представителем Великобритании, Чарли Танфилдом.

У женщин личный спринт выиграла британка Эмма Финукейн. Она опередила нидерландку Хэтти Ван де Воув, бронзе – у японки Мины Сато. Украинки Алла Билецкая и Александра Логвинюк показали 13 и 26 результаты соответственно в квалификации, после чего вылетели уже в первом раунде плейоф.

В омниуме свое второе золото на чемпионате мира-2024 завоевала новозеландка Эмми Воластон, которая вчера выиграла гонку на выбывание. Сегодня в омниуме компанию на подиуме ей составили британка Джессика Робертс и норвежка Анита Стенберг.

В субботу, 19 октября будут разыграны еще четыре комплекта наград. У женщин определятся чемпионки в хите на 500 м, медиссоне и индивидуальной гонке преследования. У мужчин завершатся соревнования в омниуме.