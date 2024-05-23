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Мерлир одержал победу на 18 этапе Джиро д'Италия

Олександр Булава — 23 мая, 18:17
Мерлир одержал победу на 18 этапе Джиро д'Италия

Состоялся 18 этап велобагатоденки Джиро д'Италия-2024. Перемогу одержал бельгийский гонщик Тим Мерлир.

Бельгиец в спринте опередил иитальянского гонщика Джонатана Милана из команды Lidl-Trek (спортивным директором которой является украинец Ярослав Попович).

Ровнинный этап нынешней велобагатодневки с одним подъемом четвертой категории стартовал в провинции Тренто, а финишировал в провинции Падуя (регион Венеция).

Лидерскую розовую майку после 18 этапов сохраняет Погачар. Накануне словенский гонщик UAE Emirates одержал свою пятую победу на туре.

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