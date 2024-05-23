Мерлир одержал победу на 18 этапе Джиро д'Италия
Состоялся 18 этап велобагатоденки Джиро д'Италия-2024. Перемогу одержал бельгийский гонщик Тим Мерлир.
Бельгиец в спринте опередил иитальянского гонщика Джонатана Милана из команды Lidl-Trek (спортивным директором которой является украинец Ярослав Попович).
Ровнинный этап нынешней велобагатодневки с одним подъемом четвертой категории стартовал в провинции Тренто, а финишировал в провинции Падуя (регион Венеция).
Лидерскую розовую майку после 18 этапов сохраняет Погачар. Накануне словенский гонщик UAE Emirates одержал свою пятую победу на туре.