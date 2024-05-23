Мерлир одержал победу на 18 этапе Джиро д'Италия

Состоялся 18 этап велобагатоденки Джиро д'Италия-2024. Перемогу одержал бельгийский гонщик Тим Мерлир.

Бельгиец в спринте опередил иитальянского гонщика Джонатана Милана из команды Lidl-Trek (спортивным директором которой является украинец Ярослав Попович).

🚴🇮🇹 | De tweede van Tim Merlier, jawel! De Belg kan het ook in week 3 en profiteert van suboptimale positionering van de paarse trui 🟣 Al kwam Milan nog in de buurt... 🙌🇧🇪 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/WIMlbF2hTl — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 23, 2024

Ровнинный этап нынешней велобагатодневки с одним подъемом четвертой категории стартовал в провинции Тренто, а финишировал в провинции Падуя (регион Венеция).

Лидерскую розовую майку после 18 этапов сохраняет Погачар. Накануне словенский гонщик UAE Emirates одержал свою пятую победу на туре.