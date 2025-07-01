Чемпионка Украины выступит на женской Джиро д'Италия

Лучшая велогонщица Украины Юлия Бирюкова выступит на женской супермногодневке Джиро д'Италия-2025.

Об этом сообщает пресс-служба ее команды Laboral Kutxa, которая опубликовала состав на гонку.

Помимо Бирюковой, на женской Джиро-2025 испанский коллектив Laboral Kutxa также представят Найя Амондараин, Лаура Томази, Арианна Фиданца, Усоа Осталоса, Ане Сантестебан и Аличе Ардзуффи.

Напомним, на прошлой неделе Бирюкова стала абсолютной чемпионкой Украины, выиграв как разделку, так и групповую гонку. Ранее украинка финишировала восьмой в общем зачете многодневки Тур Пиренеев. В мае текущего года Бирюкова уже участвовала в первом Гран туре сезона, Вуэльте.

Женская Джиро д'Италия-2025 состоится с 6 по 13 июля.