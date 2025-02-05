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Легендарный велогонщик пропал без вести

Олег Дідух — 5 февраля 2025, 19:36
Легендарный велогонщик пропал без вести
Оскар Фрейре
Getty Images

Легендарный испанский велогонщик Оскар Фрейре пропал без вести.

Об этом сообщает As.

48-летний испанец вышел из дома утром во вторник, 4 февраля, не взяв с собой ни ключей, ни телефона. С тех пор его никто не видел. В среду утром семья Фрейре обратилась в полицию.

Работники правоохранительных органов нашли автомобиль прославленного спортсмена, однако его самого в салоне не было. Поиски легенды велоспорта продолжаются.

Фрейре – чемпион мира 1999, 2001 и 2004 годов. Трижды (в 2004, 2007 и 2010 годах) выигрывал легендарную итальянскую однодневку Милан – Санремо. В 2005 году победил в общем зачете Тиррено-Адриатико, а в 2008 году выиграл спринтерский зачет Тур де Франс.

Профессиональную карьеру Фрейре завершил в 2012 году. В январе текущего года сын Оскара дебютировал в профессиональном велоспорте.

Ранее сообщалось о том, что чемпионат мира 2025 года по велоспорту могут перенести из Руанды в Швейцарию.

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