Макналти выиграл Тур Польши, мегатрансфер Эвенепула состоялся. Итоги недели в велоспорте

Гонка недели

4 - 10 августа - Тур Польши

К сожалению, уже далеко не впервые подведение итогов Тура Польши приходится начинать не с оценки спортивных перипетий, а с разговоров о травмах и безопасности гонщиков. За последние годы Тур Польши заработал себе репутацию гонки очень опасной. Именно здесь в 2019 году погиб Бьорг Ламбрехт, а в 2020 едва не отправился на тот свет Фабио Якобсен. Такого рода инцидентов с менее серьезными последствиями было немало, и обычно это было комбинацией обычного невезения и ошибок организаторов в подготовке трассы.

Не обошлось без серьезных травм и в этом году. Речь идет о завале на спуске под конец 3 этапа. В нем пострадали многие гонщики, в частности Поль Лапейра и Матиас Вачек, которые на тот момент занимали первые два места в общем зачете. И если Лапейра с двумя сломанными ребрами героически продолжал гонку, то Вачек, который недавно продлил контракт с Lidl Trek доконца 2029 года, с нее сошел. Его после 3 этапа доставили в больницу с сотрясением мозга и рассечением губы – пришлось накладывать швы.

Впрочем, серьезнее всего пострадал Филиппо Барончини из UAE Emirates: у него переломы ключицы, костей лица и шейного позвонка без неврологических осложнений. Бывшего чемпиона мира среди молодежи пришлось ввести в искусственную кому.

Даже если вынести за скобки травмы гонщиков, то, как организаторы вместе с комиссарами UCI довели 3 этап до конца, вызывает много вопросов. После того завала гонку решили остановить и дать рестарт за 15 км до финиша, нейтрализовав ее для общего зачета. Поздний отрыв таки был ликвидирован, и победу в спринте из пелотона одержал Бен Тернер.

Бен Тернер x.com/Tour_de_Pologne

Однако после финиша Bahrain Victorious протестовала против его победы. Они мотивировали это тем, что в момент остановки гонки Тернер отстал от пелотона и не должен был рестартовать в одно время с остальной основной группой. И с точки зрения спортивной борьбы все это действительно выглядело довольно сомнительно.

Лапейра, героически продолжавший гонку с двумя сломанными ребрами, удержать желтую майку на своих плечах не сумел. Более того: француз, выигравший второй этап, в последние два дня проиграл очень много и в итоге финишировал в общем зачете лишь 34-м. И вряд ли кто-то в него за это бросит камень.

Ну а победу в общем зачете одержал Брэндон Макналти. На 6 этапе он не сумел устоять под натиском впечатляющей поздней атаки Виктора Ланжелотти, однако на следующий день убедительно выиграл разделку, перехватив желтую майку.

UAE Emirates продолжают штамповать победы даже на гонках, на которые приезжает резервным составом. Суммарно в текущем сезоне как минимум одну победу одержали уже целых 20 гонщиков команды Мауро Джанетти – это повторение лучшего результата с 1990 года. Столько же было у той же UAE Emirates в прошлом году. И сейчас у команды есть еще немало времени, чтобы этот рекорд побить.

Брэндон Макналти Getty Images

В целом победа Макналти стала для UAE Emirates 72-й в текущем сезоне. В прошлом году было 81, и побить это достижение подопечным Джанетти вполне по силам. За последние 30 лет рекордными являются 87 побед Columbia HTC в 2009 году. Улучшить это достижение также возможно, хотя будет уже значительно труднее.

Ланжелотти благодаря впечатляющей победе на 6 этапе на заключительную разделку выходил в желтой майке лидера, однако индивидуальная гонка далась гонщику Ineos Grenadiers тяжело, и в итоговой генеральной классификации он отступил на 5 место.

Впрочем, Тур Польши-2025 в исполнении Ланжелотти в любом случае стал историческим: он стал первым гонщиком из Монако, победившим на гонке Мирового тура. Переход из скромной испанской Burgos BH в Ineos Grenadiers действительно позволил Виктору выйти на качественно новый уровень в карьере в солидном 30-летнем возрасте.

Виктор Ланжелотти x.com/Tour_de_Pologne

Вторым в общем зачете стал Антонио Тибери. Капитан Bahrain Victorious на 6 этапе несколько раз отчаянно атаковал еще на предпоследнем перевале, однако сбросить соперников так и не сумел – все-таки подъемы на Туре Польши для него недостаточно сложные. Так или иначе, итальянец продемонстрировал свою хорошую готовность к Вуэльте.

То же самое можно сказать и о его партнере по команде Пельо Бильбао, который дважды финишировал в топ-3 на этапах и в итоге стал девятым в общем зачете. Баскский ветеран также явно прибавил, хотя еще неделю назад на домашней Классике Сан-Себастьян выглядел откровенно плохо, в итоге вообще не добравшись до финиша.

Топ-3 генеральной классификации замкнул еще один итальянец, Маттео Собреро. Он, в отличие от Тибери, провел бледную и пассивную гонку, однако хорошая разделка при не слишком селективных групповых этапах - этого на нынешнем Туре Польши оказалось достаточно для подиума. Партнер Собреро по Red Bull Bora Дани Мартинес, наоборот, был довольно активным на холмистых этапах. Однако формы у звездного колумбийца по-прежнему нет: лишь 46 место в общем зачете.

Для еще одной звезды Red Bull Bora, Максима Вал Гилса, Тур Польши не задался с самого начала. Уже на первом этапе он упал, после чего провел в гонке еще два дня и сошел с дистанции. Неделю назад бельгиец попал на подиум Классики Сан-Себастьян. Казалось, Ван Гилс только начал выбираться из кризиса – и тут снова неудача.

Что касается партнеров Макналти по UAE Emirates, то Ян Кристен стал четвертым в общем зачете, а Рафал Майка – девятым. Поляк, который накануне старта Тура Польши объявил о завершении карьеры, очень хотел на прощание выиграть этап на домашней гонке, отчаянно атаковал на 6 этапе, однако победить так и не сумел.

Рафал Майка Instagram

Шестым в общем зачете стал Альберто Беттиоль, который был близок к победе на 5 этапе в Закопане. Однако его парную атаку с Яном Кристеном пелотон все же нейтрализовал.

Выиграл 5 этап Мэттью Бреннан, который, впрочем, пойти на общий зачет не сумел, хотя на отдельных этапах терпел рельеф очень неплохо. На чисто равнинном первом этапе британец удачно отработал на своего партнера по команде Олава Коойя, который в итоге одержал победу. А сам Бреннан, сдав смену, не совсем корректно отъехал в сторону, заблокировав Фернандо Гавирию, за что получил релегацию.

Мэттью Бреннан x.com/Tour_de_Pologne

Еще один талантливый спринтер, Поль Манье, без победы также не остался - он выиграл четвертый этап. А зеленую майку лучшего спринтера в итоге неожиданно завоевал Бен Тернер из Ineos Grenadiers, который оказался самым стабильным: 1 победа и 2 вторых места на этапах.

Дайджест новостей

– Самый громкий трансфер этого сезона уже состоялся: Red Bull Bora официально объявила о переходе Ремко Эвенепула. Финансовые детали сделки не разглашаются, однако много информации все просочилось в прессу. Поговаривают, что за расторжение контракта Red Bull Bora заплатит Soudal Quick Step значительно больше, чем 2 миллиона евро, о которых говорилось ранее.

Сам Эвенепул подписал трехлетний контракт, и будет зарабатывать около 8 миллионов евро в год с учетом бонусов. При этом, фиксированная часть зарплаты Ремко будет составлять 6-7 миллионов в год. Таким образом, Эвенепул станет вторым самым высокооплачиваемым гонщиком мира, после Тадея Погачара.

Прекрасная работа агентов Ремко: в прошлом году они на основании активного интереса Red Bull Bora выбили из Soudal Quick Step существенное повышение зарплаты для бельгийца, а теперь, менее чем через год, Эвенепул таки ушел в команду Ральфа Денка на еще более выгодных условиях.

Ремко Эвенепул x.com/LeTour

– А тем временем Soudal Quick Step полным ходом осваивает средства, полученные за трансфер Эвенепула. Команда продлила контракт с Луисом Верваке на 3 года, а также подписала Эдварда Планкарта из Alpecin Deceuninck, Дилана Ван Баарле из Visma Lease a Bike и Яспера Стуйвена из Lidl Trek.

– Венгр Аттила Вальтер в конце сезона перейдёт из Visma Lease a Bike в Bahrain Victorious, где получит более высокий статус и большую свободу действий. Алекс Кирш перейдет из Lidl Trek в Cofidis, а Свен Эрик Бистрьом – из Groupama FDJ в UnoX.

– Как и ожидалось, Unibet Tietema Rockets объявила о подписании звездного нидерландского спринтера Дилана Груневегена. Весомое усиление для проекта Баса Титемы, а вот для самого Груневегена явный шаг назад в карьере. Даже с ним команда не выглядит серьезным претендентом на вайлд-кард хотя бы на один из Гран туров.

– Переход Эвенепула в Red Bull Bora, как и ожидалось, поставил под большое сомнение будущее Приможа Роглича в команде. Словенцу придется либо уйти, либо смириться со значительным понижением статуса в команде. Примож точно не войдет в состав на Тур де Франс-2026, а на других Гран турах не получит статуса единоличного капитана.

Примож Роглич x.com/giroditalia

Невозможность участия Роглича в Туре объясняется и другими причинами. Недавно на немецком телеканале ADR Sportschau вышел материал, в котором рассказывается о том, что атмосфера в Red Bull Bora во время Тура-2025 была далека от гармоничной именно из-за Роглича, который вел себя слишком эгоистично и отказывался работать на Флориана Липовитца даже когда стало очевидно, что его шансы на подиум значительно выше.

Утверждается, что спортивные директора Red Bull Bora, Рольф Альдаг и Энрико Гаспаротто, были слишком лояльными к такому поведению Роглича. Мол, именно это и стало одной из главных причин их увольнения, о котором сообщалось на прошлой неделе.

Вместе с Эвенепулом из Soudal Quick Step в Red Bull Bora перейдет и спортивный директор Клас Лодевик. Еще одного спортивного директора немецко-австрийский проект переманит из Ineos Grenadiers. Речь идет о Заке Демпстере, чьей работой оказался недоволен Дэйв Брейслфорд, который вернулся на руководящую должность в британскую команду.

– Герейнт Томас планирует завершить свою карьеру на домашнем Туре Британии (2 – 7 сентября). Сразу после этого он получит должность гоночного директора в Ineos Grenadiers – то есть, главного из спортивных директоров. При всем уважении к Томасу, давать такую должность человеку без какого-либо опыта работы спортдиром – решение довольно сомнительное.

Герэйнт Томас instagram.com/geraintthomas86

– Энрик Мас вынужден досрочно завершить сезон, он не выступит на Вуэльте. У лидера Movistar – тромбофлебит. Зато подтвердил свое участие в Вуэльте-2025 один из героев Джиро, звездный спринтер Lidl Trek Мадс Педерсен.

Также ожидается выступление на Вуэльте Джулио Пеллиццари, для которого это будет уже второй Гран тур в сезоне. Red Bull Bora относится к своим талантам не так осторожно, как UAE Emirates, где существует четкое правило: не более одного Гран тура в сезоне для молодых гонщиков.

– Воут Ван Арт пропустит чемпионаты мира и Европы. Напомним, маршрут групповой гонки мундиаля в Кигали будет очень непростым по рельефу, и желание Погачара защитить свой чемпионский титул отпугивает от гонки все большее количество звезд.

– Джиро д'Италия-2026 будет стартовать в Болгарии. Учитывая еще и нынешний старт в Албании и регулярные визиты в Словению, "Корса роза" получает все более ощутимое балканское звучание.

Getty Images

– Бывший физиотерапевт Ineos Grenadiers Дэвид Роузмен, которого подозревают в распространении запрещенных препаратов, работал еще и в футбольном клубе Манчестер Юнайтед. Как известно, владелец Ineos Джим Рэтклифф стал акционером "Красных дьяволов", и привел в клуб бывшего генменеджера Ineos Grenadiers Дэйва Брейлсфорда. Тот, в свою очередь, перетянул в клуб и Роузмена.

– Появилось много конкретики относительно команды, которую планирует со следующего года запустить легендарный Джордж Хинкепи. Она будет называться Modern Adventure Pro Cycling и, несмотря на американскую лицензию, будет базироваться в Жироне.

x.com/dnlbenson

В состав команды войду 20-21 гонщик. По слухам, среди них будут такие люди как Лерри Вербасс (Tudor Cycling), Робин Карпентер (L39ION) и Йенсен Плоурайт (Alpecin Deceuninck).

–Тадей Погачар в очередной раз заговорил о том, что завершение его карьеры не за горами:

Тадей Погачар Getty Images

"Уже считаю годы до завершения карьеры. Я начал выигрывать рано, поэтому знаю, что бывают и сезоны, где ты побеждаешь меньше. Но я наверняка еще проеду несколько Тур де Франс, потому что команда вряд ли позволит мне не делать этого", – заявил словенец.

Если такие разговоры в последние дни Тур де Франс можно было списать просто на усталость Погачара, то сейчас все это звучит достаточно серьезно. Похоже, Тадей, который уже вписал свое имя в историю велоспорта золотыми буквами, начинает понемногу терять мотивацию.

Ну а пока что стало известно расписание гонок словенца до конца текущего сезона. Помимо групповой гонки чемпионата мира, он выступит и на чемпионате Европы. При чем, в разделках он участия принимать не планирует ни там, ни там. Также в календаре Погачара – канадские классики и Ломбардия.

– В СМИ появилась информация о том, что Ineos Grenadiers ведет переговоры с Оскаром Онли, чей контракт с Picnic PostNL действует до конца 2027 года. Максимально логичный шаг, о котором мы говорили еще по итогам Тур же Франс-2025.