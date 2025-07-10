Клэбо может перейти из лыжных гонок в велоспорт

Звездный норвежский лыжник Йоханнес Клэбо после олимпийского сезона-2025/26 может перейти в шоссейный велоспорт.

Об этом сообщает NeveItalia.

Клебо может подписать контракт с норвежской командой UnoX Mobility, которая в эти дни участвует в Тур де Франс-2025. Титульный спонсор команды, компания UnoX, является личным спонсором Клэбо.

Несколько дней назад сам лыжник в комментариях СМИ допустил возможность своего перехода в велоспорт.

"Сначала я должен выступить на Олимпиаде, а потом посмотрим и оценим, что нам стоит делать дальше. Присоединиться к команде UnoX Mobility может быть моей целью", – заявил Клэбо.

Впоследствии вероятный сенсационных переход прокомментировал и легенда норвежского велоспорта, чемпион мира 2010 года Тор Хушовд, который сейчас является генеральным менеджером UnoX Mobility.

"Клэбо – один из величайших спортсменов Норвегии. У него прекрасная выносливость и он очень силен ментально. Он очень близок к нашей команде и конкурентоспособен на велосипеде, я имел возможность убедиться в этом лично. Трудно сказать, что случится в будущем, впереди Олимпиада, на которой Йоханнес хочет выиграть много медалей. Сейчас он сосредоточен на этом, а потом увидим. В прошлом мы уже могли наблюдать за спортсменами, способными переходить из одного вида спорта в другой. Я бы сказал, что вероятность того, что такое случится с Клэбо – 50 на 50".

Клэбо – один из самых титулованных лыжников в истории, он является 5-кратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира. Недавно в велоспорте дебютировал пилот MotoGP Алеш Эспаргаро.