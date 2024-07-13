Погачар выиграл 14 этап Тур де Франс и увеличил отрыв в общем зачете

Словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Фаддей Погачар стал победителем 14 этапа Тур де Франс-2024.

Датчанин Йонас Вингегор с отставанием 39 секунд занял второе место. Третьим на финиш пришел бельгиец Ремко Эвенепул.

Это был горный этап с тремя подъемами. Пелотон стартовал в Атлантических Пиренеях (Новая Аквитания), Погачар прибыл на финиш в Верхних Пиренеях. Общий набор высоты – 4 километра.

Благодаря сегодняшней победе Погачар увеличил преимущество конкурентам в общем зачете.

Топ-7 Общего зачета Тур де Франс-2024 после 14 этапа

1. Фаддей Погачар (UAE Team Emirates)

2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +1:57

3. Ремко Эвенепул (Soudal-Quick Step) +2:22

4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +6:01

5. Карлос Родригес (Ineos Grenadiers) +6:09

6. Микель Ланда (Soudal-Quick Step) +7:17

7. Адам (UAE Team Emirates) +8:32