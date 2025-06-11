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Критериум Дофине. Эвенепул выиграл разделку и возглавил общий зачет

Олег Дідух — 11 июня 2025, 18:34
Критериум Дофине. Эвенепул выиграл разделку и возглавил общий зачет
Ремко Евенепул
instagram.com/remco.ev

Бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул стал победителем четвертого этапа престижной французской многодневки Мирового тура Критериум Дофине. Сегодня, 11 июня, гонщики преодолели индивидуальную гонку с раздельным стартом дистанцией в 17 км из Шарм-сюр-Рон в Сен-Пере.

Маршрут 4 этапа Критериума Дофине-2025
Маршрут 4 этапа Критериума Дофине-2025
criterium-du-dauphine.fr

Эвенепул опередил двух гонщиков Visma Lease a Bike – датчанина Йонаса Вингегора и американца Маттео Йоргенсона, которые проиграли ему 21 и 38 секунд соответственно. Звездный словенец Тадей Погачар из UAE Emirates показал четвертый результат.

Этот успех позволил Эвенепулу перехватить желтую майку лидера общего зачета Критериума Дофине. Сегодняшняя победа Ремко стала юбилейной, тысячной для Soudal Quick Step с момента создания команды в 2003 году.

Результаты четвертого этапа:

Общий зачет:

Вчера, 10 июня, третий этап выиграл Иван Ромео. В рамках 5 этапа завтра гонщики преодолеют 183 км холмистой дистанции из Сен-Приста в Макон.

Ремко Евенепул

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