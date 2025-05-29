Джиро д'Италия. Денц победил из отрыва, Аюсо сошел

Немецкий велогонщик команды Red Bull Bora Нико Денц стал победителем 18 этапа Джиро д'Италия-2025. В четверг, 29 мая, гонщики преодолели 144 км большей части равнинной дистанции из Морбеньо в Чезано Мадерно.

Маршрут 18 этапа Джиро д'Италия-2025 giroditalia.it

Денц благодаря поздней атаке с отрыва более чем на минуту опередил итальянца Мирко Маэстри из команды Polti и бельгийца Эдварда Планкарта из Alpecin Deceuninck.

Пелотон финишировал с отставанием в 13 минут и 51 секунду. Никаких перестановок в верхушке общего зачета не произошло - розовую майку лидера сохранил победитель 17 этапа, мексиканец Исаак Дель Торо из UAE Emirates. Его партнер по команде Хуан Аюсо сегодня сошел с гонки.

Результаты 17 этапа:

Общий зачет:

В пятницу и субботу участников Джиро ждут два решающих с точки зрения общего зачета этапа. Завтра, 30 мая, гонщики преодолеют 166 км горного маршрута из Бьеллы до Шамполюка.