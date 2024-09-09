Вуэльта-2024: невероятная борьба в генеральной классификации и величие Роглича

Накануне, 8 сентября, завершилась одна из трех самых престижных шоссейных многодневных велогонок в мире — Вуэльта Испании. Наряду с Джиро д’Италия и Тур Де Франс она входит в Гранд-тур — самый престижный в шоссейном велоспорте. Нынешняя велогонка стала 79-й в истории Вуэльты, и испанская гонка является самой "молодой" среди трех престижных велогонок в мире. Так, Джиро в этом году состоялся в 107-й раз, а Тур — в 111-й.

Нынешняя гонка отличалась тем, что во второй раз в истории (после 1997 года) стартовала в соседней Португалии. В целом же это был пятый старт Вуэльты за пределами Испании. При этом Англиру и Пиренеи, две ключевые горные вершины маршрута 2023 года, отсутствовали в 2024-м году. В то же время, во всем маршруте был только один равнинный этап, и горы снова заняли центральное место в гонке.

Не произошло сенсации и в спортивном плане — гонку в четвертый раз в своей карьере выиграл Примож Роглич. А если провести параллели с Джиро и Туром, то, можно сказать, что словенский велоспорт сейчас плотно оккупировал ведущие позиции в мире. Ведь первые две гонки Гранд-тура-2024 также выиграл словенец — Тадей Погачар. А вот Рогличу вновь не было равных именно на Вуэльте.

Возвращение Приможа

У Роглича была серия на Вуэльте в 2019-2021 годах, когда он трижды подряд выиграл испанскую часть Гранд-тура .А с учетом того, что в 2021-м году он выиграл еще и золото Олимпийских игр Токио-2020 в шоссейной гонке, то этот период можно назвать звездным часом в карьере спортсмена. Также он становился победителем Джиро в 2023-м году, а на Тур де Франс входиол в тройку призеров.

Примож Рогліч Getty images

Пожалуй, для "полного счастья" гонщику не хватает победы в общем зачете именно во французском Туре, а также золотой медали чемпионата мира. Эта гонка, также как и олимпийская шоссейная гонка, проходит в один день. И в 2017-м году Роглич стал серебряным призером чемпионата мира, проиграв только Тому Дюмулену из Нидерландов, но проиграв почти минуту – 57,79 секунды.

Возвращаясь к Вуэльте, стоит сказать, что победой в нынешнем году Роглич сравнялся по числу титулов с испанцем Роберто Эрасом – по 4 титула чемпиона Вуэльты. И если Эррас свои титулы выигрывал в "нулевых" (2000, 2003-2005), и уже давно находится на заслуженном отдыхе, то Роглич уже в следующем году может стать единолично самым титулованным спортсменом на Выэльте. Для этого ему, "всего ничего", надо выиграть пятый титул . А учитывая возраст и форму гонщика, он вполне может это осуществить.

Фавориты перед стартом

Между тем, перед стартом нынешней гонки Роглич был далеко не главным фаворитом самой престижной испанской гонки. После трех лет доминирования ан Вуэльте, он, казалось ,потерял интерес к именно этой гонке и переключился на две другие – Тур и Джиро, которую он выиграл в прошлом году. Таким образом, перед сезоном-2024 непокоренным оставался один Тур, но эта гонки проходит в конце июня-июле и у гонщиков было время для того, чтобы восстановиться.

Роглич же, в Туре-2024, максимум, финишировал третьим на 7-м этапе и был 4-м в генеральной классификации после 11 этапов. Но, на 13-м случился срыв, Роглич выбыл из Топ-10 и уже не мог составлять конкуренцию своему не менее титулованному соотечественнику Погачару. Как и другим гонщикам на трассах Пятой республики.

Тадей Погачар Getty Images

Видимо, с той поры, Роглич и стал внутренне морально готовиться к Вуэльте. К тому же, у Приможа были счеты и с Вуэльтой в целом, и с Ремко Эвенепулом и Сеппом Куссом, по отдельности. Ведь именно они выиграли генеральную классификацию Вуэльты в 2022-2023 годах. А судя по настрою Роглича на нынешней гонке, те поражения его все-таки задели. Напомним, что Роглич не вышел на старт 17 этапа Вуэльты Испании-2022.

Трёхкратный победитель испанского Гранд-тура шёл вторым в генеральной классификации, уступая лидеру, Ремко Эвенепулу 1 минуту 26 секунд, но упал на финальных метрах 26 этапа после атаки на подъеме. А в 2023-м Рогли выиграл 17-й этап гонки, поднявшись в генеральной классификации на 3-е место, но выше подняться так и не смог.

Таким образом, у Роглича появились два прямых конкурента, которые, как ему казалось, прибирают к рукам его "собственность" - титул победителя Выэльты. И в этом году он смог совершить камбэк, вернув все на свои места.

Борьба с австралийцем

Вместе с тем, в этом году у Роглича появился другой конкурент и тем интереснее, было следить за Вуэльтой-2024. Если поначалу это были "случайные" лидеры, вроде Брэндона Макналти и Ваута Ван Арта, то после того как Роглич, наконец, захватил лидерство (4-5 этапы), у него появился оппонент посерьезнее. Австралиец Бен О’Коннор в прекрасном стиле выиграл 6-й этап нынешней гонки и прочно и надолго встал во главе генеральной классификации.

28-летний австралиец ранее ограничивался победами, максимум, на одном этапе, гонок Гранд-тура. И если на Джиро-2020 и Туре-2021 это был первый, по сути, ничего не значащий этап, то на Вуэльте-2024 это был 6-й этап, проходивший уже в горах. И победа на этом этапе позволила О’Коннору держать лидерство на протяжении долгих 13 этапов, до 18-го включительно.

Обычно, такие победы становятся ключевыми, а победитель гонки уже предопределен. Но, как оказалось, не в этом случае. О’Коннор оказался слишком неопытен, а главным соперником у него был Роглич, который вознамерился во что бы то ни стало отобрать титул чемпиона в этом году.

Ключевым в этом году стал 19-й этап, между городами Логроньо и Монкальвильо, который Роглич выиграл с солидным отрывом от соперников. Преимущество над вторым-третьим французом Гюдо и датчанином Скельмосе составило 46 секунд. А австралиец явно был не готов к такому повороту событий и не попал даже в топ-10.

Прімож Рогліч Getty Images

В итоге, минимальное преимущество в 5 секунд, перед началом 19-го этапа, превратилось для О’Коннора после гонки в отставание в 1 минуту и 54 секунды. Фактически, не отыгрываемое, за оставшиеся два равнинных этапа. К тому же, Роглич контролировал ситуацию и на 20-м этапе пришел к финишу в призовой тройке, отстав от победителя этапа ирландца Эдварда Данбара на 10 секунд, но увеличив преимущество над О’Коннором до 2 минут и 02 секунд. И перед последним этапом гонщикам надо было проехать 24,6 км. по Мадриду, уже все было предрешено.

"Я старался мотивировать себя"

После финиша последнего этапа гонки Роглич выглядел усталым, но неимоверно счастливым:

"Приятно стать обладателем рекорда по количеству побед на Вуэльте. Сегодня я хотел отфинишировать, было тяжело, но все прошло хорошо, и я счастлив. Я видел выступление Штефана Кюнга (швейцарского велогонщика, который выиграл последний этап – Ред.). Все знают, насколько он силен на таких плоских разделках. Тем не менее, я старался мотивировать себя, иначе было бы еще тяжелее. Так что я поднажал, было тяжело. Я хочу поздравить его, он великолепно проехал. Сегодня он был невероятно силен.

Прімож Рогліч Getty Images

Что касается меня, я наслаждаюсь. У меня нет слов, невероятно, что гонщики Словении выиграли все три Гранд-тура в 2004 году. Это потребовало огромных жертв, и не только от меня. Моя семья, все, кто вокруг меня, все мы многим жертвуем ради такой победы. Я просто счастлив, что смог ее одержать. Да, неплохо было бы взять и пять побед на Вуэльте. (смеется). Побед никогда не бывает достаточно. Но четыре – это уже невероятно круто".

В свою очередь, генеральный менеджер команды Red Bull - BORA – hansgrohe Ральф Денк отметил:

"Для нас это очень важный момент. За 15-летнюю историю нашей команды мы всего лишь второй раз выиграли Гранд-тур. Помимо стабильных результатов Приможа я особенно доволен отличной работой команды в целом. Эти три недели для нас прошли как на американских горках, но ребята ни разу не сомневались, что в Мадриде мы будем в красной майке (красную майку получает лидер гонки – Ред.). Сегодня экстраординарный день, и мы упорно работаем над тем, чтобы такие дни стали нашим новым стандартом".

"Вуэльта-2024" ушла в историю – гонка подарившая немало ярких эмоций и невероятную борьбу между Рогличем и О’Коннором. Что будет в следующем году? Австралиец стать на год старше, опытнее, мудрее, прежде всего в тактическом плане. А Роглич будет все таким же великим и ненасытным до больших побед. Тем более интересным и непредсказуемым будет их противостояние в 2025-м…

Кирилл Стадниченко для Чемпиона

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