Северный ад. Анонс "Королевы классик" Париж – Рубэ

В воскресенье, 13 марта, сезон весенних классик достигнет своего апогея. На севере Франции состоится третий Монумент велосезона, самая престижная однодневка мира – Париж – Рубэ, которую недаром называют "Королевой классик".

Впрочем, более известным является другое прозвище – "Северный ад", которое раскрывает суть самой гонки. Спортсменов ждут 259 км дистанции с 30 секторами брусчатки суммарной дистанцией в 55,3 км. При этом, от Тура Фландрии, главной "изюминкой" которой являются покрытые брусчаткой подъемы, Париж – Рубэ отличается очень заметно.

Читайте также : Как понять шоссейный велоспорт? Гайд для начинающих

В отличие от главной бельгийской классики, Париж – Рубэ – гонка абсолютно равнинная. Однако это ни в коем случае не делает ее проще. Брусчатка, которая встречается на пути гонщиков на Париж – Рубэ – значительно старее и разбитее, чем фламандская, и преодолевать ее значительно сложнее. А тот факт, что эту брусчатку приходится проходить не в подъем, а на равнине на высоких скоростях, делает гонку невероятно опасной. Все это требует особых технических навыков и физических характеристик, которыми даже среди гонщиков топ-уровня обладают единицы.

Проколы, поломки велосипедов, падения, травмы, пыль, грязь, кровь, сломанные кости – свое прозвище "Северный ад" эта культовая гонка получила не просто так. 259 км дистанции Париж – Рубэ – невероятно сложное испытание, однако главные звезды мирового велоспорта готовы проходить сквозь эту пытку ради заветной победы.

x.com/hautsdefrance

При этом, Париж – Рубэ – гонка абсолютно уникальная. Тур Фландрии является вершиной целой серии фламандских классик, схожих по своей природе. Они позволяют в гоночном режиме адаптироваться к такому сложному и специфическому испытанию, как преодоление покрытых старинной брусчаткой подъемов. Точно так же, как серия грунтовых турниров в теннисе позволяет подготовиться к Ролан Гаррос. А гонок с равнинной брусчаткой, похожих по своей природе на Париж – Рубэ, в календаре Мирового тура просто нет: подготовиться к такому опасному испытанию в соревновательном режиме невозможно.

"Северный ад" – гонка эпическая сама по себе, однако дожди делают ее еще сложнее: еще больше грязи, еще больше падений на скользкой брусчатке, львиная доля которой была уложена еще в наполеоновские времена. Звезды мирового велоспорта, покрытые толстым слоем болота, борются за желанную победу на Париж – Рубэ – эпические кадры, которые любой фанат велоспорта ежегодно мечтает увидеть, в то время как сами гонщики молятся на "сухую" гонку. В ХХІ веке небесная канцелярия по большей части милостива к спортсменам. После двух подряд дождливых Париж – Рубэ в 2001 и 2002 годах лишь однажды "Северный ад" состоялся в условиях осадков – в 2021 году, когда из-за пандемии коронавируса гонку перенесли с апреля на октябрь. И в этом году синоптики дают довольно высокую вероятность того, что во время "Северного ада" будут осадки.

x.com/parisroubaix

Еще одна особенность Париж – Рубэ – неконтролируемость. Фактор тактики здесь играет невероятно важную роль – большую, чем на любом другом Монументе. Если ты физически сильнейший или располагаешь лучшей командой в пелотоне – победу тебе никто не гарантирует. И дело здесь не только в повышенном риске форс-мажоров вроде падений или проколов.

Вести в пелотоне слаженное преследование лидирующих групп на Париж – Рубэ значительно сложнее, чем на любой другой гонке. Каждый сектор брусчатки – это внушительная селекция. Пелотон просеивается, грегари топовых команд отстают от основной группы.

После этого перед топ-фаворитами появляется дилемма: либо сбавлять скорость и ждать возвращения своих помощников, либо пытаться кооперироваться между собой уже теми гонщиками, которые остались впереди. А на самых престижных однодневках главным фаворитам редко удается найти общий язык и слаженно работать на преследование отрыва дня.

Именно поэтому на Париж – Рубэ ранние беглецы значительно чаще, чем на других Монументах, занимают в итоге высокие места или даже одерживают победы. И каждый год борьба за право попасть в отрыв дня на "Северном аду" очень напряженная. Здесь отрывы никогда не бывают выставочными: сюда часто пытаются попасть фавориты второго-третьего эшелонов.

x.com/parisroubaix

Именно поэтому фактор тактики на Париж – Рубэ настолько важен. Фаворитам и их спортивным директорам приходится на ходу искать ситуативные союзы с прямыми конкурентами, пытаться засылать в неожиданные ранние атаки своих гонщиков. Даже несмотря на то, что в современную эпоху Монументы стали более селективными, а топ-фавориты побеждают чаще, чем прежде, в "Северном аду" всегда ценятся команды, у которых есть не один, а несколько потенциальных претендентов на высокие места.

Здесь нужно уметь раскладывать яйца по разным корзинам, вести гонку проактивно и постоянно отправлять кого-то из своих гонщиков в ранние атаки. И надеяться на то, что преследователи не скооперируются, отпустив твоего спортсмена за победой. В таких обстоятельствах иметь несколько потенциально победных опций лучше, чем поставить все одного-единственного капитана, который к тому же может в любой момент упасть или проколоться.

История и факты

– Впервые в истории Париж – Рубэ была проведена в 1896 году: эта гонка старше всех трех Гран туров и всех Монументов за исключением Льеж – Бастонь – Льеж. Гонка не проводилась только в годы Первой (1915 – 1918) и Второй (1940 – 1942) мировых войн, а также в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В этом году гонка пройдет в 122-й раз в истории.

– Первым победителем Париж – Рубэ стал немец Йозеф Фишер. Следующей немецкой победы в "Северном аду" пришлось ждать 119 лет – до 2015 года, когда триумфовал Джон Дегенкольб.

– Рекордсменами по количеству побед на Париж – Рубэ являются два бельгийских гонщика – Роджер Де Фламинк и Том Боонен. Де Фламинк свои победы одержал в 1972, 1974, 1975 и 1977 годах. Победы Боонена еще свежи в памяти многих фанатов велоспорта со стажем: Том побеждал в 2005, 2008, 2009 и 2012 годах.

Том Боонен x.com/parisroubaix

– Единственным гонщиком в истории, который выигрывал Париж – Рубэ трижды подряд, является Франческо Мозер. Именно легендарный итальянец в 1978 – 1980 годах прервал эпоху доминирования Де Фламинка. В первых двух случаях вторым финишировал именно великий бельгиец по прозвищу "Цыган".

– Чаще всего Париж – Рубэ выигрывали бельгийцы – 57 раз. Хозяева, французы, выигрывали домашнюю гонку 28 раз, последний раз – в далеком 1997 году усилиями Фредерика Гедона. 14 побед на счету представителей Италии.

– Самым молодым победителем Париж – Рубэ в истории является француз Альбер Шампьон. В 1899 году он победил в возрасте 20 лет и 11 месяцев. Самая возрастная победа также принадлежит Франции: Жильбер Дюкло-Лассаль в 1993 году в возрасте 38 лет и 8 месяцев.

– В ранние годы существования Париж – Рубэ разрывы на гонке были огромными. Если брать период после Второй мировой войны, то наибольшее преимущество победителя над вторым местом – 5 минут и 21 секунда, которые Эдди Меркс в 1970 году выиграл у все того же Де Фламинка.

Эдди Меркс x.com/parisroubaix

– Украинцы Париж – Рубэ не выигрывали никогда. Ближайшим к победе был Андрей Чмиль в 1995 году. Тогда он занял второе место, проиграв лишь Франко Баллерини. Чмиль в течение карьеры выступал под 4 разными флагами – СССР, Молдовы, Украины и Бельгии. Годом ранее, в 1994 году, он Париж – Рубэ выиграл, однако на тот момент Андрей еще представлял Молдову.

Маршрут

Наряду с Милан – Сан Ремо, Париж – Рубэ – самый стабильный из Монументов в плане маршрута. Уже несколько десятилетий изменения в маршрут гонки если и вносятся, то лишь косметические. Все ключевые участки трассы остаются на своих местах уже не один десяток лет, и превратились в культовые локации, которые любой поклонник велоспорта со стажем знает как свои пять пальцев, даже если физически ни разу там не бывал.

Начиная с 1977 года гонка неизменно стартует в северном пригороде Парижа, Компьене. В 1966 – 1976 годах в качестве места старта фигурировал Шантийи, до 1966 году гонка начиналась непосредственно в Париже.

Маршрут Париж - Рубэ-2025 paris-roubaix.fr

В 2025 году дистанция Париж – Рубэ составит 259 км с 30 секторами брусчатки, или, как называют её сами французы, "паве". Все сектора пронумерованы, при чем, в обратном порядке: сектор, который первым встретится на пути гонщиков, имеет 30-й порядковый номер, 1-й присвоен сектору, который расположен ближе всего к финишу.

Все сектора брусчатки расположены на последних двух третях дистанции. Впервые на "паве" гонщики заедут только через 97,3 км после старта.

Всем секторам присвоена та или иная категория сложности, которая обозначается звездочками. 1 звезда – очень простой сектор, 5 звезд – максимальной степени сложности. Ключевыми факторами для оценки степени сложности являются разбитость брусчатки и длина сектора.

На Париж – Рубэ-2025, как и в предыдущие годы, будет три 5-звездочных и шесть 4-звездочных секторов. Причем, каждый из 5-звездочных секторов идет в связке с 4-звездочным, расположенным перед ним.

Список секторов брусчатки Париж - Рубэ-2025

Наиболее культовой локацией Париж – Рубэ является первый из трех 5-звездочных секторов – Аренбергская траншея, расположенная в одноименном лесу. Ей предшествует 4-звездочный сектор дистанцией 2500 метров Авелуи – Вальер.

Гонщики въезжают в Аренбергский лес за 96 км до финиша. Этот сектор представляет собой длиннющую прямую дистанцией в 2300 метров, покрытую очень разбитой брусчаткой, преодоление которой всегда связано с высокими рисками падений, проколов и поломок велосипедов.

Самым опасным моментом всегда был въезд в Аренбергский лес. Поскольку этот сектор преодолевается еще на довольно ранней стадии гонки, пелотон в этот момент обычно еще большой. Сама траншея довольно узкая, поэтому, оказавшись в глубине группы, гонщик рискует не иметь возможности ответить на атаку соперника или быть отсеченным завалом.

Именно поэтому позиционная борьба на въезде в Аренбергский лес всегда невероятно напряженная и опасная: завалы в начале сектора всегда были привычным явлением. Добавляют опасности еще несколько факторов. Первый – это то, что сам Аренбергский лес преодолевается в небольшой спуск, поэтому скорости здесь всегда очень высокие. Влетают гонщики на сектор по прямой на высокой скорости, при этом, в момент перехода с асфальта на брусчатку идет сужение дороги.

Большое количество гонщиков в пелотоне, пересечение железнодорожного пути, высокая скорость на входе в сектор и во время его преодоления, сужение дороги – все это создает просто идеальный шторм из факторов, способствующих завалам. И в прошлом году организаторы наконец-то начали задумываться над тем, как снизить уровень опасности на входе в Аренбергский лес.

Первое решение было разработано на скорую руку и выглядело, мягко говоря, не слишком удачным. Перед самым въездом в траншею гонщиков пустили шиканой для того, чтобы погасить скорость. Учитывая резкость и ширину шиканы, выглядело все это откровенно нелепо. Как ни странно, избежать завалов на въезде в Аренбергский лес удалось, однако организаторы понимали, что это скорее случайность, чем их заслуга.

И в этом году они нашли лучшее решение для того, чтобы погасить скорость на входе в траншею. За несколько сотен метров до начала сектора гонщики съезжают с центральной улицы (Авеню Мишеля Ронде) на боковую дорогу Ру де Круа. На центральную дорогу спортсмены вернутся перед пересечением железнодорожного пути. Выглядит значительно лучше, чем прошлогодняя шикана, хотя состояние дороги на Ру де Круа остается загадкой.

paris-roubaix.fr

Аренберг находится слишком далеко он финиша, чтобы стать местом решающей атаки. Однако здесь всегда происходит просев и ряд гонщиков навсегда теряют шансы на победу. В Аренберге гонку невозможно выиграть, однако проиграть – запросто.

Следующий ключевой участок гонки начинается за 55 км до финиша. Сначала гонщики преодолевают 4-звездочный сектор Оши-лез-Орши (2700 м), через 5 км после него – второй пятизвездочный, Монс-ан-Певель (3000 м). На этих секторах уже возможны атаки топ-фаворитов, начинается открытая битва за победу.

Третья и решающая связка начинается за 21 км до финиша. Сначала – 4-звездочный Камфен-ан-Певель (1800 м), затем – 5-звездочный Карфур де л'Арбр (2100 м). Именно здесь чаще всего решается судьба Париж – Рубэ. После этого гонщиков ждут лишь три довольно простых сектора брусчатки: Грузон, Вильер – Эм и символический 1-звездочный сектор в самом городе Рубэ.

После него гонщики выезжают на легендарный старомодный велодром имени Андре Пертье, который принимает финиш гонки с 1943 года с перерывом в 1986 – 1988 годах. Полтора круга на треке – и долгожданный финиш, где победителя уже ждет заветный трофей в виде обработанного камня с одного из секторов брусчатки, которые гонщики только что преодолевали.

x.com/A_ParisRoubaix

Действующие лица

Топ-фавориты

Круг топ-фаворитов Париж – Рубэ по сути такой же, как и неделю назад на Туре Фландрии, однако диспозиция внутри этого узкого круга избранных будет несколько отличаться. Как и неделю назад на Ронде, защищать чемпионский титул будет Матье Ван дер Пул, который выигрывал Париж – Рубэ в предыдущие два года.

Матье Ван дер Пул x.com/UCI_cycling

Неделю назад это завершилось довольно болезненным поражением от Тадея Погачара, однако в "Северном аду" у Ван дер Пула шансы на успех значительно выше: на равнинной брусчатке бороться с гениальным словенцем ему будет гораздо проще, чем на фламандских хеллингенах.

Еще один весомый фактор – наличие в составе Alpecin Deceuninck вице-чемпиона двух предыдущих версий Париж – Рубэ, Яспера Филипсена. Наличие такого сильного второго номера с таким классным финишным спринтом дает команде просто невероятную ширину тактического маневра и заставляет соперников действовать более активно. А роль тактики на Париж – Рубэ, как уже было сказано выше, колоссальная. Кроме этого, выйдут на старт в составе Alpecin Deceuninck и вице-чемпион Париж – Рубэ 2018 года Сильван Диллье и Кейден Гроувз, который в текущем сезоне очень долавший как однодневщик.

Погачар в текущем сезоне дебютирует на Париж – Рубэ. Словенец очень долго колебался относительно выступления в "Северном аду" и решил проехать эту легендарную гонку только после удачной тренировочной сессии на местных дорогах в начале марта. Хотя, возможно, все это было лишь хорошо спланированным спектаклем, а на самом деле решение ехать "Королеву классик" было принято гораздо раньше.

Фактор опыта на Париж – Рубэ играет огромную роль, однако статус дебютанта точно не вычеркивает Погачара из числа топ-фаворитов. Хотя бы потому, что это Тадей Погачар – абсолютный гений современного велоспорта. Да и опыт прохождения равнинной брусчатки на севере Франции у него уже есть, при чем, успешный.

Тадей Погачар x.com/parisroubaix

В 2022 году в маршрут 5 этапа Тур де Франс были включены секторы брусчатки, и Погачар устроил на них впечатляющую демонстрацию силы, сбросив в определенный момент всех соперников. Тадей уже доказал свою способность сильно выступать на равнинной брусчатке, да и с 2022 года как классик он прибавил просто колоссально. Поэтому статус Погачара как одного из топ-фаворитов вполне заслужен.

При этом, команда в распоряжении у словенца также очень сильная. В составе UAE Emirates выйдет на старт вице-чемпион Париж – Рубэ-2019 Нильс Политт, который в прошлом году финишировал здесь четвертым. Также будет помогать словенскому капитану вице-чемпион Париж – Рубэ 2021 года Флориан Вермеерш.

Присутствует в составе и Тим Велленс, хотя здесь он будет менее эффективным помощником, чем на домашних фламандских дорогах. В целом состав UAE Emirates сильный, однако столь сильного и статусного второго номера, как Филипсен у Alpecin Deceuninck, у них нет. Поэтому, с тактической точки зрения команда Погачара будет менее гибкой и более зависимой от своего словенского капитана.

На Париж – Рубэ больше шансов противостоять Погачару имеет и Мадс Педерсен, который в прошлом году замкнул на этой гонке топ-3. Будут у Lidl Trek и альтернативные варианты - звездный спринтер Джонатан Милан и Яспер Стуйвен, который на прошлой неделе на Туре Фландрии провел одну из лучших гонок в своей карьере.

Мадс Педерсен Getty Images

Воут Ван Арт на Туре Фландрии стал четвертым, в очередной раз показав свои проблемы с финишным спринтом. Тем не менее выступление капитана Visma Lease a Bike на бельгийской гонке вселило немало оптимизма перед Париж – Рубэ. Речь идет, прежде всего, о том, что на Туре Фландрии он лучше выглядел именно на пологих хеллингах, а не крутых. По логике вещей, на равнинной брусчатке северной Франции все должно быть еще лучше.

Альтернативой Ван Арту в составе Visma Lease a Bike будет неожиданный победитель Париж – Рубэ 2021 года Дилан Ван Баарле. Хотя в последние годы голландец далек от формы, которая принесла ему тот громкий успех.

Еще один гонщик, которому Париж – Рубэ точно подходит лучше, чем Тур Фландрии – Филиппо Ганна. Тем более, что звездный итальянец будет не единственной надеждой Ineos Grenadiers. Кроме него, выйдет на старт Джошуа Тарлинг, которого вполне можно ждать в последнем отрыве дня.

Другие претенденты

Специфика Париж – Рубэ ни в коем случае не позволяет списывать со счетов фаворитов второго или третьего эшелонов. К этой категории можно отнести дуэт из Quick Step – третьего призера 2019 года Ива Лампарта и звездного спринтера Тима Мерлира. Может заехать в топ-10 ветеран Оливер Насен, хотя более опасным соперником в составе Decathlon Ag2r может стать швейцарский раздельщик Штефан Биссеггер.

Тим Мерлир Getty Images

Впрочем, у его соотечественника Штефана Кюнга из Groupama FDJ опыта и класса как у северного классика гораздо больше, в 2019 году он уже заезжал на подиум "Северного ада", и при определенном стечении обстоятельств вполне может повторить тот успех.

Без ярко выраженного капитана приехала на Париж – Рубэ Red Bull Bora. Побороться за высокие места могут три новичка команды – нидерландские братья Мик и Тим Ван Дейке, а также испанец Ойер Ласкано, который зарекомендовал себя сильным однодневщиком в Movistar.

В составе его бывшей команды поедет Париж – Рубэ другой испанец - Иван Гарсия Кортина. На прошлой неделе он заехал в топ-10 на Туре Фландрии, и вполне может как минимум повторить тот успех. За плечами у Матея Мохорича лишь одно сильное выступление в "Северном аду" – 5 место в 2022 году. Впрочем, столь классного однодневника в любом случае не стоит списывать со счетов.

x.com/BHRVictorious

В составе Intermarche Wanty выступит лучший спринтер прошлогоднего Тур де Франс Биньям Гирмай, однако его шансы на Париж – Рубэ не слишком высоки. Тур Фландрии ему подходит лучше, однако в прошлое воскресенье эритреец занял лишь 35 место. Более интересным вариантом в составе Intermarche Wanty является Лауренц Рекс, который уже заезжал в топ-10 на Париж – Рубэ два года назад. В этом году из всей серии фламандских классик лучше всего он выступил именно на Гент – Вевельгем (10 место) – той из гонок, которая наиболее похожа на Париж – Рубэ.

Интересный состав привезла и норвежская UnoX. Капитаном будет прославленный Александер Кристофф, которому вполне по силам заехать в топ-5, даже несмотря на то, что на Париж – Рубэ его результаты значительно хуже, чем на Милан – Сан Ремо или Туре Фландрии. Будут в составе UnoX и несколько опасных темных лошадок вроде Йонаса Абрахамсена или сенсационного победителя Омлооп Хет Нюсблад Сорена Вереншольда. Кого-то из них можно ждать в раннем отрыве дня.

Французские болельщики будут держать кулаки за Антони Туржи из Total Energies, хотя вице-чемпион Милан – Сан Ремо-2022 свои лучшие результаты на Монументах демонстрирует на "Классичиссиме" и Туре Фландрии. Также не следует списывать со счетов прославленного ветерана Арно Демара, который возвращается в "Северный ад" после трехлетнего перерыва.