Уоррен недоволен действиями Дюбуа после реванша Усик – Фьюри
Даніель Дюбуа
Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), недоволен действиями своего клиента после боя Усик – Фьюри.
Об этом он сказал в комментарии BoxNation.
"Я не ожидал, что Даниэль после боя схватит микрофон и вызовет Усика на реванш. Мне это не понравилось. Но он сделал это, как многие боксеры прошлого.
Но это не было хорошее время для этого. Даниэля ждет тяжелое сражение в феврале против Паркера, он должен думать только об этом. Дальше посмотрим, что произойдет", – сказал Уоррен.
Напомним, после объявления победителя на ринг поднялся Даниэль Дюбуа и призвал Усика провести реванш – украинец согласился.