Уоррен недоволен действиями Дюбуа после реванша Усик – Фьюри

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), недоволен действиями своего клиента после боя Усик – Фьюри.

Об этом он сказал в комментарии BoxNation.

"Я не ожидал, что Даниэль после боя схватит микрофон и вызовет Усика на реванш. Мне это не понравилось. Но он сделал это, как многие боксеры прошлого.

Но это не было хорошее время для этого. Даниэля ждет тяжелое сражение в феврале против Паркера, он должен думать только об этом. Дальше посмотрим, что произойдет", – сказал Уоррен.