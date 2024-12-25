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Уоррен недоволен действиями Дюбуа после реванша Усик – Фьюри

Руслан Травкін — 25 декабря 2024, 07:30
Уоррен недоволен действиями Дюбуа после реванша Усик – Фьюри
Даніель Дюбуа
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Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), недоволен действиями своего клиента после боя Усик – Фьюри.

Об этом он сказал в комментарии BoxNation.

"Я не ожидал, что Даниэль после боя схватит микрофон и вызовет Усика на реванш. Мне это не понравилось. Но он сделал это, как многие боксеры прошлого.

Но это не было хорошее время для этого. Даниэля ждет тяжелое сражение в феврале против Паркера, он должен думать только об этом. Дальше посмотрим, что произойдет", – сказал Уоррен.

Напомним, после объявления победителя на ринг поднялся Даниэль Дюбуа и призвал Усика провести реванш украинец согласился.

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