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Чемпион Бокс Усик - Фьюри 2

Усик: Следующий бой с Фьюри будет лучше предыдущего

Олексій Погорелов — 3 декабря 2024, 09:25
Усик: Следующий бой с Фьюри будет лучше предыдущего
Олександр Усик
Instagram Олександра Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик (22-0, 14 КО) заверил, что реванш с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) понравится фанатам еще больше, чем их предыдущая встреча.

Об этом 37-летний украинец заявил во время интервью DAZN Boxing.

Усик и Фьюри встретились за столом и обменялись любезностями.

"Удачи в тренировочном лагере, хорошо готовься и надеюсь, что ты все отлично пройдешь, и мы проведем отличный бой", - сказал Тайсон.
"Тебе того же. Пожалуйста, осторожнее. Потому что это был отличный бой", - ответил Александр.

Ведущий интервью спросил чемпиона, будет ли следующий бой лучше предыдущего, на что Усик ответил: "Да".

Реванш за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и WBC между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее стал известен полный кард вечера бокса 22 февраля 2025 года, главным событием которого станет реванш Артура Битербиева и Дмитрия Бивола.

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