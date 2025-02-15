Синнер дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
Первая ракетка мира Янник Синнер получил дисквалификацию от WADA из-за нарушения антидопинговых правил на срок с 9 февраля по 4 мая.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Теннисист достиг соглашения с агентством, чтобы избежать более длительного отстранения. В противном случае, WADA могла обратиться с апелляцией в CAS.
В своем вердикте WADA признала, что Янник не намеревался "обманывать спорт", а использованный препарат не повлиял на спортивные результаты теннисиста. Впрочем, по словам агентства, спортсмен несет ответственность за халатное отношение к ситуации со стороны своего окружения.
Напомним, что в октябре Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляционное заявление, поданное Всемирным антидопинговым агентством против Янника Синнера, Международного теннисного агентства и Международной федерации тенниса.
В апелляции WADA просила вынести новое решение о том, что Синнер совершил два нарушения антидопинговых правил.
Отметим, что в обновленном рейтинге ATP итальянец сохранил свою позицию, в то время, как украинцы несколько улучшили свое положение.