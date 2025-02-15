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Синнер дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Володимир Максименко — 15 февраля 2025, 11:40
Синнер дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
Яннік Сіннер
Getty Images

Первая ракетка мира Янник Синнер получил дисквалификацию от WADA из-за нарушения антидопинговых правил на срок с 9 февраля по 4 мая.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Теннисист достиг соглашения с агентством, чтобы избежать более длительного отстранения. В противном случае, WADA могла обратиться с апелляцией в CAS.

В своем вердикте WADA признала, что Янник не намеревался "обманывать спорт", а использованный препарат не повлиял на спортивные результаты теннисиста. Впрочем, по словам агентства, спортсмен несет ответственность за халатное отношение к ситуации со стороны своего окружения.

Напомним, что в октябре Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляционное заявление, поданное Всемирным антидопинговым агентством против Янника Синнера, Международного теннисного агентства и Международной федерации тенниса.

В апелляции WADA просила вынести новое решение о том, что Синнер совершил два нарушения антидопинговых правил.

Отметим, что в обновленном рейтинге ATP итальянец сохранил свою позицию, в то время, как украинцы несколько улучшили свое положение.

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