Чемпион едет в Англию: поддержите нас и получайте эксклюзивы с крупнейших спортивных событий

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– 500 гривен/месяц. Это ваш доступ к Telegram-каналу с эксклюзивным контентом + участие в розыгрышах спортивных сувениров. 3. VIP Фанат – 2500 гривен/месяц. Кроме эксклюзивов в Telegram-канале и сувениров от любимых спортсменов, вы получите мерч УП – футболку от Ай Вейвея или Михаила Ткача на выбор.

Журналисты "Чемпиона" уже примерили футболки с иллюстрацией Дон Кихота от Ай Вейвея – одного из самых известных художников современности.

Заместитель главного редактора Чемпиона Станислав Лысак в футболке с иллюстрацией Дон Кихота от Ай Вейвея

Заместитель главного редактора Украинской правды Евгений Будерацкий

Заместитель главного редактора Чемпиона Николай Дендак

Главный редактор Чемпиона Андрей Твердохлеб

Кроме того, члены нашего сообщества смогут напрямую общаться с журналистами "Чемпиона", делиться идеями и предлагать темы для наших материалов.

Верим, что с вашей поддержкой сможем изменить украинскую спортивную журналистику к лучшему!