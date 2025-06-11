Чемпион едет в Англию: поддержите нас и получайте эксклюзивы с крупнейших спортивных событий

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Журналисты "Чемпиона" уже примерили футболки с иллюстрацией Дон Кихота от Ай Вейвея – одного из самых известных художников современности.
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Верим, что с вашей поддержкой сможем изменить украинскую спортивную журналистику к лучшему!