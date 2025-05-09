Впервые с 2022 года: Костюк пожала руку бывшей российской теннисистке

9 мая на корте WTA 1000 в Риме произошло событие, которого мало кто ожидал: Марта Костюк во время матча пожала руку Дарье Касаткиной, бывшей российской теннисистке, которая недавно официально сменила гражданство на австралийское.

Это стало первым таким жестом со стороны украинских спортсменов в отношении представительниц России (бывших) с начала полномасштабной войны в Украине.

Отметим, что 28-летняя Касаткина уже длительное время открыто осуждает российский режим и вторжение в Украину, что стало решающим фактором в ее решении разорвать связи со страной происхождения.

Дарья неоднократно заявляла о невозможности возвращения в РФ, в частности из-за преследования ЛГБТ-сообщества и ее позиции.

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Украинская федерация тенниса оперативно отреагировала на этот матч, выразив поддержку Касаткиной, отметив ее четкую антивоенную позицию. Пресс-атташе Юрий Сосновский сообщил, что никаких указаний или ограничений для Костюк относительно рукопожатия не давалось - решение было личным.

Интересно, что сама тема смены гражданства Касаткиной обсуждалась в медиа еще с 2022 года, когда во время Ролан Гаррос она отрицала такие планы.