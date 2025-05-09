Федерация тенниса Украины поддержала экс-россиянку Касаткину накануне матча с Костюк

Федерация тенниса Украины поддержала бывшую российскую теннисистку Дарью Касаткину (15), которая сменила гражданство на австралийское.

Об этом говорится на странице федерации в Facebook.

28-летняя Касаткина, которая на момент смены гражданства была второй ракеткой России, неоднократно осуждала режим президента РФ Владимира Путина, а также полномасштабное вторжение Украины, произошедшее 24 февраля 2022 года.

Уже сегодня, 9 мая, Дарья Касаткина встретится со второй ракеткой Украины Мартой Костюк в рамках второго круга турнира серии WTA 1000 в Риме. Ориентировочное начало матча – в 16:30 по киевскому времени.

Чемпион обратился в Федерацию тенниса Украины не предоставлялись ли украинским теннисисткам рекомендации относительно рукопожатия с бывшей россиянкой, на что получили отрицательный ответ.

"Конечно, спорт должен избегать излишней политизации, быть площадкой для честной конкуренции и объединения людей. Но когда происходят такие ужасные и несправедливые события, как полномасштабное вторжение России в Украину, сопровождающееся многочисленными военными преступлениями, насилием и разрушением, иногда молчание становится соучастием.

Пример сознательной позиции показала Дарья Касаткина, бывшая российская атлетка, перешедшая под флаг Австралии. Она неоднократно публично осуждала российскую агрессию против Украины и критиковала действия российских властей. Мы уважаем ее личный выбор и мужество в отстаивании своих убеждений. Это демонстрирует приверженность принципам справедливости и гуманности, а также желание быть частью международного сообщества, которое стремится к миру и сотрудничеству.

По нашему мнению, решение Дарьи Касаткиной сменить свое спортивное гражданство с российского на австралийское является красноречивым следствием принципиальной антивоенной позиции. Федерация продолжает поддерживать украинских теннисистов и теннисисток, которые на спортивной арене достойно представляют нашу страну.

В то же время мы считаем необходимым отмечать и поддерживать тех спортсменов из других стран, кто не боится говорить правду о войне и ее последствиях. Мы верим, что голос спортсменов, выступающих против войны, является важным для привлечения внимания мирового сообщества к трагедии, происходящей в Украине", – говорится в заявлении.

Тема смены гражданства Касаткиной обсуждалась в течение длительного времени. Польский журналист Доминик Сенковский отметил, что спрашивал ее об этом в 2022 году во время проведения Ролан Гаррос, тогда теннисистка отрицала такую возможность. В 2023-м Касаткина в интервью британским СМИ заявила, что ей "как лесбиянке, осуждающей войну, опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим".

На счету 28-летней теннисистки 8 одиночных титулов WTA и один парный. В 2022 году она играла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, пока это ее лучшее достижение на турнирах Grand Slam.

Добавим, что это не первый случай за последние 3 года, когда российская теннисистка меняет гражданство. После того, как WTA запретила таким игрокам выступать под российским флагом, Варвара Грачева стала француженкой, Натела Дзаламидзе начала представлять на международных турнирах Грузию, Элина Аванесян стала гражданкой Армении.