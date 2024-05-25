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Надаль: Не факт, что это мой последний Ролан Гаррос

Станіслав Лисак — 25 мая, 15:58
Надаль: Не факт, что это мой последний Ролан Гаррос

23-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль заявил, что предстоящее выступление на Ролан Гаррос может стать для него не последним в карьере.

Об этом испанец рассказал на пресс-конференции накануне соревнований.

"Вероятность того, что это мой последний Ролан Гаррос велика, но это точно не 100%. Я пока не могу дать никаких гарантий. После Рима я чувствую себя намного лучше физически. У меня была отличная неделя тренировок и я чувствую, что могу играть без ограничений", - сказал Надаль.

Напомним, в прошлом году Рафа не играл на французском Grand Slam из-за травмы бедра. На протяжении своей славной карьеры испанец 14 раз побеждал на Ролан Гаррос - он является единоличным рекордсменом по этому показателю.

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