Надаль: Не факт, что это мой последний Ролан Гаррос

23-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль заявил, что предстоящее выступление на Ролан Гаррос может стать для него не последним в карьере.

Об этом испанец рассказал на пресс-конференции накануне соревнований.

"Вероятность того, что это мой последний Ролан Гаррос велика, но это точно не 100%. Я пока не могу дать никаких гарантий. После Рима я чувствую себя намного лучше физически. У меня была отличная неделя тренировок и я чувствую, что могу играть без ограничений", - сказал Надаль.

Напомним, в прошлом году Рафа не играл на французском Grand Slam из-за травмы бедра. На протяжении своей славной карьеры испанец 14 раз побеждал на Ролан Гаррос - он является единоличным рекордсменом по этому показателю.