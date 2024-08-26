Рейтинг WTA: Ястремская, Калинина и Цуренко потеряли позиции
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг игроков.
Марта Костюк сохранила 19-ю позицию и остается первой ракеткой Украины. Даяна Ястремская и Ангелина Калинина опустились на одну позицию, а Леся Цуренко – на три.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10695
2 (2). Арина Сабаленко (Беларусь) — 8016
3 (3). Коко Гофф (США) — 6743
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) - 5931
5 (5). Ясмине Паолини (Италия) — 5168
6 (6). Джессика Пегула (США) - 5160
7 (7). Чжэнь Циньвэнь (Китай) - 3980
8 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) - 3571
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3428
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19 (19). Марта Костюк - 2348
28 (28). Элина Свитолина - 1942
34 (33). Даяна Ястремская - 1682
55 (54). Ангелина Калинина - 1076
85 (82). Леся Цуренко - 854
125 (126). Дарья Снегирь — 566