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Рейтинг WTA: Ястремская, Калинина и Цуренко потеряли позиции

Ігор Чернявський — 26 августа, 12:17
Рейтинг WTA: Ястремская, Калинина и Цуренко потеряли позиции
Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг игроков.

Марта Костюк сохранила 19-ю позицию и остается первой ракеткой Украины. Даяна Ястремская и Ангелина Калинина опустились на одну позицию, а Леся Цуренко – на три.

Рейтинг WTA

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10695

2 (2). Арина Сабаленко (Беларусь) — 8016

3 (3). Коко Гофф (США) — 6743

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) - 5931

5 (5). Ясмине Паолини (Италия) — 5168

6 (6). Джессика Пегула (США) - 5160

7 (7). Чжэнь Циньвэнь (Китай) - 3980

8 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) - 3571

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3428

...

19 (19). Марта Костюк - 2348

28 (28). Элина Свитолина - 1942

34 (33). Даяна Ястремская - 1682

55 (54). Ангелина Калинина - 1076

85 (82). Леся Цуренко - 854

125 (126). Дарья Снегирь — 566

WTA Ангеліна Калініна Марта Костюк Барбора Крейчикова Еліна Світоліна Аріна Соболенко Леся Цуренко Даяна Ястремська Марія Саккарі Єлєна Рибакіна Іга Швьонтек Джессіка Пегула Коко Гофф Альона Остапенко Ясміне Паоліні

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