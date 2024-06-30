Дарья Снигирь: "Нигде в мире я себя не чувствую так комфортно, как в Киеве"

Уимблдон для Дарьи Снигур – особое место. Пять лет назад поднимала над головой главный трофей в юниорском разряде. Казалось, ее яркому взрослому "шлемовскому" будущему ничто не помешает. Однако вмешался COVID-19 и спутал все карты. И начал с того, что отобрал у Снегиря приглашение к взрослому квалификации, которое лежало на столе: "Уимблдон-2020" из-за бурного вируса был отменен.

В трех последующих квалификациях травяного мейджора Дарья записала в актив только одну победу. И вот, наконец, в 2024-м, находясь в прекрасной форме и на своем, словно созданном для Снигур покрытии, награда не заставила себя долго ждать.

Поочередно зачехлив Жиль Тайхманн (7:5, 6:0), Катарину Завацкую (6:3, 6:1) и Зейнеп Сенмез (1:6, 7:5, 7:5!), 22-летняя Дарья Снигирь готовится к дебюту в основе Уимблдона.

Журналист Чемпиона Игорь Грачев связался с одной из героинь квалифайна. Повод для звонка – не только невероятный камбэк в финале, но и приветствие в соучастии национального рекорда. Именно Дарья стала восьмой представительницей Украины в основной сетке Уимблдона-2024, являющейся рекордом Украины на турнирах серии Grand Slam.

— Даша, мы говорим на следующее утро после безумного по эмоциональному напряжению финала квалификации. Как спалось, имея под подушкой билет в основание?

— Гораздо лучше, чем перед финалом квала. Вот тогда вообще не могла нормально заснуть из-за трогательного ожидания матча. После победы тоже засыпалось с трудом, но раз закрыв глаза, открыла их только утром.

— Что именно вызвало стресс накануне?

— Никогда не знаешь, что ждать от Зейнепа Сонмеза. В этом сезоне она неплохо разыгралась на траве. Всем понятно, что стояло на кону – стадия создавала дополнительные беспокойства. Причем с ней я раньше играла четырежды. И всегда матчи получались очень напряженными.

— Но все четыре раза ты выходила победите лем.

— Выходила, но как раз это и настораживало. Переживала, а если что пойдет не так?

— Похоже, твои переживания оправдались. Готова отметить, что-то пошло не так ли?

— К счету 1:6, 0:4 — чуть ли не все. Соперница хорошо начала, не дав мне возможности зацепиться за геймбол или брейк пойнт. Действовала она образцово и просто переигрывала меня, и винить себя в этом мне не стоило бы. В какой-то момент я уже смирилась с поражением.

— И что послужило разворотом в матче?

— Добавила в скорости и начала бить каждый мяч. Понимала, что в противном случае матч завершится совсем скоро. К счастью, начала попадать и вошла в третий сет.

— В третьей партии не стало спокойнее – 1:4, 3:5...

— Все так молниеносно случилось: потеряла подачу, но тут же совершила обратный брейк. Потом снова не пошла подача. Ведя 40:0, я отдала гейм... В этот момент поединок носил хрупкий характер: никто не рисковал. Она мне просто отбрасывала мяч в корт и, казалось, нужно просто прикладываться к мячу, но я тоже решила сделать ставку на надежность. Соперница рассчитывала, что я не выдержу и разбрасываю все мячи. Однако я претерпела и не сломалась.

Конечно, бить изо всех сил любой мяч как во втором сете – не было нужды. Без запаса в партиях дорожила каждым очком. На первый план выходило не физическое состояние, а моральное. Доигрывала не руками и ногами, а головой. Последний гейм она мне просто отдала.

— Ты все решения в матче принимала самостоятельно?

— При счете 5:5 я подходила к папе не по незнанию, что делать дальше, а для того, чтобы отвлечься. Папа сказал продолжать действовать в выбранном ключе – соперница подломилась. Итоговый счет показал верность избранному пути.

— Одна из определяющих частей тенниса – эмоциональная составляющая. Как на тебя действовало поведение турчанки?

— Пыталась, чтобы она не влияла на мою. Мне показалось, что ее подвели к финалу максимально заряженной. В случае поражения у нее не было даже теоретических шансов на статус "лаки лузера". Когда я начала попадать, ее настроение начало работать против нее же. Появились откровенные нервы, крики на судей в третьем сете.

— Ее выпады в сторону арбитров, на мой взгляд, выглядели откровенно безосновательными.

— Во время маленьких аутов, которые были видны даже мне, ее штаб настойчиво убеждал Сонмез, что она все кладет в корт, а судьи упорно ошибаются.

— В турчанке многочисленный "бокс"?

— Родители, тренер, физио. Причем ее физио в третьем сете начала активно поддерживать мою соперницу, став на противоположную сторону рядом... с моим отцом.

— С каким матчем можно сравнить этот камбек?

— Учитывая, за что мы боролись, Рогемптон точно нескоро забуду. Близким по сценарию развивался прошлогодний финал "100k" ITF в Испании. Я там тоже уступала 3:6, 0:4, но сумела увернуться.

— Я слышал от наших игроков, что корты в Рогемптоне на этом турнире не похожи друг на друга. Из увиденной картинки можно заключить, что тебе повезло – газон выглядел чуть ли не идеально.

— На тех кортах, где я играла, ребята не успели вытоптать траву. Может быть, мне действительно повезло в этом году. В прошлом, например, на отдельных кортах был просто песок на задней линии.

— Первые два круга квала внешне выглядели для тебя рабочей программой.

—Жиль Тайхманн заставила понервничать. Все-таки матч-открытие, а она стояла в топ-30. Плюс не стану скрывать – выходила на корт с определенным волнением. Соперница начала сверхагрессивно, поджимала меня, и нужно было вылезать из-под пресса. После успешного для меня первого сета (7:5), она просто перестала бороться. Увидев, что я зацепилась и нашла свой ритм, швейцарка выбросила белое знамя.

— С землячкой в двух смыслах этого слова Катей Завацкой сложилось легче?

— С одной стороны – легче, с другой – некоторые околоигровые детали внесли небольшой дискомфорт.

— Какая у тебя ситуация с личным тренерским штабом?

— С сентября прошлого года мы прекратили сотрудничество с Ларисой Савченко. Сейчас я тренируюсь в Киеве, а моим тренером стал мой спарринг – Юрий Кривой. Перед травяным сезоном я пять дней готовилась дома, на "Меридиане". Кстати, там же, где я готовилась и пять лет назад, когда выиграла юниорский Уимблдон.

— У вас с папой и ментальным тренером Сергеем Снигуром несколько нетипичная стратегия – не форсировать количество турниров. Я глубоко убежден, что дебют в топ-100 – очень близкое будущее. Однако для подобной премьеры необходимо увеличивать график выступлений. Есть ли изменения в этом направлении?

— Учитывая, что я тренируюсь в Украине, то в случае выезда буду теперь выступать на двух-трех турнирах подряд. Примером может служить травяная серия. В первом же турнире я уступила на самом старте, но потом потихоньку разыгралась. Поэтому, если будет удобная связка с трех-четырех турниров, то буду их брать без пропусков.

— Очерчивая контуры подготовки к хардовой части сезона – будешь готовиться непосредственно в США?

— С большой вероятностью – дома. Когда у меня есть свободная неделя или десять дней, я предпочитаю тренироваться в Киеве. Я – домашняя девочка, быстро начинаю скучать, когда еду за границу. Кстати, это и стало сопутствующим решением сохранить домашнюю базу. Когда ты дома, спишь в своей постели, готовишь на собственной кухне – получаешь особую энергетику. Нигде в мире я себя не чувствую так комфортно, как в Киеве.