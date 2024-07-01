Первый день Уимблдона с минимальными потерями для Украины: Костюк, Ястремская и Стародубцева успешно преодолели первый круг

Сразу четыре представительницы Украины сыграли матчи первого круга в первый день Уимблдона-2024. Сыграли по-разному, но с минимальными потерями: Даяна Ястремская, Марта Костюк и Юлия Стародубцева свои матчи выиграли, а вот Леся Цуренко покинула турнир.

Соперницей 35-летней Цуренко была россиянка с французским паспортом Варвара Грачева. Несмотря на хорошее начало встречи, украинка сделала брейк уже в третьем гейме, дальше матч прошел за доминирование Грачевой, которая во второй партии отдала лишь один гейм.

Варвара Грачева (Франция) — Леся Цуренко (Украина) 6:3, 6:1

Очень уверенно стартовала на лондонских кортах одесситка Даяна Ястремская, которая, несмотря на проблемы во втором сете, победила аргентинку Надю Подороску.

24-летняя одесситка разгромила соперницу в первой партии - 6:1, а во второй вела 3:0 и 5:3, но отдала несколько геймов подряд и дожала аргентинку на тай-брейке.

Соперницей Ястремской во втором круге станет та самая обидчица Леси Цуренко — Варвара Грачева.

Даяна Ястремская (Украина) — Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 7:6 (1).

Уверенно разобралась с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой первая ракетка Украины Марта Костюк. Киевлянка справилась с соперницей за 1 час 16 минут, отдав 5 гейма.

В следующем раунде киевлянка сыграет с австралийкой Дарией Севилл.

Марта Костюк (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:3, 6:2

Абсолютная дебютантка Уимблдона Юлия Стародубцева в двух сетах одолела бельгийку Элисон Ван Эйтванк. В обеих партиях украинка сделала по 2 брейка против одного у соперницы.

Во втором круге представительница Новой Каховки сыграет с австралийкой Лулу Радовчич.

Юлия Стародубцева (Украина) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) 6:4, 6:3.

Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Дарья Снигирь и Екатерина Байндль матчи первого круга сыграют во вторник, 2 июля.