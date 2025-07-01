Заметки с Уимблдона: 30 тысяч фанов занимают очередь с вечера, чтобы приобрести билеты на следующий день соревнований

Рыночная стоимость билетов на финалы Уимблдона достигает 10 тысяч фунтов стерлингов

Когда я появился возле Уимблдона, был удивлен очередями на сотни метров у входов в королевский клуб. На часах было 9:50, первые матчи начинались в 11:00, вход открывался в 10:00. Толпа людей дисциплинированно стояла в очередях. Во время Уимблдона каждый день турнир посещают более 40 тысяч зрителей. При этом желающих приобрести билеты гораздо больше, и цены на них на вторичном рынке достигают космических величин.

"Методика распространения билетов на турнире – это уникальное явление, – рассказывает Чемпиону опытный украинский фан тенниса Сергей Суровцев, который впервые посетил Уимблдон в 2012 году. – Здесь актуальна The Queue (очередь – с английского). Чтобы занять место в очереди, люди приходят с вечера. Это происходит на большой лужайке Уимблдона, возле озера. Сегодня утром я ехал и в метро увидел остатки очереди. На пике это было около 30 тысяч человек. Они приходят с 8-9 вечера, чтобы быть в первых рядах. Каждому присваивается индивидуальный номер. Причем в течение ночи организаторы контролируют, стоишь ты в очереди или нет – проходят и проверяют номера. То есть, нельзя зарегистрироваться и пойти домой спать. Нужно все время находиться в очереди".

В 9 утра начинается движение. В 10 часов открываются кассы, находящиеся в здании музея, и в кассах люди получают билеты. Причем есть несколько опций.

"Первая опция – обычный граунд-пасс за 32 фунта, – продолжает Сергей. – Примерно до 3000 человек имеют возможность приобрести билеты на центральный корт, а также корты №1, №2 и №3 за 90-110 фунтов. Это очень странная ситуация: никаких интернет-продаж, никаких "перекупов". Однако есть определенные приложения, в которые можно зайти и купить, но это будет уже вторичный рынок и, соответственно, спекулятивная цена".

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Украинец признается, что отслеживал цены только на полуфиналы и финалы. И, например, на финал Джокович – Федерер в прошлые годы "прайс" достигал 10-13 тысяч фунтов стерлингов (560 000 – 728 000 гривен) за один билет. В стоимость "тикета" входило хоспиталити – посещение ресторана, можно было пробыть на трибунах целый день.

Правда, определенная категория фанов имеет возможность приобрести билеты по номиналу.

"Это второе уникальное явление, – разводит руками Сергей Суровцев. – Его имя – Queen Club. Если идти между центральным кортом и забором, можно увидеть мостик, который ведет на территорию клуба. Там размещены все лаунж-зоны. Билет в эту систему на финал 10 лет назад стоил 5000 фунтов на весь день. То есть, можно пойти на матч, потом вернуться в эту зону, отдохнуть, а потом снова пройти на трибуны. Это полузакрытый клуб. Но в него может попасть любой. Кто владеет информацией. Нужно только заранее забронировать себе билеты и пройти аккредитацию. Эта история – исключительно о деньгах".

Сергей по профессии финансист и ему нравится анализировать, как движутся финансовые процессы. Украинца удивляет, каким образом организаторы Уимблдона зарабатывают.

"У большинства масштабных теннисных турниров самой большой статьей доходов идет реклама, – рассказывает Суровцев. – Далее – телевизионные права, третья – сувениры, и только четвертая – билеты. При том у турниров разные условия. Вот ты видел на Уимблдоне на стадионе рекламу каких-то спонсоров? Ее нет. И это у них работает. Они в этой парадигме живут больше ста лет. Не ставя на первое место прибыль. Вместо нее у них на первом месте эксклюзивность. Хотите работать с нами? Вы работаете, но стоит это вот столько-то. Slazenger, наверное, лет 80 работает, это британская компания. Но Уимблдон пускает на свой рынок и небританские компании – Ralf Ralston, Lexus, Kia, Rolex, который вообще является титульным спонсором на очень многих крупных мужских турнирах".

Цифра дня

Уимблдон-2024 посетили 526 455 фанов.

Максим РОЗЕНКО, Чемпион, по Уимблдону