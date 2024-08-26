Урсу впервые стал первой ракеткой Украины

Вадим Урсу впервые в своей карьере стал лидером украинского тенниса.

После последнего обновления рейтинга ATP Вадим опустился на одну позицию, но предыдущая первая ракетка Украины Илья Марченко потерял сразу 7. Теперь Урсу занимает 304 место в мире, Марченко — 309-й.

Рейтинг ATP

1(1). Янник Синнер (Италия) - 9360

2(2). Новак Джокович (Сербия) - 7460

3(3). Карлос Алькарас (Испания) — 7360

4(4). Александр Зверев (Германия) — 7035

5(5). Даниил Медведев (страна-террористка) - 6275

6 (6). Андрей Рублев (страна-террористка) - 4805

7 (7). Губерт Гуркач (Польша) — 4055

8(8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855

9 (9). Григорий Димитров (Болгария) — 3655

10 (10). Алекс де Минаур (Австралия) - 3435

...

304 (303). Вадим Урсу - 173 очка

309 (302). Илья Марченко - 170

394 (396). Виталий Сачко - 119

465 (472). Александр Овчаренко - 91

470 (467). Вячеслав Белинский - 89

477 (478). Олег Приходько - 86

494 (495). Алексей Крутых - 81

504 (501). Эрик Ваншельбойм - 79

505 (503). Юрий Джавакян - 79

551 (552) Вячеслав Орлов — 65

Стремительный прогресс Урса начался весной этого года. С тех пор ему удалось подняться на более чем 100 позиций. В июне Вадим впервые в своей карьере сыграл против игрока из топ-100.