Четыре украинки сыграют в основной сетке US Open 2025

Элина Свитолина (14), Марта Костюк (27), Даяна Ястремская (39) и Юлия Стародубцева (72) попали в заявочный список основной сетки четвертого турнира Grand Slam текущего сезона, US Open.

Полный список участниц приведен на официальном сайте соревнований.

Именно эти четверо украинок играли и в основной сетке Уимблдона. Список участниц квалификации US Open станет известен на следующей неделе.

Так называемым "защищенным рейтингом" в этом сезоне на американском мэйджоре воспользовались Петра Квитова (531, Чехия), Сорана Кирстя (166, Румыния), Чжу Линь (491, Китай), Анастасия Севастова (384, Латвия), Ван Яфань (143, Китай) и Данка Ковинич (576, Черногория).

Напомним, что Элина Свитолина и Марта Костюк опустились на одну строчку в обновленном рейтинг-листе WTA.