Украинский юниор на Уимблдоне может сменить гражданство

Первая ракетка Украины среди юниоров 16-летний Никита Белозерцев (в англоязычной версии его имя вопреки украинскому правописанию почему-то указано Nikita) сегодня на Уимблдоне в паре с австрийцем Тило Берманном уступили дуэту Меес Роттгеринг – Хидде Шонмейкерс, которые представляют Нидерланды, со счетом 1:6, 2:6.

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Еще до начала матча Чемпион заказал через портал пресс-службы Уимблдона интервью с Белозерцевым. На медиа-встречу украинец пришел со своим болгарским тренером Стефаном Пантовым.

Мы уже общались с Никитой после его победы в одиночном разряде над казахом Амиром Омархановым (счет матча 6:4, 6:2). На вопросы на украинском Белозерцев отвечал на русском, рядом стоял и внимательно слушал диалог его тренер.

Сегодня же тренер Пантов сразу предложил, чтобы интервью проходило на английском. Мол, он не понимает украинский. Также он соглашался, чтобы вопросы были заданы на русском, который он понимает.

Но у нас с коллегой не было вопросов к Стефану Пантову. У нас были вопросы к украинцу Белозерцеву. В течение недели я ежедневно брал интервью у наших теннисисток и никому из них даже в голову не приходило ставить подобные условия. Поэтому мы с коллегой приняли решение отменить интервью на месте.

Между тем, к Белозерцеву есть более серьезные вопросы. По информации Чемпиона, юниор может сменить украинское гражданство на болгарское. Слухи об этом стали распространяться еще во время выступлений Никиты на Ролан Гаррос. Сегодня мы обратились к трем не связанным между собой источникам, которые подтвердили, что эта проблема существует.

Еще одним косвенным подтверждением этих слухов является тренер Белозерцева Стефан Пантов, который параллельно работает региональным координатором Болгарской федерации тенниса в Черноморском регионе, членом тренерского совета федерации и техническим директором Болгарской теннисной федерации.

Максим РОЗЕНКО, специально для Чемпиона из Лондона