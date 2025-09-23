Свитолина заявила, что больше не выйдет на корт в 2025 году

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина объявила, что больше не сыграет в сезоне-2025.

Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

"В последнее время я не чувствую себя сама собой. Я не в должном эмоциональном состоянии и не готова играть, поэтому в этот момент я завершаю свой сезон.

С годами я поняла: этот спорт не о деньгах, славе или рейтингах – он о готовности бороться и отдавать себя полностью. Сейчас я просто не на том уровне ни психологически, ни эмоционально, чтобы это делать.

Не каждый день должен быть продуктивным, сильным или полным энергии. Некоторые дни бывают тяжелыми – и это не делает меня слабой. Это лишь означает, что я человек и нуждаюсь во времени, чтобы отдохнуть, почувствовать, вдохнуть и просто быть.

Поэтому я даю себе пространство, необходимое для исцеления и восстановления, вместо того, чтобы заставлять себя. И когда я снова выйду на корт, я хочу бороться в полную силу и быть лучшей версией себя для болельщиков, для тенниса и для себя.

С любовью, Элина", – написала Свитолина.