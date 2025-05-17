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Свитолина снялась с турнира в Страсбурге: известна причина

Станіслав Матусевич — 17 мая 2025, 15:18
Свитолина снялась с турнира в Страсбурге: известна причина
Еліна Світоліна
Instagram

Элина Свитолина (14) не выступит на грунтовом турнире серии WTA 500 во французском Страсбурге, который пройдет с 18 по 24 мая.

Об этом сообщила теннисистка в своем Instagram.

"Привет, друзья! Небольшое обновление: к сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Страсбурге из-за небольшой травмы, которую я получила в Риме.

Вы все знаете, что Страсбург занимает особое место в моём сердце – именно здесь я выиграла свой первый титул WTA после рождения ребёнка. Мне очень нравится играть здесь, перед потрясающей публикой.

Хочу пожелать Денису и всей команде ещё одного великолепного турнира. Надеюсь вернуться сюда в 2026 году. Сейчас сосредотачиваюсь на Ролан Гаррос.

Спасибо всем за понимание!", – написала первая ракетка Украины.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина получила первую соперницу на турнире в Страсбурге.

Еліна Світоліна

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