Свитолина: К давлению я привыкла – ничего нового. А сетка действительно неплохая

Накануне матча третьего круга Ролан Гаррос-2025 против американки Бернарды Пери главная звезда украинского тенниса Элина Свитолина в эксклюзивном интервью Чемпиону рассказала о подготовке к поединку, адаптации к погодным условиям, а также - о том, как справляется с ожиданиями, традиционно сопровождающими ее выступления.

– Элина, как оцениваешь следующую соперницу – Бернарду Перу?

– Она точно неудобная. Во-первых, левша, а это всегда создает определенные трудности. Во-вторых, я уже имела с ней опыт игры на грунте – хоть и давно. Так что примерно понимаю, чего ожидать: у нее агрессивная манера игры, сильная подача. Именно поэтому во время подготовки работала над собственной игрой, особенно над подачей.

– Погода тоже внесла коррективы?

– Да, предыдущий матч с Бондар прерывался из-за дождя. Ветер усложнял ситуацию – трудно было играть в свой теннис. Приходилось приспосабливаться, искать точность в движениях и ударах. На тренировках пришлось заново "почувствовать" свои удары, поэтому сейчас – фокус на стабильность.

– Чувствуешь ли дополнительное давление из-за статуса одной из фавориток турнира?

– На самом деле, нет, потому что такое уже было. И не раз. Я привыкла к ожиданиям. Можно сказать, это часть моей карьеры – практически на каждом турнире "Большого шлема" я играю под давлением. Ничего нового.

– У тебя шикарная статистика на грунте в этом году: 14 побед, всего 2 поражения. Сетка – тоже благоприятная.

– Согласна, сетка выглядит хорошо. Но ведь девушки доходят до этих раундов не случайно – они выигрывают матчи, а не добираются на "иксах". В каждом матче есть риск, всегда могут случиться апсеты. Это заставляет выходить на корт максимально собранной. Мой матч с Бондар – яркий пример.

Если хочешь пройти путь к самой амбициозной цели – надо помнить: это две недели напряжения, и риск травм всегда рядом. Поэтому когда кто-то формирует "расклады" фаворитов перед турниром, стоит учитывать и то, что далеко не все подконтрольно.

– Погоня за твоим мужем, Гаэлем Монфисом, по количеству выигрышей на Грэнд Слэмах продолжается?

– А напомните, сколько у него сейчас?

– После волевой победы в первом круге – 129.

– А у меня?

– Перед Перой – 104.

– Хм... Интересно. Но знаете, Гаэль не собирается завершать карьеру, так что догнать будет непросто. Я всегда сильно за него переживаю – сейчас хочется, чтобы он сыграл как можно лучше. А уже потом, когда будем ближе к финишу обеих карьер, сравним цифры – у кого больше мэйджоров, побед и вообще всего. Но пока что – гонка продолжается. И пусть она длится как можно дольше для нас обоих.

Игорь ГРАЧЕВ, специально для Чемпиона из Парижа