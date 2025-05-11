Костюк уверенно вышла в 1/8 финала турнира в Риме
Марта Костюк (27) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в итальянском Риме. В матче третьего круга она обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес (26).
Матч длился 1 час 35 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки Украины.
Костюк удачно начала матч, первой сделав брейк. Фернандес не собиралась сдаваться и при счете 1:3 взяла три гейма подряд и вышла вперед. Впрочем, Марта тут же ответила тем же и закрыла сет в свою пользу – 6:4. Правда, удалось реализовать лишь четвертый сет-пойнт.
Вторая партия проходила при полном преимуществе 22-летней украинки. Канадийке удалось взять за сет лишь 4 розыгрыша на подачах Костюк. Зато Марта сделала два брейка и вышла в 1/8 финала.
За матч Костюк 5 раз подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и 4 брейка. Ее соперница не выполняла эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.
Марта Костюк (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) 6:4, 6:2
Ранее соперницы не встречались. В следующем круге соревнований украинка сыграет с победительницей матча между Ариной Сабаленкой (1, -) и Софией Кенин (31, США).
Напомним, что накануне Костюк обыграла экс-россиянку Дарью Касаткину (15, Австралия) во втором круге турнира в Риме.
Кроме Костюк, продолжает борьбу в столице Италии Элина Свитолина. Она ранее вышла в 1/8 финала, в тяжелом матче одолев американку Хейли Баптист (90).