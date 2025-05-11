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Костюк уверенно вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Станіслав Матусевич — 11 мая 2025, 13:42
Костюк уверенно вышла в 1/8 финала турнира в Риме
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк (27) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в итальянском Риме. В матче третьего круга она обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес (26).

Матч длился 1 час 35 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки Украины.

Костюк удачно начала матч, первой сделав брейк. Фернандес не собиралась сдаваться и при счете 1:3 взяла три гейма подряд и вышла вперед. Впрочем, Марта тут же ответила тем же и закрыла сет в свою пользу  6:4. Правда, удалось реализовать лишь четвертый сет-пойнт.

Вторая партия проходила при полном преимуществе 22-летней украинки. Канадийке удалось взять за сет лишь 4 розыгрыша на подачах Костюк. Зато Марта сделала два брейка и вышла в 1/8 финала.

За матч Костюк 5 раз подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и 4 брейка. Ее соперница не выполняла эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

Internazionali BNL d`Italia  WTA 1000
Рим, Италия, грунт
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Третий круг, 11 мая

Марта Костюк (Украина)  Лейла Фернандес (Канада) 6:4, 6:2

Ранее соперницы не встречались. В следующем круге соревнований украинка сыграет с победительницей матча между Ариной Сабаленкой (1, -) и Софией Кенин (31, США).

Напомним, что накануне Костюк обыграла экс-россиянку Дарью Касаткину (15, Австралия) во втором круге турнира в Риме.

Кроме Костюк, продолжает борьбу в столице Италии Элина Свитолина. Она ранее вышла в 1/8 финала, в тяжелом матче одолев американку Хейли Баптист (90).

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